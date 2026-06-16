بگ باس 20: کیا سینٹی شرما سلمان خان کے ریئلٹی شو میں داخل ہوں گے؟ جانیں انٹرنیٹ پہ کیا چل رہا ہے
بگ باس 20 کے ارد گرد جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے اور ایک کنٹسٹنٹ جو بار بار سوشل میڈیا پر نظرآ رہا ہے۔
Published : June 16, 2026 at 4:02 PM IST
حیدرآباد: بگ باس 20 کے ارد گرد جوش و خروش بڑھ رہا ہے اور ریپر سینٹی شرما کا نام اکثر ممکنہ کنٹیسٹنٹ کے طور پر سوشل میڈیا پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ سلمان خان کے ریئلٹی شو کے بنانے والوں نے ابھی تک شرکا کی آفیشل لسٹ جاری نہیں کی ہے، تاہم شرما کا نام سوشل میڈیا پیجز، فین فورمز اور انٹرٹینمنٹ پورٹلز پر ممکنہ دعویدار کے طور پر سامنے آرہا ہے۔ اس قیاس آرائی نے ناظرین کے تجسس کو بڑھاوا دیا ہے۔
9 ستمبر 1996 کو پیدا ہونے والے سینٹی شرما کا تعلق مدھیہ پردیش کے رتلام سے ہے۔ موسیقی کے شائقین اسے ریاست کے ابتدائی ریپرز میں سے ایک مانتے ہیں۔ شرما نے 2014 کے آس پاس موسیقی کی ریکارڈنگ شروع کی اور آہستہ آہستہ ہندی موسیقی میں اپنے لیے ایک جگہ بنائی۔
پچھلے کچھ سالوں میں اس نے بطور ریپر، گلوکار، نغمہ نگار، کمپوزر، اور ریکارڈ پروڈیوسر کے طور پر کام کیا ہے۔ ان کے چند مقبول گانوں میں "سونی سونی سڑک کو،" "اڑان" اور "کوشیش میری" شامل ہیں۔ مفت ریلیزز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے اس نے اپنے آبائی شہر سے باہر سامعین کو محظوظ کیا ہے۔
سینٹی شرما خبروں میں کیوں ہیں؟
اپنی موسیقی کے علاوہ شرما حال ہی میں مختلف آن لائن تنازعات اور عوامی بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے ہیں۔ سب سے زیادہ زیر بحث واقعات میں سے ایک وائرل ٹرینڈ پر ان کی تنقید تھی جسے "کاکروچ جنتا پارٹی" کہا جاتا ہے۔ شرما نے اسے "انٹرنیٹ ڈرامہ" قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ آن لائن نقل و حرکت پر آنکھیں بند کرنے سے پہلے معلومات کی تصدیق کریں۔ ان کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر گرما گرم بحث چھیڑ دی اور ان کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔
کیا سینٹی شرما بگ باس 20 میں نظر آئیں گے؟
ابھی کے لئے، جواب نہیں ہے. آن لائن گردش کرنے والے ممکنہ مقابلوں کی مختلف وائرل فہرستوں کے باوجود، نہ تو بگ باس 20 کے پروڈیوسروں نے اور نہ ہی خود شرما نے ان کی شرکت کی تصدیق کی ہے۔ ان کا نام ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سوشل میڈیا پر سرگرم ہونے کی وجہ سے زیر بحث ہے۔ تاہم جب تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا جاتا، شرما کے مدمقابل ہونے کی خبروں کو محض قیاس آرائیوں کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔
بگ باس 20 اور سلمان خان کی واپسی۔
شرما کے اردگرد کی خبر ایک ایسے وقت میں ابھری ہے جب بگ باس 20 کے حوالے سے بے پناہ توقعات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق، میزبان سلمان خان نے اس رئیلٹی شو کے لیے ستمبر کے وسط سے دسمبر تک کے ویک اینڈز کو الگ کر رکھا ہے، جبکہ ساتھ ہی وہ اپنی آنے والی ایکشن فلم پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی ہدایت کاری ومشی پیڈیپلی اور اداکاری نین تارا نے کی ہے۔
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اس تاریخی 20ویں سیزن میں ٹیلی ویژن کی شخصیات، سوشل میڈیا پر اثر انداز ہونے والے، رئیلٹی شو کے ستارے، اور ڈیجیٹل تخلیق کاروں کا امتزاج پیش کیا جائے گا۔ افواہوں کے ناموں میں فیصل شیخ (مسٹر فیسو)، انجلی اروڑہ، جنت زبیر، ایلویش یادیو، عرفی جاوید، آواز دربار، تشار کاروار، ررو ٹھاکر، ارباز پٹیل، اور بھاویہ سنگھ شامل ہیں۔ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ پروڈیوسر گھر کے نئے ڈیزائن، بڑے چیلنجز، مضبوط ڈیجیٹل انضمام، اور کم عمر ناظرین کو راغب کرنے کے لیے مقابلہ کرنے والوں کی ایک لائن اپ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔