کیا ہانیہ عامر بادشاہ اور رکھی کے طلاق کی وجہ بنی؟ شادی کے پانچ ماہ بعد ریپرکی بیوی سے علیحدگی کے بعد مداحوں کا رد عمل
مقبول ریپر بادشاہ کے مداحوں کے لیے بری خبر ہے، شادی کے صرف پانچ ماہ بعد ہی ریپر اور ایشا رِکھی نے علیحدگی اختیار کرلی۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 1, 2026 at 12:42 PM IST
حیدرآباد: بادشاہ اور ایشا نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا، گزشتہ رات دونوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر علیحدگی کا اعلان کیا۔ سابق جوڑے نے اپنی پوسٹ میں لوگوں سے ان کی نجی زندگی کا احترام کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بادشاہ اور رِکھی کی علیحدگی کی خبریں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور صارفین اس فیصلے پر اپنے اپنے ردعمل ظاہر کر رہے ہیں۔
بادشاہ اور رِکھی کا طلاق
واضح رہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد سے بادشاہ اور رِکھی کے الگ ہونے کی خبریں چل رہی تھیں، اب آخرکار دونوں کی راہیں جدا ہوگئی ہیں،گزشتہ رات بادشاہ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر طلاق کا اعلان کرتے ہوئے لکھا، ’’ہم نے یہ فیصلہ باہمی رضامندی سے لیا ہے، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری نجی زندگی کا خیال رکھا جائے۔ ایشا رِکھی نے بھی اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر یہی بیان شیئر کیا ہے۔ اب بادشاہ اور رِکھی کی علیحدگی کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور لوگ اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔
بادشاہ اور رِکھی کے طلاق پر ردعمل
بادشاہ اور رِکھی کی علیحدگی نے ان کے مداحوں کو حیران کردیا ہے۔ کئی لوگوں کو یقین ہی نہیں آرہا کہ ان کے پسندیدہ ریپر کی شادی صرف پانچ ماہ میں ختم ہوگئی، ایک ایکس صارف نے لکھا، ’’دوستو بادشاہ اور رِکھی شادی کے پانچ ماہ بعد ہی الگ ہوگئے،آج کل جوڑوں کے ساتھ آخر کیا غلط ہورہا ہے؟‘‘ دوسرے مداح نے لکھا، ’’آج کل شادیاں زیادہ عرصے تک کیوں نہیں چل رہیں اور اتنی جلدی کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟‘‘ ایک اور مداح نے سوال کیا ’’کیا بادشاہ اور رِکھی کی طلاق کی وجہ ہانیہ عامر ہیں؟ بادشاہ سوشل میڈیا پر ہانیہ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی پوسٹس پر تبصرے بھی کرتے ہیں۔‘‘ ایک اور مداح نے لکھا، ’’آج کل کے مشہور جوڑوں کو کیا ہوگیا ہے؟ ان کے رشتے اتنی جلدی کیسے ختم ہورہے ہیں؟‘‘ سابق جوڑے کی پوسٹ پر لوگ اسی طرح کے ردعمل دے رہے ہیں۔
بادشاہ اور رِکھی کی شادی کب ہوئی تھی؟
ریپر بادشاہ اور ایشا رِکھی کی شادی رواں سال 26 مارچ کو ہوئی تھی، دونوں نے اپنے خاندان اور قریبی دوستوں کی موجودگی میں ایک نجی تقریب میں شادی کی تھی۔
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