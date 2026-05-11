بافٹا ٹی وی ایوارڈز 2026: 'ایڈولسنس' کے اوون کوپر نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی، فاتحین کی فہرست پر ایک نظر
اوون کوپر نے فلم 'ایڈولسنس' کے لیے بہترین معاون اداکار کا بافٹا ٹی وی ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔
Published : May 11, 2026 at 12:28 PM IST
حیدرآباد:(نیوز ڈیسک) بافٹا ٹی وی ایوارڈز 2026 میں ایڈولسنس اور امانڈالینڈ بڑے فاتح بن کر ابھرے۔ یہ تقریب 10 مئی کو لندن کے ساؤتھ بینک سینٹر کے رائل فیسٹیول ہال میں منعقد ہوئی۔ اہم فاتحین میں اداکار اوون کوپر نے نیٹ فلکس سیریز 'ایڈولسنس' میں جیمی ملر کی اداکاری کے لیے بہترین معاون اداکار کا بافٹا ٹی وی ایوارڈ جیتا۔
کوپر کی جیت ان کے شاندار کریئر میں ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ 16 سالہ کوپر کو سیریز میں جیمی کا کردار نبھانے کے لیے اعزاز سے سرفراز کیا گیا جو ایک 13 سالہ لڑکا ہے جس نے اپنے ہم جماعت کا قتل کر دیا تھا۔ 'ایڈولسنس' پچھلے مہینے بافٹا ٹی وی کرافٹ ایوارڈز میں پہلے ہی دو ایوارڈز جیت چکی ہے، جس سے یہ ایوارڈز کے اس سیزن میں اس کی کارکردگی اور بھی بہتر ہو گئی ہے۔
Huge congratulations to all of tonight's incredible #BAFTATVAwards with @pandocruises winners!— BAFTA (@BAFTA) May 10, 2026
See the full list here 👇https://t.co/3j69JjEihR pic.twitter.com/UiAqCASAsi
کوپر کو اس کردار کے لیے ایمی ایوارڈ، گولڈن گلوب، کریٹکس چوائس ایکٹر ایوارڈ، گوتھم ایوارڈ، اور انڈیپنڈنٹ اسپرٹ ایوارڈ سے بھی نواز جا چکا ہے۔ اسٹیفن گراہم اور کرسٹین ٹریمارکو، جنہوں نے "ایڈولسنس" میں جیمی کے والدین کا کردار ادا کیا تھا، کو بھی تقریب میں اعزاز سے نوازا گیا۔
تقریب کی میزبانی اداکار گریگ ڈیوس نے کی اور اس میں سیورینس کے اداکار ایڈم اسکاٹ، دی اسٹوڈیو کے سیٹھ روگن، اور سلیبریٹی ٹریٹرز کے فاتح ایلن کار نے شرکت کی۔ ڈیم میری بیری کو ٹیلی ویژن میں ان کی "غیر معمولی شراکت" کے لیے بافٹا فیلوشپ سے نوازا گیا، جب کہ صحافی مارٹن لیوس کو برطانوی صارفین اور عوامی زندگی پر ان کے "غیر معمولی اور دیرپا اثرات" کے لیے بافٹا ٹیلی ویژن خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیگر اہم نتائج میں فلم ’’پرزنر 951‘‘ کی اداکارہ نرگس رشیدی بہترین اداکارہ کے ایوارڈ سے سرفراز ہوئیں۔
Adolescence wins the BAFTA for Limited Drama 👏— BAFTA (@BAFTA) May 10, 2026
#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/R346hcDzCk
بافٹا ٹی وی ایوارڈز 2026 کے فاتحین کی فہرست
لمیٹیڈ ڈراما
ایڈولسنس
بین الاقومی
د اسٹوڈیو
لیڈنگ فیمیل اکٹریس
نرگس رشیدی، فلم 'پرزنر 951'
And the BAFTA for Supporting Actress goes to...Christine Tremarco for Adolescence 👏#BAFTATVAwards with @pandocruises pic.twitter.com/B4RjbpApcl— BAFTA (@BAFTA) May 10, 2026
لیڈنگ ایکٹر
سٹیفن گراہم، ایڈولسنس
ڈراما سیریز
کوڈ آف سائلینس
ایکٹر ان کامیڈی فلم
اسٹیو کوگن- 'ہاؤ آر یو؟ ایٹس ایلن (پارٹیج)'
فیمیل ایکٹر ان کامیڈی فلم
کیتھرین پارکنسن- 'ہیر وی گو'
سپورٹنگ ایکٹر
اوین کوپر، ایڈولسنس
سپورٹنگ ایکٹریس
کرسٹین ٹریمارکو، ایڈولسنس
انٹرٹینمنٹ
لاسٹ ون لافنگ یوکے
انٹرٹینمنٹ پرفارمنس
باب مورٹیمر، لاسٹ ون لافنگ (یو کے)
اسکرپٹیڈ کومیڈی
امانڈا لینڈ
سپیشلسٹ فیکچوئل
سائمن شامہ: دی روڈ ٹو آشوٹز
ریئلٹی
دی سلیبرٹی ٹریٹرز
کرنٹ افیئرز
غزہ: ڈاکٹرز انڈر اٹیک
شارٹ فارم
ہسل اینڈ رن
فیکچوئل انٹرٹینمنٹ
گو بیک ٹو ویئر یو کیم فرام
فیکچوئل سیریز
سی نو ایول
لائیو ایونٹ کوریج
وی ای ڈی 80: اے سیلبریشن ٹو ریمنبر
سنگل ڈوکیومینٹری
گرینفیل: ان کورڈ
سوپ
ایسٹ انڈرس
ڈے ٹائم
سکَیم انٹرسپٹرز
چلڈرنز نان اسکرپٹیٹ
ورلڈ.وار.می
چلڈرنز اسکرپٹیڈ
کرانگٹن
میموربل مومنٹ
دی سلیبریٹی ٹریٹرز: ایلن کار وِنس
مزید پڑھیں:
میٹ گالا 2026: کرن جوہر نے محفل میں ہر شخص کی توجہ اپنی جانب مبزول کرالی
رنویر سنگھ پہلے ہی 'دھورندھر 2' کے لیے طے تھے، مکیش چھابرا نے کہا میں نے ایسی اداکاری کبھی نہیں دیکھی