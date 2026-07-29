آسام سیلاب: سلمان خان اور عالیہ بھٹ سمیت کئی ستاروں نے تشویش کا اظہار کیا اور مدد کا ہاتھ بڑھایا
بالی ووڈ کی مشہور شخصیات بھی آسام کے سیلابی صورتحال پر بیداری پھیلانے اور لوگوں کی مدد کے لیے اپیل کر رہی ہیں۔
Published : July 29, 2026 at 1:53 PM IST
حیدرآباد: آسام بدترین سیلاب سے نبرد آزما ہے، اور عام زندگی درہم برہم ہوگئی ہے۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی وائرل ویڈیوز نے لوگوں کو حیران اور تباہی سے دوچار کر دیا ہے۔ بڑے پیمانے پر پریشانی ہے، پھر بھی لوگ مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستانی مشہور شخصیات بھی مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ بالی ووڈ شخصیات ریاست کی حمایت میں متحد ہو رہی ہیں۔ جہاں اداکارہ عالیہ بھٹ بیداری پیدا کرنے اور لوگوں کی مدد کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے اپنا پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں، وہیں سلمان خان نے مبینہ طور پر اپنی این جی او 'بیئنگ ہیومن' کے ذریعے امدادی مہم شروع کی ہے۔
#SalmanKhan collaborates with SKFC to provide food and essential supplies to Assam's worst-hit areas.— $@M (@SAMTHEBESTEST_) July 28, 2026
For the last 10 10 days, the state has been battling one of its worst floods in recent years. Salman, who has been shooting for his next in Mumbai, has come forward to provide… pic.twitter.com/2QOcinX53i
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے عالیہ نے سیلاب سے ہونے والی تباہی اور متاثرہ افراد کو درپیش ہولناک حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ اداکارہ نے لکھا، "اس وقت سیلاب ہمارے ملک کے کئی حصوں کو متاثر کر رہا ہے، جس میں آسام سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ایک انتہائی مشکل وقت کا سامنا ہے۔ 60 سے زیادہ لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ٹ کئی خاندان اپنے گھر، اپنی زمین، مویشی کھو چکے ہیں... اور کچھ اپنےاہل خانہ کو بھی کھو چکے ہیں۔
اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں سیلاب بار بار آنے والا المیہ بن چکا ہے۔ پھر بھی ہم اس کے مستقل حل سے سے دور رہتے ہیں۔ آسام کو فوری امداد کی ضرورت ہے اور اسے طویل مدتی تعمیر نو کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگ کس طرح امدادی سرگرمیوں میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔
جہاں عالیہ بیداری بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے، سلمان خان نے براہ راست مدد فراہم کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار نے آسام میں اپنے ایک فین کلب کے ساتھ مل کر 'بیئنگ ہیومن' بینر تلے ریلیف مہم شروع کی ہے۔ پہلے مرحلے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کھانے کے لیے تیار کھانے کے پیکٹ اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم شامل ہے۔
آنے والے ہفتوں میں یہ اقدام راشن کٹس، ادویات، پینے کا پانی، سینیٹری نیپکن، اور مچھر بھگانے والے سامان فراہم کرے گا، جبکہ سیلاب سے تباہ شدہ اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر نو کے لیے بھی مدد فراہم کرے گا۔
آسام سے تعلق رکھنے والے گلوکار پاپون نے بھی ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے جذباتی اپیل کی۔ صورتحال کو دل دہلا دینے والی قرار دیتے ہوئے، انہوں نے ہندوستان اور بیرون ملک لوگوں سے اپنی حمایت بڑھانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، گاؤں سیلابی پانی میں ڈوب گئے ہیں، لوگ بے گھر ہیں، سینکڑوں لاپتہ ہیں، جانیں ضائع ہو چکی ہیں... اور بہت سے جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے، لہذا براہ کرم اس کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔
انہوں نے مزید کہا، "میں ہندوستان اور پوری دنیا میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی توجہ آسام کی طرف مبذول کرائیں۔ یہ انسانیت کا معاملہ ہے... ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور ہمیں اسے جلد از جلد کرنے کی ضرورت ہے۔
اداکارہ ادا شرما نے بھی ہزاروں خاندانوں کے دکھ کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں انہوں نے تباہی کے جذباتی اثرات کو بیان کیا اور لوگوں سے بھروسہ مند امدادی تنظیموں کے ذریعے چندہ دینے کی اپیل کی۔ انہوں نے لکھا، 'آسام ڈوب گیا ہے۔ تقریباً 900 دیہات زیر آب آگئے ہیں۔ مسلسل سیلاب کے بعد تقریباً 7 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً 3 لاکھ لوگ ریلیف کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گھر، اسکول، کھیت اور معاش سب کچھ بہہ چکا ہے۔
انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بڑھتے ہوئے سیلاب کے پانی میں اپنا سب کچھ کھونے کے درد کو سمجھیں اور کہا کہ ایک چھوٹی سی امداد بھی متاثرہ خاندانوں کو خوراک، پینے کا صاف پانی، ادویات اور پناہ گاہ فراہم کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس سے قبل بھومی پیڈنیکر نے بھی امداد کی اپیل کی تھی، جب کہ اداکار عادل حسین نے سوشل میڈیا کے ذریعے بحران کے بارے میں بیداری پیدا کی۔
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سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے سینکڑوں دیہات کے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی اراضی کے بڑے حصے زیر آب آچکے ہیں، جب کہ ہزاروں خاندان ریلیف کیمپوں میں مقیم ہیں، اور بچاؤ اور بحالی کی کارروائیاں جاری ہیں۔