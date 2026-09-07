بگ باس 20: ارشیفہ خان، تنمے، ینگ ڈی ایس اے اور میری کوم سمیت مزید مشہور شخصیات کی انٹری
بگ باس 20 کے لیے ایک بار پھر مختلف شعبوں سے مقابلہ کرنے والوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 3:01 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے مقبول ترین ٹی وی ریئلٹی شو بگ باس کا انتظار آخرکار ختم ہوگیا ہے۔ شرکاء یعنی کنٹسٹنٹ کے درمیان نوک جھونک، دوستی، یاری اور رومانس کے لیے مشہور اس شو کا 20واں سیزن شروع ہوگیا ہے۔ گزشتہ 6 ستمبر، اتوار کی رات بگ باس 20 کا پریمیئر پیش کیا گیا، جہاں سلمان خان نے ایک ایک کرکے گھر میں داخل ہونے والے 16 کنٹیسٹنٹس کو اسٹیج پر بلایا اور ناظرین سے متعارف کرایا۔
اس موقع پر اسٹیج پر مختلف پرفارمنس بھی پیش کی گئیں اور کچھ کنٹیسٹنٹس نے اپنی ڈانس پرفارمنس سے ناظرین کو محظوظ کیا۔ شو میں بھوجپوری اسٹار دنیش لال یادو عرف نرہوا اور منوج تیواری بھی بطور مہمان شریک ہوئے۔ دنیش لال یادو بھوجپوری اداکارہ آمرپالی دوبے کے ساتھ، جبکہ منوج تیواری اپنی بیٹی کے ہمراہ شو میں پہنچے۔
اب بگ باس 20 کا ونڈر لینڈ ہاؤس 16 کنٹیسٹنٹس سے بھر چکا ہے۔ اس بار بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو شو کا حصہ بنایا گیا ہے، جن میں کئی ٹرینڈنگ شخصیات بھی شامل ہیں۔
بگ باس 20 کے 16 کنٹیسٹنٹس کے پروفائل
ماہی وِج اسٹار کنٹیسٹنٹ
ٹی وی کی معروف اداکارہ ماہی وِج نے شو میں سب سے آخر میں انٹری لی۔ وہ بگ باس کے سیزن 9 اور 13 میں بطور مہمان بھی نظر آچکی ہیں۔ ٹی وی اداکار جے بھانوشالی کی سابقہ اہلیہ ماہی نے کئی مشہور ٹی وی سیریلز میں کام کیا ہے، جن میں ’ششش... کوئی ہے، لاگی تجھ سے لگن اور نا آنا اس دیس لاڈو شامل ہیں۔
واضح رہے کہ رواں سال ماہی اور جے بھانوشالی نے باہمی رضامندی سے اپنی 14 سالہ شادی ختم کردی تھی۔ فی الحال ماہی اپنے بچوں کی پرورش اکیلے کر رہی ہیں۔انسٹاگرام فالوورز: 2.2 ملین ہیں۔
ریتی تیواری اسٹار اور انفلوئنسر کنٹیسٹنٹ
بھوجپوری اداکار اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ منوج تیواری کی بیٹی ریتی تیواری بھی بگ باس 20 کے گھر کا حصہ بنی ہیں۔ ریتی گلوکارہ، کمپوزر اور ڈانسر ہیں۔ انہوں نے اسٹیج پر گانا گاتے ہوئے شو میں انٹری لی۔
منوج تیواری خود اپنی بیٹی ریتی کو بگ باس 20 کے گھر میں لے کر پہنچے اور انہیں نیک خواہشات دے کر واپس چلے گئے۔ منوج تیواری خود بھی بگ باس کے کنٹیسٹنٹ رہ چکے ہیں۔انسٹاگرام فالوورز: 20.1 ہزار ہیں
اُدیتی سنگھ اسٹار کنٹیسٹنٹ
اداکارہ اُدیتی سنگھ بھی بگ باس 20 کا حصہ بنی ہیں۔ وہ ٹی وی اداکار کرن واہی کی سابق گرل فرینڈ ہیں۔ کرن اور اُدیتی کا 2022 میں بریک اپ ہوگیا تھا۔
اُدیتی ’جانے جان‘ (2023)، ’یہ دل دیوانہ‘ (2025) اور ’جسی ویڈز جسی‘ (2025) جیسی فلموں میں کام کرچکی ہیں۔ ہیمیش ریشمیا کے البم ’سرور 2021‘ کے ٹائٹل ٹریک میں انہیں مرکزی اداکارہ کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔
امان گاندھی — اسٹار کنٹیسٹنٹ
ٹی وی اداکار امان گاندھی کی عمر 33 سال ہے۔ وہ ’ناگن 3‘، ’بھاگیہ لکشمی‘ اور ’کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی 3‘ جیسے مقبول سیریلز میں کام کرچکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم رہتے ہیں اور اپنے مداحوں کے لیے نئی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے رہتے ہیں۔ انسٹاگرام فالوورز: 428 ہزار ہیں
گُلّو (کُشل تنور) مقبول انفلوئنسر کنٹیسٹنٹ
مقبول ٹی وی شوز ’روڈیز‘ اور ’اسپلٹس وِلا‘ کے سابق فاتح گُلّو، جن کا اصل نام کُشل تنور ہے، اب بگ باس میں اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے۔ وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں اور انسٹاگرام پر موٹیویشنل ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے مشہور ہیں۔
گُلّو کیمرے کے سامنے اپنی طرزِ زندگی دکھانے کے ساتھ ساتھ جم کرنے کے بھی شوقین ہیں۔ اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بگ باس 20 کے گھر میں وہ اپنے گیم کے ذریعے کن کن کنٹیسٹنٹس کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔انسٹاگرام فالوورز: 1.4 ملین ہے
یہ خبر کے انداز میں رواں اور صحافتی اردو ترجمہ ہے:
ارشیفا خان مقبول انفلوئنسر
سوشل میڈیا انفلوئنسرز میں ایک نام معروف انفلوئنسر سید ارشیفہ خان کا بھی ہے، جو بگ باس 20 کا حصہ بنی ہیں۔ ارشیفہ اپنی خوبصورتی کے باعث فالوورز میں خاصی مقبول ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کی متعدد خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، جن میں ان کا پرتعیش طرزِ زندگی بھی نظر آتا ہے۔ واضح رہے کہ بگ باس 20 کے تمام شرکاء میں ارشیفہ خان کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ انسٹاگرام فالوورز: 29.1 ملین ہے۔
گیمر تنمے انفلوئنسر
گیمنگ کریئیٹر تنمے سنگھ بھی بگ باس 20 کا حصہ بن چکے ہیں۔ تنمے گیمنگ کی دنیا کا معروف نام ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کو نئی نئی گیمز کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ معروف انفلوئنسرز ایلویش یادو اور ابھیشیک ملہان نے تنمے کو بگ باس میں شرکت پر نیک خواہشات پیش کیں۔ ان کے علاوہ کیری مناتی نے بھی تنمے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام فالوورز: 4.4 ملین ہیں
ینگ ڈی ایس اے — انفلوئنسر
ہپ ہاپ آرٹسٹ Yung DSA بگ باس 20 میں منفرد انداز میں تفریح فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا اصل نام ہرش وجے مچارے ہے۔ وہ پونے سے تعلق رکھنے والے ابھرتے ہوئے ہپ ہاپ آرٹسٹ ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہپ ہاپ سے متعلق مواد سے بھرا ہوا ہے۔
انسٹاگرام فالوورز: 117 ہزار
میری کوم عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی
اولمپک باکسر اور بھارت کے لیے طلائی تمغے سمیت متعدد میڈلز جیتنے والی میری کوم بھی بگ باس 20 کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب وہ شو میں دیگر شرکاء کے ساتھ مقابلہ کرتی نظر آئیں گی۔میری کوم حال ہی میں اپنے شوہر سے طلاق کے معاملے کو لے کر خبروں میں رہی ہیں۔ ان کے شوہر نے حال ہی میں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں، جس کے بعد انہیں ملک بھر میں لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بگ باس 20 کے دوران میری کوم اپنی ذاتی زندگی سے متعلق مزید کوئی انکشاف کرتی ہیں یا نہیں انسٹاگرام فالوورز: 2 ملین