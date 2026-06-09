بالی ووڈ اداکار سیف علی خان کو سرحدی قصبہ اوڑی میں فوج اور مقامی لوگوں کے ساتھ دیکھا گیا
سیف علی خان نے ایل او سی پر فوجیوں کے ساتھ کچھ وقت صرف کیا اور بات چیت کی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 9, 2026 at 12:44 PM IST
بارہمولہ( کوثر عرفات): ذرائع کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان نے این ڈی ٹی وی کے پروگرام جئے جوان کے ایک حصے کے طور پر فوج کے جوانوں سے بات چیت کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب سرحدی شہر اڑوی کا دورہ کیا۔
پروگرام کا مقصد ایل او سی پر مشکل حالات میں خدمات انجام دینے والے فوجیوں کی لگن، حوصلے اور قربانیوں کو اجاگر کرنا تھا۔ اس دوران سیف نے جوانوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کے تجربات کو سنا، ان کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کے عزائم کی تعریف کی۔
اداکار نے فوجیوں کے ساتھ ہلکے پھلکے لمحات بھی شیئر کیے،تالیاں بجائیں اور قہقہے لگائے۔''مجھے آپ لوگوں کے ساتھ زندگی کے چند لمحات گزارنے کا موقع ملا ہے، اور میں صرف تصور کر سکتا ہوں کہ کتنی سخت اور چیلنجنگ زندگی ہیں۔
پوری فلم انڈسٹری کی جانب سے میں آپ کی خدمات اور قربانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جیسے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے ہی ہم محفوظ رہنے اور کام کرنے کے قابل ہیں۔سیف نے جوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا، میں اپنے فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے بے حد احترام کرتا ہوں، جن کی حمایت اور قربانیاں اتنی ہی قیمتی ہیں۔
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ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور قوم کے تئیں آپ کی لگن کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا۔ ان کی موجودگی اور واضح گفتگو نے اجتماع کو مسحور کر دیا، جس میں بہت سے فوجیوں نے جوش و خروش سے سیشن میں شرکت کی۔
تقریب کا اختتام گروپ فوٹوگرافس اور اداکار اور سپاہیوں کے درمیان غیر رسمی بات چیت کے ساتھ ہوا، جس سے فوجی خوش اور پرجوش ہو گئے۔