ETV Bharat / entertainment

26/11، پہلگام دہشت گردانہ حملہ، اور دہلی دھماکوں پر آیا شاہ رخ خان کا رد عمل: کہا، ہمارے ہیروز کی "شہادت" رائیگاں نہ جائے

26/11 کے دہشت گردانہ حملے، پہلگام دہشت گردانہ حملے اور دہلی دھماکوں پر شاہ رخ کا ردعمل سامنے آیا ہے۔ دیکھیں کنگ خان نے کیاکہا۔۔

شاہ رخ خان
شاہ رخ خان (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 23, 2025 at 12:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ممبئی: بالی ووڈ کے بادشاہ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے 23 تاریخ بروز ہفتہ گلوبل پیس آنرز 2025 تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران، انہوں نے 26/11 دہشت گردانہ حملے، پہلگام دہشت گردانہ حملے، اور دہلی دھماکوں کے مہلوکین اور "شہیدوں" کو خراج عقیدت پیش کیا۔

بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان، رنویر سنگھ، ایکناتھ شندے، دیویندر فڑنویس، نیتا امبانی، اور تفریحی اور سیاسی دنیا سے تعلق رکھنے والی بہت سی دیگر شخصیات ہفتے کے روز گلوبل پیس آنرز 2025 کے لیے اکٹھے ہوئیں۔ گلوکار شنکر مہادیون بھی اسٹیج پر موجود تھے، جنہوں نے ہندوستانی گانا گا کر سب کے حب الوطنی کے جذبے کو تازہ کر دیا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے ملک کے سپاہیوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فخر، حوصلے اور اقدار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "26/11 کے دہشت گردانہ حملوں، پہلگام دہشت گردانہ حملے اور دہلی کے حالیہ بم دھماکوں میں اپنی جانیں گنوانے والے معصوم لوگوں کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت، اور ان حملوں میں شہید ہونے والے ہمارے بہادر سیکورٹی اہلکاروں کو میرا احترامانہ سلام"۔

شاہ رخ خان نے کہا، 'آج مجھے قوم کے بہادر سپاہیوں اور جوانوں کے لیے یہ چار خوبصورت سطریں سنانے کو کہا گیا ہے، جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو فخر سے کہیں، 'میں ملک کی حفاظت کرتا ہوں'۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے کماتے ہیں تو ہلکا سا مسکرائیں اور کہیں، 'میں 1.4 بلین لوگوں کی دعائیں کماتا ہوں۔' اور اگر وہ مڑ کر آپ سے دوبارہ پوچھیں، 'کیا آپ کبھی نہیں ڈرتے؟' ان کی آنکھوں میں دیکھو اور کہو، ' جو ہم پر حملہ کرتے ہیں وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔'

شاہ رخ خان نے مزید کہا، "آئیے ہم سب مل کر امن کی طرف قدم بڑھائیں۔" آئیے ہم اپنے اردگرد کی ذات پات، مسلک اور تفریق کو بھلا کر انسانیت کے راستے پر چلیں تاکہ ہمارے ملک کے امن کے لیے ہمارے ہیروز کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں۔

اس تقریب میں ان نامور شخصیات نے 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے ہیروز اور کشمیر میں پہلگام حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دیوج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور امرتا فڑنویس کی قیادت میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

GLOBAL PEACE HONORS 2025
SHAH RUKH KHAN ON TERROR PAHALGAM
SHAH RUKH KHAN ON TERROR ATTACK
شاہ رخ خان
SHAH RUKH KHAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.