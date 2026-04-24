بھوت بنگلہ باکس آفس: اکشے کمار کی ہانٹیڈ فلم کا جادو جاری ہے جانیں کلکشن
اکشے کمار کی مافوق الفطرت ہارر کامیڈی، بھوت بنگلہ نے باکس آفس پر ایک ہفتے کی شاندار دوڑ مکمل کی ہے
Published : April 24, 2026 at 2:48 PM IST
حیدرآباد: اکشے کمار ایک بار پھر ہارر کامیڈی زون میں شائقین کو خوش کرتے نظر آرہے ہیں۔ 17 اپریل کو ریلیز ہونے والی ان کی فلم بھوت بنگلہ نے گھریلو اور دنیا بھر کے باکس آفس پر 100 کروڑ کا ہندسہ عبور کر لیا ہے۔ بھوت بنگلہ اکشے کمار کے کیریئر کی 100 کروڑ روپے کے کلب میں شامل ہونے والی 21ویں فلم بن گئی ہے۔ فلم نے باکس آفس پر ایک ہفتہ مکمل کر لیا ہے اور کروڑوں کی کمائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ فلم کی ہدایت کاری پریہ درشن نے کی ہے، جنہوں نے اکشے کمار کے ساتھ تقریباً ڈیڑھ دہائی کے وقفے کے بعد ایک پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ فلم نے ساتویں دن کتنے کروڑ کا بزنس کیا۔
فلم نے اپنے افتتاحی دن (جمعہ) کو 12.25 کروڑ کی کمائی کے ساتھ شاندار آغاز کیا، جس کے بعد پہلے ہی ہفتے کے آخر میں کلیکشن میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ ہفتہ کو، فلم نے 19 کروڑ کی کمائی کی، جبکہ اتوار کو 23 کروڑ کی کمائی کے ساتھ اس کا پہلے ہفتے کے آخر میں کل مجموعہ تقریباً 58 کروڑ تک پہنچ گیا۔
بیرون ملک، فلم نے اپنے چھٹے دن 2 کروڑ کمائے، جس سے اس کا کل بین الاقوامی مجموعہ 33.50 کروڑ ہو گیا۔ملکی اور بین الاقوامی آمدنی کو ملا کر عالمی مجموعہ اب 127.37 کروڑ ہے۔ ساکنلک کے مطابق فلم نے ساتویں دن 5.15 کروڑ روپے کمائے۔
اکشے کمار کے علاوہ، فلم میں وامیکا گبی، پریش راول، راجپال یادیو، جِشو سین گپتا، متھیلا پالکر، راجیش شرما، اور آنجہانی اسرانی سمیت ایک مضبوط جوڑا شامل ہے۔ اسرانی اس فلم میں اپنی آخری اسکرین پر نظر آئیں گے۔