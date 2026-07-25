کشمیر سنیما کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ استوار کرنے کے لیے تیار، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کا فلم سازوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا اعلان
IFFJK لوگو کی نقاب کشائی کے موقع پر وزیراعلیٰ نے کہا، فلم فیسٹیول وادی کوعالمی سنیما کے نقشے پردوبارہ مقام دلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
Published : July 25, 2026 at 7:05 AM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں جمعہ (24 جولائی) کے روز جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر فلمی صنعت کے ساتھ اپنے تاریخی رشتے کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کا پہلا بین الاقوامی فلم فیسٹیول (IFFJK) وادی کو ایک بار پھر فلم سازی کے لیے پسندیدہ مقام بنانے اور عالمی سنیما کے نقشے پر دوبارہ نمایاں مقام دلانے میں مدد کرے گا۔
رائل اسپرنگس گالف کورس میں جموں و کشمیر کے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول (IFFJK) 2026 کے لوگو کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کشمیر کے بھارتی سنیما کے ساتھ گہرے تعلق کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب بالی ووڈ اور وادی کشمیر ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا، ’’ایک وقت تھا جب بالی ووڈ میں فلم سازی اور کشمیر ایک دوسرے کے مترادف سمجھے جاتے تھے۔ کوئی بھی فلم اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی جب تک وادی میں کم از کم ایک منظر فلمایا نہ جائے۔ اگر پوری فلم یہاں شوٹ نہیں ہو سکتی تھی تو کم از کم ایک گانا ضرور فلمایا جاتا تھا۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فلم فیسٹیول کا بنیادی مقصد اس دیرینہ تعلق کو بحال کرنا اور فلم سازوں کے لیے ایک مستقل پلیٹ فارم قائم کرنا ہے۔
عبداللہ نے کہا، ’’اس فلم فیسٹیول کے پیچھے بنیادی خیال ملک کے اس حصے اور فلمی صنعت کے درمیان موجود اس رشتے کو دوبارہ استوار کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک بار پھر اس تعلق کو بحال کرنے کے دہانے پر ہیں۔‘‘
عمر عبداللہ نے کہا کہ صرف قدرتی خوبصورتی اب فلمی پروڈکشنز کو راغب کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اور حکومت جموں و کشمیر کو فلم سازوں کے لیے سازگار مقام بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ہمیں فلم سازوں کے لیے یہاں آنا آسان اور کفایتی بنانا ہوگا، اور ساتھ ہی مقامی نوجوانوں کو بھی تیار کرنا ہوگا تاکہ وہ فلم سازی کی سرگرمیوں میں معاونت کر سکیں۔‘‘
معروف فلم ساز مظفر علی کی طویل عرصے سے تاخیر کا شکار فلم ’زونی‘ کا حوالہ دیتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ مظفر علی کے بیٹے نے یہ منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا، ’’اگر انہوں نے اپنے والد کے شروع کیے گئے کام کا معمولی سا حصہ بھی پیش کیا ہے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کشمیر کو اس انداز میں پیش کرے گی، جس انداز میں گزشتہ چار دہائیوں کے دوران اسے پیش نہیں کیا گیا۔‘‘
فلم فیسٹیول کے سالانہ انعقاد کی امید ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت اسے عالمی سطح پر تسلیم شدہ پلیٹ فارم کے طور پر ترقی دینا چاہتی ہے۔
انہوں نے کہا، ’’یہ پہلا فیسٹیول ہے، لیکن ہم یقینی طور پر نہیں چاہتے کہ یہ آخری ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے فلم ساز یہاں شرکت کے منتظر رہیں۔‘‘
وزیراعلیٰ نے مجوزہ فیسٹیول کے دوران سرینگر ہوائی اڈے کو بند نہ کرنے کے حکومتِ ہند کے فیصلے کا بھی خیرمقدم کیا اور کہا کہ یہ منتظمین کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ انہوں نے کہا، ’’خوش قسمتی سے حکومتِ ہند نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی راحت ہے۔‘‘
عمر عبداللہ نے فلم سازوں مظفر علی، امتیاز علی اور ساجد علی کا بھی اس اقدام کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وابستگی جموں و کشمیر میں فلمی صنعت کی بحالی اور خطے کو فلم سازی کے لیے ایک ممتاز مقام کے طور پر فروغ دینے کی کوششوں کو نمایاں تقویت فراہم کرے گی۔
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