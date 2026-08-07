بھارتی کرکٹر جسپریت بمراہ فلم 'آوارپن 2' کا نغمہ 'تیرا میرا رشتہ کنٹینیو' سنتے ہوئے پرانی یادوں میں کھو گئے
بھارتی کرکٹر جسپریت بمراہ نے عمران ہاشمی کی فلم آوارپن 2 کے گانے 'تیرا میرا رشتہ کنٹینیو' پر ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 11:00 AM IST
حیدرآباد: عمران ہاشمی کی آنے والی فلم 'آوارپن 2' کا نغمہ'تیرا میرا رشتہ پرانہ ہے' ریلیز کے بعد سے ہی شائقین میں پسندیدہ بن گیا ہے۔ دریں اثنا ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے اسٹار باؤلر جسپریت بمراہ کو ٹریک سننے کے بعد ان کے اسکول کے دنوں میں واپس یاد آگئے۔ یہ گانا 2007 کی سپر ہٹ فلم 'آوارپن' کے ایک مشہور ٹریک کا نیا ورژن ہے۔
جمعرات، 6 اگست کو ہندوستانی فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ نے آنے والی فلم 'آوارپن 2' کے بارے میں اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک پوسٹ شیئر کی اور یاد کیا کہ وہ اپنے اسکول کے دنوں میں اصل فلم کا سپر ہٹ گانا کس طرح سنتے تھے۔
بمراہ نے 2007 کی فلم 'آوارپن' کے مشہور گانے کا نیا ورژن 'تیرا میرا رشتہ بولڈ کا پوسٹر دوبارہ پوسٹ کیا۔ پوسٹ کے ساتھ انہوں نے لکھا اپنے اسکول کے دنوں میں اس گانے کو سن کر مجھے واقعی 'کول ' محسوس ہوتا تھا۔ اس نے بہت سی پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں۔" بمراہ کی پرانی یادوں سے بھری پوسٹ نے گانے کی ریلیز کے ارد گرد کی ہنگامہ آرائی کو مزید ہوا دی ہے۔
بمراہ سری لنکا بمقابلہ انڈیا 2026 ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے
ٹیم انڈیا سری لنکا میں آئندہ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے دوران تیز گیند باز جسپریت بمراہ کی خدمات سے محروم رہے گی۔ اگرچہ بمراہ کو ابتدائی طور پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ چوٹ کی وجہ سے باہر ہو گئے۔ وہ گزشتہ ماہ انگلینڈ کے خلاف تین کھیلوں کی ون ڈے سیریز کے دوسرے میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لارڈز میں منعقدہ اہم، فیصلہ کن میچ میں نہیں کھیل پائے تھے۔
'تیرا میرا رشتہ' موسیقی شائقین میں پسندیدہ ہے۔
اصل 'تیرا میرا رشتہ' فلم 'آوارپن' کے مقبول ترین گانوں میں سے ایک تھا، اور یہ بالی ووڈ موسیقی کے شائقین کے لیے ایک پسندیدہ ٹریک ہے۔ اب بنانے والوں نے سیکوئل، 'آوارپن 2' میں ایک نیا ورژن - 'تیرا میرا رشتہ پرانہ (آوارہ پن)' متعارف کر کے ان یادوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ نیا گانا نہ صرف موسیقی سے محبت کرنے والوں کو ایک نیا لطف فراہم کرتا ہے بلکہ اصل گانے کے جذباتی جوہر کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔
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'آوارپن 2
'آوارپن 2' میں، عمران ہاشمی نے 'شیوم پنڈت' کا کردار دوبارہ نبھایا، وہ کردار جو انہوں نے اصل میں 2007 کی کلٹ کلاسک فلم میں ادا کیا تھا۔ سیکوئل کی ہدایت کاری نتن ککڑ کررہے ہیں اور اس میں دیشا پٹانی، شبانہ اعظمی، سویندر وکی، وجیانت کوہلی، انیرودھ راول اور اتل کمار بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ فلم 14 اگست 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔