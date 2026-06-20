'کاک ٹیل 2' باکس آفس: شاہد، کریتی اور رشمیکا کی تینوں نے دھوم مچا دی
آنے والے دن فلم 'کاک ٹیل 2' کی باکس آفس پر کارکردگی کے لیے اہم ثابت ہونے کی امید ہے
Published : June 20, 2026 at 2:38 PM IST
حیدر آباد: رومانوی ڈرامہ 'کاک ٹیل 2' جس میں شاہد کپور، رشمیکا مندنا، اور کریتی سینن شامل ہیں، نے باکس آفس پر شاندار آغاز کیا ہے۔ شائقین اور ناقدین کی جانب سے ملے جلے ردعمل کے باوجود، فلم نے تجارتی لحاظ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
ساکنلک کے مطابق ہومی اداجانیہ کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم نے اپنے ابتدائی دن ہندوستان میں تقریباً 13.50 کروڑ روپئے حاصل کیا۔ ملک بھر میں 10,835 شوز میں نمائش کی گئی، فلم نے ہندوستان میں تقریباً 16.20 کروڑ روپئےحاصل کیا۔ 4 کروڑ کے تخمینہ کے ساتھ بیرون ملک میں پہلے دن کلکشن 20.20 کروڑ رہا۔
کاک ٹیل 2 2012 کی کامیاب فلم کاک ٹیل کا سیکوئل ہے۔ سیف علی خان، دیپیکا پڈوکون، اور ڈیانا پینٹی نے اداکاری کی، اصل فلم 10.47 کروڑ کے کلیکشن کے ساتھ باکس آفس پر کامیاب رہی۔
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کہانی دیا (رشمیکا منڈنا) اور کنال (شاہد کپور) کے گرد گھومتی ہے، جن کے دہائیوں پرانے تعلقات میں اس وقت تناؤ آتا ہے جب ان کی پرانی دوست ایلی (کریتی سینن) ان کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ جو ایک حسابی منصوبے کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی افراتفری میں اتر جاتا ہے، جس سے جذباتی اور اکثر مزاحیہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تینوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس فلم میں پلکت سمراٹ کے کیمیو کے ساتھ ٹکو تلسانیہ بھی ایک اہم کردار میں ہیں۔