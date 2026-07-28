'بٹوارہ 1947' کو بغیر کسی کٹ کے 'اے' سرٹیفکیٹ ملا، سنی دیول کی فلم کا ٹریلر آج ریلیز کیا جائے گا
بتوارہ 1947 کا ٹریلر آج، 28 جولائی کو راجستھان میں لانچ کیا جائے گا، جس میں فلم کی پوری اسٹار کاسٹ نظر آئے گی۔
Published : July 28, 2026 at 12:58 PM IST
حیدرآباد: سنی دیول کی فلم بٹوارہ 1947، جس میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کی کہانی پیش کی گئی ہے، آزادی کے مہینے اگست میں ریلیز ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے فلم کا ٹریلر آج 28 جولائی کو ریلیز ہو رہا ہے۔ اسی دوران فلم سازوں نے اعلان کیا ہے کہ سنسر بورڈ نے فلم کو بغیر کسی کٹ کے کلیئر کر دیا ہے، حالانکہ اسے 'اے' سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ سنی کی پچھلی کئی فلموں کو 'اے' سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے۔ بٹوارہ 1947 کا ٹریلر آنے سے پہلے آئیے سنی دیول کی ان فلموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہیں 'A' سرٹیفیکیٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔
فلم کو 'A' درجہ بندی کا سرٹیفکیٹ ملا
فلم بٹوارہ 1947 یوم آزادی کے موقع پر 14 اگست کو ریلیز ہونے والی ہے۔ فلم میں سنی دیول اور پریتی زنٹا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ کاسٹ میں سنی دیول کے بیٹے کرن دیول، علی فضل، اور ابھیمنیو سنگھ جیسے ستارے بھی شامل ہیں۔ فلم کے ہدایت کار راجکمار سنتوشی ہیں اور اسے عامر خان نے پروڈیوس کیا ہے۔ راجکمار سنتوشی اور سنی دیول کی جوڑی اس سے قبل گھائل، دامنی، اور گھٹک جیسی بلاک بسٹرس دے چکی ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ بٹوارہ 1947 کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ یہ صرف 14 اگست کو سامنے آئے گا۔ فلم کو 'A' سرٹیفکیٹ ملا ہے، یعنی اسے صرف 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد ہی دیکھ سکتے ہیں۔
فلم 'بٹوارہ 1947' کی کہانی
فلم کی کہانی سید اصغر وجاہت کے مشہور ڈرامے جس لاہور نہیں دیکھا پر مبنی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے پس منظر میں قائم، اس داستان میں لکھنؤ سے لاہور آنے والے ایک مسلمان خاندان اور ایک بزرگ ہندو خاتون کے درمیان پیدا ہونے والے رشتے کی کھوج کی گئی ہے جو اپنی آبائی حویلی چھوڑنے سے انکار کرتی ہے۔
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کیا یہ غدر کا جادو دہرائے گا؟
غور طلب ہے کہ سنی دیول کی فلم غدر: ایک پریم کتھا ، جو پاک بھارت تقسیم کے پس منظر میں بنائی گئی ہے، اداکار کے کیریئر کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی۔ دریں اثنا 2023 میں ریلیز ہونے والی غدر 2 نے بھی بالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی فہرست میں جگہ حاصل کی۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا بٹوارہ 1947 بھی اسی طرح کا جنون پیدا کرے گا۔