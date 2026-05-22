ETV Bharat / entertainment

'چاند میرا دل' کا ایکس پر جائزہ: اثر انگیز ہے یا نہیں؟ اننیا اور لکشیا کی ٹاکزک لو اسٹوری پر سامعین کا کیا ہے ردعمل؟ یہاں جانیں

وویک سونی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم کرن جوہر کے بینر دھرما پروڈکشن کے تحت بنائی گئی ہے۔

'چاند میرا دل' کا ایکس پر جائزہ
'چاند میرا دل' کا ایکس پر جائزہ (POSTER)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 22, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: لکشیا اور اننیا پانڈے کی اداکاری سے سجی میوزیکل رومانٹک ڈرامہ "چاند میرا دل"، آج 22 مئی کو سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے۔ فلم میں جذباتی اور ٹاکزک لو اسٹوری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لکشیا اور اننیا پہلی بار ایک ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں۔ وویک سونی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم کرن جوہر کے بینر دھرما پروڈکشن کے تحت بنائی گئی تھی۔ اننیا اور لکشیا کی فلم کو عوام کس طرح کے ریویوز دے رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔

تجربہ کار فلم تجزیہ کار ترن آدرش نے 'چاند میرا دل' دیکھ لی ہے اور انھوں نے اپنا جائزہ اپنے آفیشل ایکس (سابقہ ​​ٹویٹر) ہینڈل پر پوسٹ کیا ہے۔ ترن نے فلم کو "اثرانداز" قرار دیا اور اسے پانچ میں سے تین سٹارز دیئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فلم میں متوقع سے لے کر غیر متوقع تک کے عناصر شامل ہیں، انھوں نے نوٹ کیا کہ یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں ہے۔ جذبات کی شدت گہری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موسیقی واقعی قابل تعریف ہے، دوسرے ہاف کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔

ایک اور صارف نے لکھا کہ ’یہ 2026 کی اب تک کی بہترین لو اسٹوری فلم ہے‘۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جین زیڈ کے لیے خاص طور پر ایک خاص فلم ہے جو کہ واقعی ایک منفرد محبت کی کہانی ہے۔ فلم میں رومانوی پہلوؤں پر خاص دھیان دیا گیا ہے۔ ایک اور صارف نے اسے ایک "شاندار رام کام" کے طور پر بیان کیا جو کہ ایک طرح سے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔

پھر بھی ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ فلم میں ایک حیرت انگیز محبت کی کہانی ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اننیا اور لکشیا اسکرین پر ایک ساتھ بالکل شاندار نظر آتے ہیں۔ دریں اثنا، ایک اور صارف نے نشاندہی کی کہ فلم میں ایک ٹھوس سرپرائز عنصر بھی ہے۔

'چاند میرا دل' کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن کے بینر کے تحت تیار کی گئی ہے اور اس کی ہدایت کاری وویک سونی نے کی ہے۔ لکشیا اور اننیا کے ساتھ، فلم میں انکور پودار، پرتھم راٹھوڈ، اشیش دوبے، اور آستھا سنگھ اہم کرداروں میں ہیں۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے اننیا پانڈے 2025 کے آخر میں ریلیز ہونے والی فلم 'تو میری میں تیرا' میں کارتک آریان کے ساتھ نظر آئی تھیں۔ یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی۔ دریں اثنا، لکشیا کو آریان خان کی پہلی ویب سیریز، بیڈز آف بالی ووڈ میں مرکزی اداکار کے طور پر دیکھا گیا، جس نے کافی مقبولیت حاصل کی۔

یہ بھی دیکھیں:

TAGGED:

CHAND MERA DIL X REVIEW
CHAND MERA DIL REVIEW
CHAND MERA DIL
چاند میرا دل
CHAND MERA DIL FILM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.