بگ باس 20 کا پہلا اخراج: روہد خان، آصف خان یا تنمے سنگھ کون گھر سے بے دخل ہوا؟ جانیں
روہد خان، آصف خان اور تنمے سنگھ کو بگ باس 20 کے گھر سے بے دخل کیے جانے کے لیے براہ راست نامزدکیا گیا تھا۔
Published : September 19, 2026 at 2:59 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان کا انتہائی مقبول ٹی وی ریئلٹی شو 'بگ باس 20' اپنے دوسرے ہفتے کی تکمیل کے قریب ہے۔ 6 ستمبر کو 16 امیدواروں کے ساتھ شروع ہونے والے اس شو کا ماحول اب کافی گرما گیا ہے۔ سلمان خان ویک اینڈ کا وار کی اقساط کے دوران پہلے ہی کئی شرکاء کی سرزنش کر چکے ہیں۔
اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ شو سے پہلا اخراج ہو چکا ہے، روہد خان، آصف خان اور تنمے سنگھ کو براہِ راست بے دخلی کے لیے نامزد کیا گیا تھا، اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ان میں سے ایک امیدوار اب گھر چھوڑ رہا ہے۔
Where is the " thasstwo" theme gone ? To make #RohedKhan out they break their own rule of 2 lifelines . On premier bb said " apko meri backing h " but wht about @rohedkhans another chance? Very fixed n scripted show . #BiggBoss20 #BiggBoss— KartikViews (@VHeart53171) September 18, 2026
اطلاعات کے مطابق، آسٹریا سے تعلق رکھنے والے اداکار جو روہد خان، آصف خان اور تنمے سنگھ پر مشتمل تین رکنی گروپ کا حصہ تھے،کو شو سے باہر کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، بگ باس 20 کے گھر میں روہد خان کا سفر اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں روہد کی شرکت بہت محدود تھی ٹاسکس میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر سمجھا گیا اور وہ گھر کے کام کاج میں بھی کوئی مدد نہیں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ کچن کی ذمہ داریاں نبھانے سے بھی کتراتے رہے۔
سلمان خان نے بھی ان کی خوب کلاس لی
’ویک اینڈ کا وار کے دوران سلمان نے تبصرہ کیا کہ روہد خان گھر کے اندر کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا رہے تھے، ان کا کھیل بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ سلمان نے نشاندہی کی کہ وہ ٹاسکس کے دوران زیادہ کوشش نہیں کر رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف خان اور تنمے سنگھ کو روہد خان کی وجہ سے نمایاں فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آج، 19 ستمبر (ہفتہ)، شو کا دوسرا ’ویک اینڈ کا وار‘ ہے اور گھر سے بے دخل ہونے والے پہلے امیدوار کے نام کا اعلان کیا جائے گا۔
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بگ باس 20 کے مدمقابل
میری کوم، ماہی وِج، کنیکا مان، امرپالی دوبے، ایشا ریکھی، خوشی دوبے، عرشفہ خان، کشال تنور (عرف گلو)، تنمے سنگھ (عرف اسکاؤٹ اوپ)، ریپر ینگ ڈی ایس اے (ہرش وجے مچرے)، 'پنچایت' فیم آصف خان، فیصل سنگھ، توقیر سنگھ، گاندھی اے، قدیر خان، توقیر خان، قیصر خان تیواری۔