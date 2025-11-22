بالی ووڈ کی کشمیر واپسی، پہلگام حملے کے بعد پہلی ’بڑی فلم‘ کی شوٹنگ
تیلگو فلم ’انومنا پکشی‘ پروڈیوسر کے مطابق کہانی کا بیشتر حصہ کشمیر میں شوٹ کیا گیا ہے۔
Published : November 22, 2025 at 7:24 PM IST
سرینگر: پہلگام حملے کے بعد کشمیر میں مہینوں تک جاری رہنے والی غیر یقینیت اب دور ہوتی اور وادی میں فلمی سرگرمیوں میں پھر سے جان آتی دکھائی دے رہی ہے۔ ’انومنا پکشی‘ نامی ایک تیلگو فلم نے وادی میں اپنا 20 روزہ شیڈول مکمل کر لیا ہے۔ اور پہلگام دہشت گرد حملے کے یہ پہلی بڑی فلم شوٹنگ تھی۔
ڈائریکٹر وِمل کرشنا کی زیر ہدایت شوٹ کی جا رہی اس فلم کے کئی سین پہلگام کی چندن واڑی، بیتاب ویلی اور آرو ویلی میں ریکارڈ کیے گئے، یہ سبھی مقامات کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام کے علاقے ہیں جہاں اپریل میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔
پروجیکٹ سے وابستہ ایک مقامی لائن پروڈیوسر نے بتایا کہ ’’ٹیم کی کشمیر آمد کا فیصلہ فلمی کہانی کی ضرورت کے پیش نظر لیا گیا۔‘‘ ان کے مطابق: ’’فلم کی کہانی کو ایسے مناظر درکار تھے۔ ناظرین خود فلم دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ پہلگام اور سرینگر میں شوٹنگ کیوں ضروری تھی۔‘‘ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شوٹنگ کے دوران مکمل اجازت نامے حاصل کیے گئے تھے اور کریو (عملہ) سی آر پی ایف کی سخت ترین حفاظت میں کام کر رہا تھا۔
سخت سردی اور بعض اوقات نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت کے باوجود ٹیم نے مقامی باشندوں کی ’’گرم جوشی‘‘ کی کافی سراہنا کی۔ لائن پروڈیوسر کے مطابق پہلگام کے بعد شوٹنگ مغل گارڈن نشاط باغ اور ڈل جھیل میں انجام دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ٹیم کا کشمیر میں شوٹنگ کا مرحلہ مکمل ہوا۔
فلم میں راگ مایور (Rag Mayur) اور میرن فلپ (Merin Philip) مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ فلم بھارت اور انڈونیشیا کے مابین مشترکہ پروڈکشن کا ایک حصہ ہے جسے ’’چلاکا پروڈکشنز‘‘ اور ’’اسپیکٹرم فلمز‘‘ مکمل کر رہے ہیں۔ معروف کارٹون کیرکٹر ’چھوٹا بھیم‘ کے تخلیق کار ارو فلم کے پروڈیوسر ’راجیو چلاکا‘ کا کہنا تھا کہ ’’ابتدائی طور خدشات کے باوجود ٹیم نے کشمیر آنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔‘‘
فلم کی شوٹنگ کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ ’’تقریباً 80 فیصد حصہ کشمیر میں فلمایا گیا ہے۔ اس سے قبل ایک مختصر شوٹ وشاکھاپٹنم میں ہوا، جبکہ اگلا مرحلہ آئندہ ماہ شروع ہوگا۔‘‘
’انومنا پکشی‘ نامی اس فلم کی کہانی ایک کامیڈی کردار کے گرد گھومتی ہے تاہم فلم کا پس منظر منفرد بتایا جا رہا ہے۔ دریں اثناء، کشمیر میں ایک اور بالی وُڈ فلم جس میں عمران خان کام کر رہے ہیں، کی شوٹنگ بھی جاری ہے۔
