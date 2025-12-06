بگ باس 19 گرانڈ فینالے: ٹرافی کی پہلی جھلک، کیا یہ ٹاپ 3 مقابلہ کرنے والے ہیں؟ گورو کھنہ کو فاتح قرار دیے جانے کی حقیقت کیا ہے؟
بگ باس 19 کا گرانڈ فینالےکل یعنی 7 دسمبر کو منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ٹاپ کنٹیسٹنٹ کا سفر بھی دیکھا جائے گا۔
Published : December 6, 2025 at 3:28 PM IST
حیدرآباد: سلمان خان کا مقبول ترین ٹی وی ریئلٹی شو بگ باس 19 فائنل سے ایک دن دور ہے۔ گرانڈ فینالے کل، 7 دسمبر کو ہونے والا ہے۔ فی الحال، گورو کھنہ، پرنیت مورے، امل ملک، فرحانہ بھٹ، اور تانیہ متل گھر کے پانچ ٹاپ فائنلسٹ ہیں۔ عوامی ووٹنگ کے ذریعے ان پانچ امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ دریں اثنا، چمکتی ہوئی بگ باس 19 ٹرافی کا انکشاف ہوا ہے۔ سب سے اوپر تین مدمقابل کے ساتھ سوشل میڈیا گونج رہا ہے۔ ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ کیا گورو کھنہ واقعی بگ باس 19 کے فاتح ہیں۔
بگ باس 19 ٹرافی کی پہلی جھلک
اس بار، ٹرافی بگ باس کی تاریخ کی ٹرافی سے منفرد اور مختلف ہے، جس کی تھیم "گھروالوں کی سرکار" پر مبنی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ٹرافی کی شکل بگ باس 19 کے پرومو میں سلمان خان کے ہاتھ کے اشارے سے ملتی جلتی ہے۔ مالتی چاہر کے باہر ہونے کے بعد، باقی پانچ امیدواروں کو اسمبلی کے کمرے میں بلایا گیا اور ٹرافی کی نقاب کشائی کی گئی۔ ٹرافی کو دیکھ کر تمام کے چہرے کھل اٹھے۔
ٹاپ تھری فائنلسٹ کون ہیں؟
بگ باس 19 کے گرانڈ فینالے کے بارے میں سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہے۔ گورو کھنہ کو اسکرپٹڈ فاتح قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امل ملک ووٹنگ میں پیچھے ہیں، اور فرحانہ بھٹ بھی پیچھے ہیں۔ اس کی بنیاد پر، گورو، پرنیت مورے، اور تانیہ متل کے نام ٹاپ تھری مقابلے کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گورو کھنہ فاتح، فرحانہ بھٹ فرسٹ رنر اپ، پرنیت مورے (تیسرے)، امل چوتھے نمبر پر اور تانیہ متل آخری نمبر پر رہیں گی۔ رپورٹس کے مطابق بگ باس 19 کے فاتح کو 50 لاکھ روپے کی انعامی رقم ملے گی، لیکن میکرز نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔
#BiggBoss19 Trophy Revealed Who Will Lift the Trophy 🏆 #FarrhanaBhatt #GauravKhanna #TanyaMittal #AmaalMalik #PranitMore #BiggBoss pic.twitter.com/cMhyldPbay— Bigg Boss Scope (@BiggBossScope) December 4, 2025
کیا اس مدمقابل کو فاتح قرار دیا گیا ہے؟
شو کے باضابطہ اعلان سے پہلے وکی پیڈیا نے گورو کھنہ کو بگ باس 19 کا فاتح قرار دے دیا ہے۔ بگ باس کے ناظرین اب یہ سن کر حیران ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ ویکیپیڈیا میں زیادہ تر صارف کی ترمیم شدہ معلومات شامل ہیں، گورو کھنہ کو فی الحال بگ باس 19 کا فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بگ باس 18 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، جب رجت دلال کو فاتح قرار دیا گیا، لیکن کرن ویر مہرا کو باضابطہ طور پر فاتح منتخب کیا گیا۔ بگ باس 19 کا گرانڈ فینالے 7 دسمبر 2025 کو منعقد ہوگا، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل فاتح کون ہے۔ یہ شو Jio Hotstar اور Colors TV پر رات 9 بجے شروع ہوگا۔