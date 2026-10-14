اکیس سال بعد 'بگ باس 20' سے شہرت پانے والے قاضی توقیر کی قسمت جاگ اٹھی؛ سلمان خان کے موسیقار نے انہیں پانچ بلاک بسٹر گانے پیش کیے
قاضی توقیر ایک گلوکار ہیں اور انہوں نے 2005 میں شو 'فیم گروکل' میں اریجیت سنگھ کو شکست دی تھی۔
Published : October 14, 2026 at 2:10 PM IST
حیدرآباد: کوئی نہیں جانتا کہ قسمت کب پلٹ جائے۔ قاضی توقیر جنہوں نے سال 2005 میں گلوکاری کے ریئلٹی شو 'فیم گروکل میں کامیابی حاصل کی تھی، بالآخر اب ان کے ستارے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس شو میں اریجیت سنگھ کو شکست دی تھی۔
تاہم جہاں اریجیت سنگھ آگے چل کر عالمی شہرت یافتہ گلوکار بن گئے، وہیں قاضی کو 21 سال تک گمنامی کی زندگی گزارنی پڑی۔ لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں انصاف میں تاخیر تو ہو سکتی ہے مگر یہ کبھی ملنے سے رہ نہیں جاتا۔ اب بالی ووڈ کے ممتاز میوزک ڈائریکٹر ساجد خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے قاضی کو پانچ گانے پیش کیے ہیں۔ فی الحال، قاضی توقیر 'بگ با س بیس میں لوگوں کے دل جیت رہے ہیں اور شائقین کو بھرپور محظوظ کر رہے ہیں۔ قاضی کے کھیل کے انداز سے متاثر ہو کر ساجد خان نے ان کے لیے ایک خصوصی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔
قاضی توقیر کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا
ساجد خان نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں قاضی توقیر کو 'بگ باس 20' کے گھر کے اندر روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال پر بات کرتے ہوئے ساجد خان نے کہا، "قاضی، تم شو میں بہت اچھا کھیل رہے ہو اور لوگ تمہارے کھیل کو سراہتے ہیں۔ اس لیے روؤ مت، کیونکہ اس سے تمہارے مداح اداس ہو جائیں گے۔" اس کے بعد ساجد خان نے وہ الفاظ کہے جنہیں سننے کا قاضی گزشتہ 21 سالوں سے منتظر تھے۔ اپنے اگلے بیان میں ساجد نے قاضی اور اس کے مداحوں، دونوں کے دل جیت لیے؛ انہوں نے کہا، "قاضی میرے دوست، میں نے تمہارے لیے پانچ زبردست (بلاک بسٹر) گانے تیار کیے ہیں، جب تم باہر آؤ گے تو ہم ان پر کام کریں گے۔
ساجد خان کون ہیں؟
قاضی توقیر کو ابھی تک اس پیشکش کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سلمان خان ویک اینڈ کا وار کی اگلی قسط میں ساجد کی ایک ویڈیو کلپ دکھا کر انہیں یہ خوشخبری سنائیں۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ ساجد خان کوئی عام موسیقار نہیں ہیں؛ انہوں نے اپنے آنجہانی بھائی واجد کے ساتھ مل کر بالی وڈ کو کئی ہٹ گانے دیے ہیں۔
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فلمی صنعت میں ساجد واجد کی جوڑی کے سلمان خان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں۔ انہوں نے سلمان کی فلموں جیسے کہ دبنگ پارٹنر، مجھ سے شادی کروگی، ویر،تیرے نام اور گرو کے لیے ایسے زبردست گانے بلاک بسٹر ٹریکس) تخلیق کیے جو آج بھی شائقین میں مقبول ہیں۔ افسوسناک طور پر یہ شراکت داری اس وقت ختم ہو گئی جب کووڈ 19 کی وبا کے دوران 42 سال کی عمر میں گردوں کے عارضے کے باعث واجد خان کا انتقال ہو گیا۔ تب سے ساجد تنہا موسیقی ترتیب دے رہے ہیں۔