سلمان خان پہنچے ہائی کورٹ، اپنی تصاویر، آواز اور ذاتی مواد کے تحفظ کا مطالبہ کیا، اس دن ہوگی سماعت
سلمان خان نے کئی تنظیموں اور دیگر کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ، ایسا کرنا بند کیا جائے۔
نئی دہلی: فلم اداکار سلمان خان نے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ بغیر اجازت ان کی تصاویر اور ذاتی مواد کے استعمال کو روکا جائے۔ جسٹس منمیت پریتم سنگھ اروڑہ کل 11 دسمبر کو اس معاملے کی سماعت کریں گے۔ سلمان خان نے کئی تنظیموں اور بے نام جواب دہندگان کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ان کی تصاویر، آواز اور دیگر ذاتی مواد ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر رہے ہیں۔
سلمان خان نے جواب دہندگان کو ایسا کرنے سے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی ہائی کورٹ اس سے قبل کئی فلمی شخصیات سے متعلق ذاتی مواد کے استعمال پر پابندی کا حکم دے چکی ہے۔ 27 نومبر کو عدالت نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کیا جس میں اداکار اجے دیوگن کی تصویر اور ذاتی مواد سے متعلق کسی بھی ذاتی مواد کو بغیر اجازت کے استعمال کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ عدالت نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (AI) اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے مواد کو انٹرنیٹ سے ہٹانے کا بھی حکم دیا۔
حال ہی میں ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کئی نامور شخصیات کی تصاویر اور ذاتی معلومات کو بغیر اجازت استعمال کرنے سے منع کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ اداکارہ اور ایم پی جیا بچن، صحافی سدھیر چودھری، آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے بانی سری سری روی شنکر، تیلگو اداکار ناگارجنا، اداکارہ ایشوریہ رائے بچن، ابھیشیک بچن اور فلم پروڈیوسر کرن جوہر سے متعلق ذاتی معلومات کو بغیر اجازت استعمال کرنے سے روکا جائے۔
