'چاند میرا دل' کا ایکس پر جائزہ: اثر انگیز ہے یا نہیں؟ اننیا اور لکشیا کی ٹاکزک لو اسٹوری پر سامعین کا کیا ہے ردعمل؟ یہاں جانیں
Published : May 22, 2026 at 2:56 PM IST
حیدرآباد: لکشیا اور اننیا پانڈے کی اداکاری سے سجی میوزیکل رومانٹک ڈرامہ "چاند میرا دل"، آج 22 مئی کو سنیما گھروں میں ریلیز ہو گئی ہے۔ فلم میں جذباتی اور ٹاکزک لو اسٹوری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لکشیا اور اننیا پہلی بار ایک ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں۔ وویک سونی کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم کرن جوہر کے بینر دھرما پروڈکشن کے تحت بنائی گئی تھی۔ اننیا اور لکشیا کی فلم کو عوام کس طرح کے ریویوز دے رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔
#OneWordReview...#ChandMeraDil: IMPACTFUL.— taran adarsh (@taran_adarsh) May 21, 2026
Rating: ⭐️⭐️⭐️½
Expect the unexpected, because this isn't your regular love story... Winsome performances, several terrific emotional moments, and soulful music are its strengths... The second half could've been sharper.… pic.twitter.com/kLpYuEBgj5
تجربہ کار فلم تجزیہ کار ترن آدرش نے 'چاند میرا دل' دیکھ لی ہے اور انھوں نے اپنا جائزہ اپنے آفیشل ایکس (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر پوسٹ کیا ہے۔ ترن نے فلم کو "اثرانداز" قرار دیا اور اسے پانچ میں سے تین سٹارز دیئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ فلم میں متوقع سے لے کر غیر متوقع تک کے عناصر شامل ہیں، انھوں نے نوٹ کیا کہ یہ کوئی عام محبت کی کہانی نہیں ہے۔ جذبات کی شدت گہری ہے. انہوں نے مزید کہا کہ موسیقی واقعی قابل تعریف ہے، دوسرے ہاف کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔
CHAND MERA DIL @shreyaghoshal VERSION IS EVERYTHINGGGGGGGGGGG! #ChandMeraDil— Anushka Arora (@Anushka_Arora) May 18, 2026
#ChandMeraDil, Redefines The Romcom With Enrapturing Precocity— Subhashk Jha (@SubhashK_Jha) May 22, 2026
Rating: ****
Director Vivek Soni’s Chand Mera Dil is a surprise, and a pleasant one at that. After having suffered through soppy rom coms and unfunny comedies, not to mention the flaring nostrils blazing…
#ChandMeraDilReview: BIGGEST ROMANTIC SENSATION OF 2026 🔥— $@M (@SAMTHEBESTEST_) May 22, 2026
RATING - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 4/5*#ChandMeraDil is NEW CINEMATIC TREAT for Gen-Z 💯💥
It's not you regular love story, it's very much Special and is made for Big-screen experience ❤️
A gentle take focusing on youth Romance and… pic.twitter.com/X2ZwJGhRit
ایک اور صارف نے لکھا کہ ’یہ 2026 کی اب تک کی بہترین لو اسٹوری فلم ہے‘۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جین زیڈ کے لیے خاص طور پر ایک خاص فلم ہے جو کہ واقعی ایک منفرد محبت کی کہانی ہے۔ فلم میں رومانوی پہلوؤں پر خاص دھیان دیا گیا ہے۔ ایک اور صارف نے اسے ایک "شاندار رام کام" کے طور پر بیان کیا جو کہ ایک طرح سے حیرت میں ڈال دیتی ہے۔
#ChandMeraDil : A heartfelt romantic drama that surprises with its emotional depth.— Sumit Kadel (@SumitkadeI) May 22, 2026
Rating- ⭐️⭐️⭐️🌟 (3.5 Stars)
Chand Mera Dil works because it goes beyond the cliches of a conventional romance and delivers an emotionally layered high voltage drama that catches you off… pic.twitter.com/uUBKWR58bE
پھر بھی ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ فلم میں ایک حیرت انگیز محبت کی کہانی ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ اننیا اور لکشیا اسکرین پر ایک ساتھ بالکل شاندار نظر آتے ہیں۔ دریں اثنا، ایک اور صارف نے نشاندہی کی کہ فلم میں ایک ٹھوس سرپرائز عنصر بھی ہے۔
Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️#ChandMeraDil SPRINGS A SOLID SURPRISE and packs a SOLID IMPACT. A big thank you to the makers to keep the core story under wraps, you will be surprised with the happenings, as everything was under wraps before release, and you wouldn't have expected this.… pic.twitter.com/OeK6SpXAWJ— Het Tanna (@HetTannaHere) May 22, 2026
'چاند میرا دل' کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن کے بینر کے تحت تیار کی گئی ہے اور اس کی ہدایت کاری وویک سونی نے کی ہے۔ لکشیا اور اننیا کے ساتھ، فلم میں انکور پودار، پرتھم راٹھوڈ، اشیش دوبے، اور آستھا سنگھ اہم کرداروں میں ہیں۔ غور طلب ہے کہ اس سے پہلے اننیا پانڈے 2025 کے آخر میں ریلیز ہونے والی فلم 'تو میری میں تیرا' میں کارتک آریان کے ساتھ نظر آئی تھیں۔ یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی۔ دریں اثنا، لکشیا کو آریان خان کی پہلی ویب سیریز، بیڈز آف بالی ووڈ میں مرکزی اداکار کے طور پر دیکھا گیا، جس نے کافی مقبولیت حاصل کی۔
