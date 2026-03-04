بالی ووڈ اداکارہ سچترا پلئی نے خواجہ غریب نواز کے مزار پر حاضری دی
اداکارہ سچترا نے کئی فلموں اور ٹی وی شوز میں کام کیا، جن میں "دل چاہتا ہے،" "فیشن" اور "لگا چونری میں داغ" شامل ہیں۔
Published : March 4, 2026 at 10:11 AM IST
اجمیر: بالی ووڈ اداکارہ سچترا پلئی نے منگل کو اجمیر شریف درگاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے فلم رائٹر سلیم خان کی صحت یابی اور ان کی زندگی میں کامیابی اور خوشیوں کے لیے دعا کی۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی قبر پر چادر اور عقیدت کے پھول چڑھائے۔
سلمان خان کے والد سلیم خان کی صحت کے لیے دعا
پلئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب کے مزار پر جانے کے بعد انہیں سکون ملتا ہے۔ پشکر میں شوٹنگ سے وقت ملتے ہی وہ مزار پر حاضری دینے آئی تھیں۔ سچترا کو بالی ووڈ کے عقیدت مندوں نے مزار تک پہنچایا اور مزار کے خادم سید قطب الدین سخی نے انہیں پرساد پیش کیا۔ سچترا پلئی نے بتایا کہ انہوں نے خواجہ صاحب کے مزار پر فلم اداکار سلمان خان کے والد مصنف سلیم خان کی صحت اور درازیٔ عمر کے لیے دعا کی۔ سلیم خان کے اہل خانہ، عصمت پٹیل اور زرینہ وہاب نے بھی مزار پر حاضری دی۔
سچترا پلئی نے کن کن فلموں میں کام کیا؟
بالی ووڈ اداکارہ سچترا پلئی نے جن فلموں میں کام کیا ہے، ان کی فہرست پیش کی جا رہی ہے۔ سچترا نے فلموں "دل چاہتا ہے،" "فیشن،" اور "لگا چونری میں داغ" کے ساتھ ساتھ ٹی وی سیریل "بینتیہا،" "ایک شرنگر-سوبھیمان" اور "بیتال" جیسے ڈرامہ شوز میں کام کیا ہے۔ ان کی آنے والی فلم "پل بھر کے لیے" میں سمیع کھیر اور وکرم بھٹ بھی ہیں۔ سچترا پلئی کی دیگر فلموں میں "ہوبو،" "رشتہ ڈاٹ کام،" "ستہ،" "پولیس اسٹوری 2،" "فیشن،" "پیج 3،" "پیار کے سائیڈ ایفیکٹس،" "فتور،" "بس اتنا سا خواب ہے،" "کوئی دل میں ہے،" اور "لٹل مرچی" شامل ہیں۔
کون ہیں سچترا پلائی؟
سچترا پلائی کی پیدائش 27 اگست 1970ء کو ہوئی۔ وہ ایک ہندوستانی اداکارہ، ماڈل، اینکر اور وی جے ہیں۔ وہ الیکٹرانک انجینئرنگ میں گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے فادر کونسیکاؤ روڈریگز کالج آف انجینئرنگ باندرا (ممبئی ویسٹ) سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے انجینئرنگ کی بجائے آرٹس میں کیریئر کا انتخاب کیا۔ فلمی کرداروں کے علاوہ سچترا انڈی پاپ اور راک کی گلوکارہ ہیں جن کا البم سچ از لائف 2011ء میں ریلیز ہوا تھا۔ وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ بھی ہیں۔