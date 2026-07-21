کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاجیوں کو بالی ووڈ ستاروں کی حمایت
ستاروں نے طلبہ اور لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اظہار افسوس کیا اور حکومت سے طلبہ کی بات سننے کی اپیل کی۔
Published : July 21, 2026 at 1:01 PM IST
حیدرآباد: 20 جولائی کو قومی دارالحکومت دہلی میں شدید احتجاج دیکھا گیا۔ تاہم یہ انصاف کے متلاشی طلباء کی طرف سے ایک پرامن مظاہرہ تھا - ایک ایسا احتجاج جو پولیس کی بربریت سے متاثر ہوا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ دہلی پولیس غیر مسلح طلباء اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے شہریوں کے خلاف لاٹھی چارج کر رہی ہے، جس سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ وائرل فوٹیج نے ملک بھر میں غم و غصے کو جنم دیا ہے، اور فلمی ستارے اب طلباء کی حمایت کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ ان مشہور شخصیات نے طلباء اور عوام کے ساتھ کئے جانے والے سلوک پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے طلباء کے خدشات پر توجہ دینے کی اپیل کی ہے۔
دلجیت دوسانجھ
پنجابی سٹار دلجیت دوسانجھ نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر لکھا، "آج جو کچھ ہوا وہ واقعی افسوسناک تھا۔ طلباء کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سنیں جو طلباء کا کہنا ہے، عوام کی آواز سب کی آواز ہے۔ مجھ پر پہلے بھی کئی بار 'ملک دشمن' کا لیبل لگایا جا چکا ہے، اور اب ممکنہ طور پر ایک بار پھر کسانوں کے خلاف قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا
سونو سود
غریبوں کے لیے مسیحا کے طور پر جانے والے سونو سود نے طلبہ کی حمایت میں ایک پوسٹ بھی جاری کی ہے۔ اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر سونو نے لکھا، ’’ہمارے طلبہ کو ایسے ہتھیاروں کی ضرورت ہے جو انہیں گلے لگائیں، لاٹھیوں کی نہیں۔‘‘
رتیش-جینیلیا دیشمکھ
اداکار رتیش اور ان کی اہلیہ اسٹار جینیلیا نے بھی اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر پیغامات شیئر کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ان کی آوازوں کو واضح طور پر اور بغیر کسی خوف اور شور کے سننے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت جو کہ قوم کی بنیاد ہے، آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ آئیے ان کی بات سنیں اور ان کا ساتھ دیں، کیونکہ نوجوان ہی ملک کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ایلوش یادو
I’m neither a BJP supporter nor a Congress supporter. But what is happening to the students is completely wrong.— Elvish Yadav (@ElvishYadav) July 20, 2026
The students who came forward with genuine issues should not have been subjected to violence. Their concerns deserve to be heard, and appropriate action should be…
یوٹیوبر ایلویش یادو نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، "میں نہ تو بی جے پی کا حامی ہوں اور نہ ہی کانگریس کا حامی، لیکن طلباء کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے۔ اپنے حقیقی مقصد کے لیے سڑکوں پر نکلنے والے طلباء کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی آواز سنی جانی چاہیے۔ حکومت کو اس معاملے پر مناسب قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔
ان کے علاوہ شیکھر سمن، دیا مرزا، ویر داس اور اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی نے بھی طلبہ کے احتجاج کی حمایت کی ہے۔ دریں اثنا، ہندی فلموں کی تجربہ کار اداکارہ شبانہ اعظمی احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں اور طلباء کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں۔