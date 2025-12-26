بنگلہ دیش ہندو نوجوان قتل کیس: دیپو چندر داس کی موت پر سری دیوی کی بیٹی برہم
بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کے قتل پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔اداکارہ نے ایک لمبا نوٹ لکھا ہے۔
Published : December 26, 2025 at 3:14 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور بنگلہ دیش میں دیپو چندر داس کے بہیمانہ قتل کے خلاف اپنا ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ایک لمبا نوٹ لکھا اور اسے وحشیانہ اور انتہائی غیر انسانی قرار دیا۔
جھانوی کپور نے بنگلہ دیش میں ایک ہندو نوجوان دیپو چندر داس کے قتل کے بارے میں بات کی جسے درخت سے باندھ کر مارا پیٹا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی۔ اس واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، جھانوی کپور نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک تفصیلی نوٹ شیئر کیا۔ انہوں نے اپنے نوٹ کا آغاز نوجوانوں کا نام لے کر لکھا، "دیپو چندر داس۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ وحشیانہ ہے۔"
جھانوی کپور نے اپنے نوٹ میں لکھا، "یہ نسل کشی ہے، اور یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے غیر انسانی سرعام لنچنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیں، ویڈیو دیکھیں، سوال پوچھیں۔ اور اگر آپ اس سب سے ناراض نہیں ہیں تو یہ منافقت ہمیں معلوم ہونے سے پہلے ہی تباہ کر دے گی۔"
فرقہ وارانہ امتیاز اور انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکارہ مزید لکھتی ہیں، "ہم دنیا کے دوسری طرف ہونے والی چیزوں پر روتے رہیں گے جب کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں کو جلایا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ امتیاز اور انتہا پسندی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے ہم شکار ہوں یا مجرم، بے نقاب اور مذمت ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی انسانیت کو بھول جائیں۔
اداکارہ نے مزید لکھا، "ہم وہ پیادے ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک غیر مرئی لکیر کے دونوں طرف رہتے ہیں۔ اس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں تاکہ آپ ان معصوم جانوں کے لیے آواز اٹھا سکیں جو اس فرقہ وارانہ گولہ باری میں مسلسل ضائع ہو رہی ہیں۔