بگ باس 19 کا گرانڈ فینالے: گورو کھنہ نے ٹرافی جیتنے پر مداحوں کا شکریہ ادا کیا، سلمان خان دھرمیندر کو یاد کرکے رو پڑے
گورو کھنہ، پرنیت مورے، امل ملک، تانیا متل اور فرحانہ بھٹ بگ باس 19 کے گرانڈ فینالے میں ٹاپ 5 مدمقابل تھے۔
Published : December 8, 2025 at 12:55 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان کے مقبول ترین شو بگ باس کو 19 واں فاتح مل گیا ہے۔ گزشتہ رات، 7 دسمبر کو، گورو کھنہ اور فرحانہ بھٹ نے بگ باس 19 کی شاندار ٹرافی کے لیے مقابلہ کیا۔ مداحوں کو زیادہ انتظار کرائے بغیر سلمان خان نے گورو کھنہ کا ہاتھ اٹھایا اور انہیں فاتح قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی وی سٹار گورو کھنہ بگ باس 19 کے فاتح بن گئے۔ بگ باس 19 کے گرانڈ فینالے میں حصہ لینے والے تقریباً تمام مدمقابل موجود تھے اور فاتح گورو کھنہ کو ان کی جیت پر مبارکباد دی۔ سلمان خان نے بھی اپنی سالگرہ کے موقع پر دھرمیندر کو یاد کیا، اور 'بھائی جان' تقریب کے دوران بہت جذباتی نظر آئے۔
گورو کھنہ نے بگ باس 19 کی ٹرافی جیت لی
گورو کھنہ، پرنیت مورے، امل ملک، تانیا متل، اور فرحانہ بھٹ بگ باس 19 کے گرانڈ فینا لے میں ٹاپ پانچ مدمقابل تھے۔ امل ملک، پرنیت، اور تانیا کو یکے بعد دیگرے باہر کردیا گیا، جس سے گورو کھنہ اور فرحانہ بھٹ کو ٹائٹل کی آخری جنگ میں چھوڑ دیا گیا۔ آخر کار، مشہور شخصیت ماسٹر شیف کے پہلے اور سابق فاتح گورو کھنہ نے بگ باس 19 ٹرافی کے ساتھ اپنی مسلسل دوسری فتح حاصل کی۔
جیت پر گورو کھنہ کا ردعمل
اپنی بڑی جیت کے بعد، گورو کھنہ اپنے مداحوں کو بگ باس 19 کی ٹرافی دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر گئے۔ ان کی ٹیم نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، "تین ماہ کا سفر آخرکار ختم ہوا، اور انجام! ٹرافی گھر پہنچ گئی ہے۔ وہ پوچھتے رہے، 'جی کے کیا کریں گے؟' اور جیسا کہ ہم نے ہمیشہ کہا، یہ سفر ہم سب کے لیے خوبصورت رہا ہے، ہم نے ہر دن، ہر لمحہ مضبوطی اور وقار کے ساتھ گزارا ہے، اور آج یہ جیت ان سب کی جیت ہے جس نے اس کے لیے ووٹ دیا، جو ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہم اعتماد، محبت اور یکجہتی کا جشن منا رہے ہیں، ہم ایک ساتھ جیت رہے ہیں۔
'بھائی جان' دھرمیندر کو یاد کر کے جذباتی ہو گئے
بگ باس 19 کے گرانڈ فینالے کے دوران سلمان خان جذباتی ہو گئے اور اپنی پیاری اور والد جیسی شخصیت، لیجنڈری اداکار دھرمیندر کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائے۔ 24 نومبر کو انتقال کرنے والے دھرمیندر کی 8 دسمبر کو سالگرہ تھی۔ سلمان نے بگ باس 19 کے اسٹیج سے لیجنڈ اداکار کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ایک اچھا انسان قرار دیا۔ سلمان نے شو میں کہا "مجھے نہیں لگتا کہ دھرم جی سے بہتر کوئی ہے، انہوں نے اپنی زندگی ایک بادشاہ کی طرح پورے دل سے گزاری۔ میں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ان کے نقش قدم پر چلا ہے۔" غور طلب ہے کہ سلمان خان کے والد سلیم خان نے جاوید اختر کے ساتھ مل کر فلم ’شعلے‘ لکھی تھی جس میں دھرمیندر نے ’ویرو‘ کا یادگار کردار ادا کیا تھا۔