سینئر اداکار دھرمیندر کا طویل علالت کے بعد 89 سال کی عمر میں انتقال، بالی ووڈ میں سوگ کی لہر

حال ہی میں دھرمیندر کی موت کی افواہ پھیلی تھی جس سے پورا خاندان پریشان تھا۔ آج، اداکار نے دنیائے فانی کو الوداع کہہ دیا۔

دھرمیندر کا انتقال آخری رسومات کیلئے ہیما مالنی، امیتابھ بچن،عامر خان سمیت مشہور شخصیات شمشان گھاٹ پہنچ گئے
دھرمیندر کا انتقال آخری رسومات کیلئے ہیما مالنی، امیتابھ بچن،عامر خان سمیت مشہور شخصیات شمشان گھاٹ پہنچ گئے ((IANS))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 24, 2025 at 2:15 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 3:05 PM IST

حیدرآباد: ہندی سنیما کے ہی-مین دھرمیندر کا آج 24 نومبر کو 89 سال کی عمر میں انتقال ہوگیا۔ آئی اے این ایس کے مطابق اداکار کا آج دنیائے فانی کو الوداع کہہ گئے۔ ایجنسی کے مطابق ایک ایمبولینس اداکار کے گھر پہنچی، جس سے ان کے مداحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ بعد ازاں ان کی موت کی خبر سامنے آئی۔

ان کے انتقال پر فلمی دنیا اور ملک بھر میں ان کے مداحوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دھرمیندر ساٹھ برسوں سے ہندوستانی سنیما کا اہم حصہ رہے ہیں۔ دھرمیندر کے شعلے کے ساتھی اداکار امیتابھ بچن اپنے بیٹے اور اداکار ابھیشیک بچن کے ساتھ 'ولا پارلے شمشان' گھاٹ پہنچے۔

فلم ساز کرن جوہر نے انسٹاگرام پر دھرمیندر کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ "یہ ایک دور کا خاتمہ ہے ….. ایک بڑے میگا اسٹار … وہ مرکزی دھارے کے سنیما میں ایک مجسم ہیرو تھے… ناقابل یقین حد تک خوبصورت اور سب سے زیادہ اسکرین پر موجودگی … وہ ہندوستانی سنیما کا ایک حقیقی لیجنڈ تھے اور ہمیشہ رہیں گے…۔

موت کی افواہیں پہلے بھی منظر عام پر آئی تھیں

حال ہی میں اداکار کو علالت کے باعث ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ 11 دن تک آئی سی یو وارڈ میں وینٹی لیٹر سپورٹ پر تھے۔ اس دوران ان کی موت کی افواہیں پھیل گئیں، جس سے ان کے خاندان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وضاحتی بیان جاری کیا۔ اسپتال سے اداکار کی ایک ویڈیو جاری کی گئی، جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ اس ویڈیو میں، دھرمیندر کو ہسپتال کے بستر پر لیٹا دیکھا گیا، وہ اپنے گھر والوں (بیوی پرکاش کور، سنی دیول، بوبی دیول، اور ان کی دو بیٹیاں) گھرے ہوئے تھے۔

دھرمیندر کی آخری فلم

24 نومبر کو دھرمیندر کی فلم 'ایکس' کا پہلا لک پوسٹر جاری کیا گیا۔ اس فلم میں وہ مرکزی اداکار اگستیہ نندا کے والد کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ یہ دھرمیندر کی آخری فلم ہوگی، جو 25 دسمبر 2025 کو ریلیز ہونے والی ہے۔

دھرمیندر کی بہترین فلمیں

دھرمیندر نے 1960 میں فلم "دل بھی تیرا ہم بھی تیرے" سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور اس کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دھرمیندر کی ہٹ فلموں میں آئی ملن کی بیلا، پوجا کے پھول، حقیقت، بازی، ستیہ کام، آئے ساون جھم کے، راجہ جانی، لوفر، چپکے چپکے، چرس، ڈریم گرل، دھرم ویر، گجاب، میرا گاوں میرا دیش اور اپنے شامل ہیں۔

