'مجھے 9 کروڑ روپے کے قرض کے لیے جیل نہیں ہوئی': راجپال یادو نے بتائی سزا کی اصل وجہ
راجپال یادو نے واضح کیا کہ انہیں 9 کروڑ روپے کے قرض کے معاملے میں کیوں جیل میں ڈالا گیا تھا۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 22, 2026 at 12:50 PM IST
حیدرآباد: کروڑوں کے قرض کے تنازعہ اور چیک باؤنس کیس میں جیل کی سزا سے متعلق تنازعہ پر بات کرتے ہوئے بالی ووڈ کے مزاحیہ اداکار راجپال یادو نے کہا کہ صورتحال کو بڑی حد تک غلط سمجھا گیا ہے۔ اداکار نے ان دعوؤں کی تردید کی کہ ان کی قانونی مشکلات رقم کی ادائیگی میں ناکامی سے پیدا ہوئیں۔ ایک انٹرویو میں بھوت بنگلہ اداکار نے تفصیل بتائی۔
یادو نے تسلیم کیا کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے طویل فلمی کیریئر کے ساتھ کوئی شخص ایسی مشکل کا سامنا کیسے کر سکتا ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ معاملہ صرف مالی معاملات کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ بالکل اصل سوال ہے؛ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی، وہ میرے پورے کیس کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے فنڈز کی کمی کی وجہ سے جیل میں نہیں ڈالا گیا۔ یہ بہت بڑا معاملہ تھا - اصولوں کا معاملہ تھا۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر تنازعہ صرف پانچ کروڑ روپے کا ہوتا تو اسے برسوں پہلے حل کر لیا جاتا۔لیکن، تنازعہ نمایاں طور پر بڑے مالی نقصان میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، "اگر یہ صرف پانچ کروڑ روپے کا مسئلہ ہوتا، تو اسے 2012 میں ہی حل کر لیا جاتا۔ اس پانچ کروڑ نے 17 کروڑروپے کو ڈوبانے کا کام کیا۔"
راجپال نے تنازعہ کے دوران موجود فلمی پراجیکٹس سے متعلق بھی بات کی اور بتایا کی مسائل شروع ہونے سے پہلے اس کا ایک اہم حصہ مکمل ہوشکا تھا۔ انہوں نے کہا، "12 کروڑ روپے پہلے ہی خرچ کیے جا چکے تھے۔۔۔ پھر بھی یہ فلم بالآخر 22 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ مکمل ہوئی، یہاں تک کہ اگر مخالفین کسی پروجیکٹ میں ملوث ہیں، تو انہیں اسے ریلیز کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ سامعین کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔"
دھوکہ دہی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے اداکار فلم انڈسٹری کے دفاع میں آگئے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں فلمیں کمرشل طور پر ناکام ہو جاتی ہیں اور صرف ناکامی کو ہی غلط کام کے برابر نہیں مانا جانا چاہیے۔
جاری قانونی کارروائیوں کے باوجود، یادو نے عدالتی عمل میں اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ، اگرچہ انھوں نے تنازعہ شروع نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسے آخری حد تک جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
