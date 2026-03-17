بالی ووڈ اداکارہ بھومی پیڈنیکر پہنچیں رشی کیش، پرمارتھ نکیتن میں گنگا آرتی میں لیا حصہ
بالی ووڈ اداکارہ بھومی پیڈنیکر نے پرمارتھ نکیتن میں گنگا کی آرتی کی۔ سوامی چدانند اور سادھوی بھگوتی سرسوتی نے ان کا استقبال کیا
Published : March 17, 2026 at 10:57 AM IST
رشی کیش (اتراکھنڈ): بالی ووڈ اداکارہ بھومی پیڈنیکر نے پرمارتھ نکیتن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سوامی چدانند سرسوتی اور سادھوی بھگوتی سرسوتی سے ان کا آشیرواد لینے کے لیے ملاقات کی۔ اس کے بعد بھومی پیڈنیکر نے سوامی چدانند سرسوتی اور سادھوی بھگوتی سرسوتی کے ساتھ گنگا آرتی میں حصہ لیا۔
اس موقع پر اداکارہ بھومی پیڈنیکر نے تبصرہ کیا کہ وہ گنگا کے کنارے واقع یہ روحانی عبادت گاہ پرمارتھ نکیتن پہنچ کر گہرا سکون محسوس کرتی ہیں۔ میرے لیے یہ لمحہ ہندوستانی ثقافت، روحانی توانائی اور سناتن اقدار سے جڑنے کا ایک بے حد مقدس اور روح پرور موقع ہے۔ یہ ایک روحانی مقام ہے جہاں پہنچنے پر ذہن کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور زندگی کو ایک نئی، مثبت سمت ملتی ہے۔
سادھوی بھگوتی سرسوتی نے کہا کہ ہندوستانی زندگی کی قدریں ہمدردی، خدمت اور روحانی بیداری کی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ جب معاشرے کے متنوع شعبوں کے متلاشی - خاص طور پر آرٹ اور سنیما کی دنیا سے متاثر کن شخصیات - روحانیت سے جڑتے ہیں تو اس کا مثبت اثر معاشرے اور نوجوانوں تک دور دور تک پہنچ جاتا ہے۔
سادھوی بھگوتی سرسوتی نے مزید کہا کہ جدید زندگی کے سخت تقاضوں کے درمیان بھی، جب ہم روحانیت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، تو ہمیں اندر سے توانائی، تحریک اور توازن کا ایک نیا احساس ملتا ہے۔