26/11، پہلگام دہشت گردانہ حملہ، اور دہلی دھماکوں پر آیا شاہ رخ خان کا رد عمل: کہا، ہمارے ہیروز کی "شہادت" رائیگاں نہ جائے
26/11 کے دہشت گردانہ حملے، پہلگام دہشت گردانہ حملے اور دہلی دھماکوں پر شاہ رخ کا ردعمل سامنے آیا ہے۔ دیکھیں کنگ خان نے کیاکہا۔۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2025 at 12:37 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے بادشاہ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے 23 تاریخ بروز ہفتہ گلوبل پیس آنرز 2025 تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران، انہوں نے 26/11 دہشت گردانہ حملے، پہلگام دہشت گردانہ حملے، اور دہلی دھماکوں کے مہلوکین اور "شہیدوں" کو خراج عقیدت پیش کیا۔
بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان، رنویر سنگھ، ایکناتھ شندے، دیویندر فڑنویس، نیتا امبانی، اور تفریحی اور سیاسی دنیا سے تعلق رکھنے والی بہت سی دیگر شخصیات ہفتے کے روز گلوبل پیس آنرز 2025 کے لیے اکٹھے ہوئیں۔ گلوکار شنکر مہادیون بھی اسٹیج پر موجود تھے، جنہوں نے ہندوستانی گانا گا کر سب کے حب الوطنی کے جذبے کو تازہ کر دیا۔
A beautiful moment of warmth between Shah Rukh Khan and Amruta Fadnavis! 🤍@iamsrk @fadnavis_amruta #ShahRukhKhan #SRK #SRKUniverse #GlobalPeaceHonours pic.twitter.com/y2kozZxS0G— Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 23, 2025
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے ملک کے سپاہیوں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فخر، حوصلے اور اقدار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، "26/11 کے دہشت گردانہ حملوں، پہلگام دہشت گردانہ حملے اور دہلی کے حالیہ بم دھماکوں میں اپنی جانیں گنوانے والے معصوم لوگوں کو میرا عاجزانہ خراج عقیدت، اور ان حملوں میں شہید ہونے والے ہمارے بہادر سیکورٹی اہلکاروں کو میرا احترامانہ سلام"۔
#WATCH | Mumbai | At the Global Peace Honours 2025, Superstar Shah Rukh Khan says, " my humble tribute to the innocent people who lost their lives in the 26="" 11 terrorist attack, the pahalgam terrorist attack, and the recent delhi blasts and my respectful salute to our brave… pic.twitter.com/XQtJp0pm1I— ANI (@ANI) November 22, 2025
شاہ رخ خان نے کہا، 'آج مجھے قوم کے بہادر سپاہیوں اور جوانوں کے لیے یہ چار خوبصورت سطریں سنانے کو کہا گیا ہے، جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو فخر سے کہیں، 'میں ملک کی حفاظت کرتا ہوں'۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے کماتے ہیں تو ہلکا سا مسکرائیں اور کہیں، 'میں 1.4 بلین لوگوں کی دعائیں کماتا ہوں۔' اور اگر وہ مڑ کر آپ سے دوبارہ پوچھیں، 'کیا آپ کبھی نہیں ڈرتے؟' ان کی آنکھوں میں دیکھو اور کہو، ' جو ہم پر حملہ کرتے ہیں وہ اسے محسوس کرتے ہیں۔'
شاہ رخ خان نے مزید کہا، "آئیے ہم سب مل کر امن کی طرف قدم بڑھائیں۔" آئیے ہم اپنے اردگرد کی ذات پات، مسلک اور تفریق کو بھلا کر انسانیت کے راستے پر چلیں تاکہ ہمارے ملک کے امن کے لیے ہمارے ہیروز کی قربانیاں رائیگاں نہ جائیں۔
اس تقریب میں ان نامور شخصیات نے 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے ہیروز اور کشمیر میں پہلگام حملے کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دیوج فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اور امرتا فڑنویس کی قیادت میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔
یہ بھی پڑھیں: