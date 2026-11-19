تیار ہو جاؤ بچو: سوناکشی سنہا نے راہل گاندھی کی والد کی گود میں بیٹھی والدہ والی کہانی پر ہونے والے ہنگامے کا مذاق اڑایا
جو راہل گاندھی کی جانب سے بچپن کی ایک یاد شیئر کیے جانے کے بعد سوناکشی سنہا نے بھی مزحیہ انداز میں پوسٹ شیئر کی
Published : November 19, 2026 at 12:25 PM IST
حیدرآباد: سوناکشی سنہا، جو اکثر سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہیں، نے راہل گاندھی کی جانب سے بچپن کی ایک یاد شیئر کیے جانے کے بعد شروع ہونے والی بحث میں مزاح کا تڑکا لگا دیا۔ اس سب کا آغاز 16 نومبر کو ہوا جب راہل نے اپنے والدین، سونیا گاندھی اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے درمیان موجود تعلق اور محبت کے بارے میں بات کی۔ وہ نئی دہلی میں سونیا گاندھی کی آپ بیتی 'بیلونگنگ: اے جرنی آف لو کی تقریبِ رونمائی کے موقع پر گفتگو کر رہے تھے۔
راہل نے اپنے بچپن کی ایک یاد شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ کھانے کے ہر وقت، ان کی والدہ ان کے والد کی گود میں بیٹھی ہوتی تھیں۔ انہوں نے کہا، کھانے کے ہر وقت، پاپا ہوتے تھے اور پاپا کی گود میں مما ہوتیں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے.
انہوں نے مزید بتایا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے گھر جاتے تو انہیں حیرت ہوتی تھی، کیونکہ وہاں ان کے والدین اس طرح نہیں بیٹھتے تھے۔ چنانچہ وہ ان سے پوچھتے تھے، "تمہاری والدہ تمہارے والد کی گود میں کیوں نہیں بیٹھیں؟" انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اور ان کی بہن پرینکا اسی طرح کی محبت کو دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والدین کو صرف ایک بار بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
ان کے ان ریمارکس کی کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جس پر لوگوں کی جانب سے مثبت اور مختلف قسم کے ردعمل سامنے آئے۔ ذیل میں وہ ویڈیو ملاحظہ کریں جس نے آن لائن بحث کو جنم دیا:
سوناکشی سنہا، جو سماجی اور سیاسی مسائل پر کھل کر بات کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں، نے اس صورتحال پر ایک مزاحیہ ردعمل کا اظہار کیا۔ راہل کی ویڈیو کلپ وائرل ہونے کے فوراً بعد، دبنگ اسٹار نے ’وومنانیہ‘ نامی پیج کی ایک پوسٹ کو اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر شیئر کیا۔
اس پوسٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا رویہ اپنانے پر لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس میں مزید کہا گیا کہ میاں بیوی کا آپس میں محبت کرنا کسی ’سماجی خلاف ورزی‘ جیسا نہیں لگنا چاہیے۔
سوناکشی نے اس کے اوپر ہنسی کے بہت سارے ایموجیز کے ساتھ اپنا ایک جملہ بھی شامل کیا اور لکھا: "ارے باپ رے! میرے ہونے والے بچوں کو تو اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تیار ہو جاؤ بچو (تم لوگ ابھی جہاں کہیں بھی ہو)۔
بعد ازاں، راہل نے اپنے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کرناٹک کے ’ہویسالیشورا مندر‘سے 12ویں صدی کے ایک مجسمے کی تصویر شیئر کی۔ اس میں دیوی پاروتی کو بھگوان شیو کی گود میں بیٹھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خوف، غصہ اور نفرت لوگوں کو محبت کا تجربہ کرنے سے روکتے ہیں۔
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واضح رہے کہ سیاستدان اور تجربہ کار اداکار شتروگھن سنہا کی بیٹی سوناکشی سنہا، اداکار ظہیر اقبال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں۔ وہ اکثر سوشل میڈیا پر اپنی ذاتی زندگی کی جھلکیاں شیئر کرتی رہتی ہیں۔
جب انہوں نے راہل کی وائرل کلپ پر اپنی رائے کا اظہار کیا، تو کچھ لوگوں نے ان سے اتفاق کیا جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ اداکاروں کو سیاست پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔