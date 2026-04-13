آشا بھوسلے: اپنے عزم اور قابلیت کے ذریعے ایک منفرد مقام حاصل کیا
زندہ دل، اداس، یا پاپ، وہ آواز جو ہر موڈ کا اظہار کرتی ہے خاموش ہو گئی ہے، تفصیل پڑھیں
Published : April 13, 2026 at 6:03 PM IST
ممبئی: معروف گلوکارہ آشا بھوسلے اتوار کو انتقال کر گئیں۔ وہ 92 برس کی تھیں۔ اپنی منفرد آواز سے، آشا بھوسلے نے ہندی پلے بیک سنگنگ کے دائرے میں اپنے لیے ایک الگ مقام بنا لیا تھا۔ ان کی آواز میں ایک جوش و خروش اور روح تھی جو متعدد نسلوں میں گونجتی رہے گی۔ یہ وہ آواز تھی جس پر لوگ صبح اٹھتے تھے اور رات کو سو جاتے تھے۔ ایک ایسی آواز جس نے انہیں خود کو محبت کی کہانیوں میں کھونے دیا ،جو ان کی تکمیل کو کبھی نہیں پا سکتی تھی۔ اور ہاں ایک آواز جس کی طرف وہ گرے اور لرزتے اور لڑھک گئے۔ 2023 میں ایک نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں آشا بھوسلے نے ریمارکس دیے تھے، "سانس کے بغیر انسان مر جاتا ہے، میرے لیے موسیقی میری سانس ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اسی یقین کے ساتھ گزاری ہے۔"
آشا بھوسلے منگیشکر بہنوں میں سب سے نمایاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی بہن بھی اس کی قابلیت کی سراسر چ کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ وہ محض 16 سال کی تھیں جب انہوں نے گنپتراؤ بھوسلے سے شادی کی۔ بعد میں وہ اپنے ساتھی اور معروف میوزک کمپوزر، آر ڈی برمن کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئیں۔
A voice that will echo through generations, a voice that defined timeless music. Asha Bhosle ji, you will always be remembered. Om Shanti 🙏— Nikhil saini (@iNikhilsaini) April 12, 2026
#AshaBhosle pic.twitter.com/P7GsjjxTsd
آشا بھوسلے کے نام کا محض ذکر سے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک خاص تصویر بنتی ہے ایک مسکراتا چہرہ جو ہمیشہ ساڑھی میں ملبوس ہوتا ہے، پھولوں سے مزین ہوتا ہے اور اپنے بالوں کے ساتھ جوڑے میں صاف باندھا جاتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں بھی، انہوں نے "ایک میں اور ایک تو" کی دھن پر غیر معمولی جوش و خروش کے ساتھ رقص کیا۔ اور شاید سب سے یادگار لمحہ 2024 میں دبئی میں ایک کنسرٹ میں "توبہ توبہ" پر ان کی ڈانس پرفارمنس تھی، جہاں انہوں نے وکی کوشل کے سگنیچر ہک سٹیپ کو نقل کیا۔
ان کی آواز - اور ان کی سراسر استعداد - واقعی منفرد تھی۔ ایک طرف، انہوں نے مہارت کے ساتھ سامعین کو "آجا، آج" کی تال پر جھومایا تو دوسری طرف، برابر مہارت کے ساتھ، انہوں نے "چین سے ہم کو کبھی" میں محبت کی کمی پر ماتم کروایا۔
بالی ووڈ میں، آشا کی آواز کو تقریباً ہر فلم میں خواتین لیڈز کے گانوں میں دکھایا گیا ہے۔ آشا نے تقریباً آٹھ دہائیوں تک ہندی پلے بیک سنگنگ کی دنیا پر راج کیا۔ اس نے 12,000 گانا گانے کا ناقابل یقین ریکارڈ قائم کیا۔
ان کا پہلا گانا 1943 میں 10 سال کی عمر میں مراٹھی فلم ماجھا بال کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے 2010 کی دہائی کے آخر تک اور اس کے بعد بھی گانا جاری رکھا، عالمی موسیقی کی تاریخ میں سب سے طویل گانے والی خاتون گلوکارہ بن گئیں۔
ان کی بڑی بہن، لتا منگیشکر کے برعکس، ان کی آواز 80 سال کی عمر میں بھی مستحکم اور سریلی رہی۔ لتا منگیشکر فروری 2022 میں 92 سال کی عمر میں چل بسیں۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ لتا اور آشا کے کیریئر میں فرق کرنا مشکل ہو گا، پھر بھی ایسا نہیں ہے۔
یہ دو آوازیں تھیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ راج کیا — وہ آوازیں جو تمام حدود سے تجاوز کرتے ہوئے ایک عالمگیر شناخت کی نمائندگی کرتی تھیں۔ جہاں لتا نے سب سے پہلے شہرت حاصل کی، وہیں پرجوش آشا نے قریب سے ان کے نقش قدم پر چلی۔ انہوں نے نہ صرف لائم لائٹ شیئر کی بلکہ اس کے افق کو بھی پھیلایا، اپنی متعدی توانائی اور حیران کن استعداد کے ذریعے اسے اپنا بنا لیا۔
جہاں لتا موسیقی کے ہدایت کار مدن موہن کی پہلی پسند تھیں جو کہ مدھر موسیقی اور غزلوں کے ماہر تھے، وہیں آشا بھی اس صنف میں اتنی ہی ماہر تھیں۔ آج تک انہیں ان غزلوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے جو انہوں نے فلم امراوجان میں گائی تھیں۔ اس فلم میں کام کرنے پر انہیں نیشنل فلم ایوارڈ ملا۔
سراسر محنت اور لگن کے ذریعے، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ شناخت بنائی — ابتدا میں او پی نیئر کے ساتھ اس کے تال اور جوش والے گانوں کے لیے، اور بعد میں آر ڈی برمن کے ساتھ کیبرے، رومانس، پیتھوس، اور دیگر جذباتی انداز کے وسیع میدان سے متاثر گانوں کے لیے۔
ایک ایسے دور میں جب پلے بیک سنگنگ کلاسیکی پاکیزگی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتی تھی، آشا نے اسے خوب صورتی، اعتماد اور جدیدیت کے امتزاج سے متاثر کیا۔ وہ کلب کے گانوں، کیبرے نمبرز، اور جوانی کے رومانس کی آواز بن گئی جن کو دوسرے لوگ اپنانے سے اکثر ہچکچاتے تھے۔ او پی نیئر کی رہنمائی سے اس نے ان اسلوب میں مہارت حاصل کی۔ نیئر نے انہیں فلم نیا دور میں ایک اہم موقع فراہم کیا، جہاں انہوں نے وجینتی مالا کے لیے گایا تھا۔ گانا تھا ’’مانگ کے ساتھ تمہارا‘‘۔ اس ٹریک نے فلم انڈسٹری میں آشا کے لیے بہت سے راستے کھولے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں وقت اور گمرہ جیسی فلموں میں گانے گاتی ہیں۔
ان کے کیریئر کا اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ تبدیلی کا ثابت ہوا۔ آر ڈی برمن کے ساتھ ان کی شراکت نے 1960 اور 70 کی دہائیوں میں ہندی فلمی موسیقی کی نئی تعریف کی۔ "پیا تو اب تو آجا" اور "دم مارو دم" جیسے گانوں نے ان کی بے مثال استعداد کا مظاہرہ کیا۔ ان کی آواز بعض اوقات روح پرور، بعض اوقات زندہ دل، باغی، رومانوی، یا پُرجوش ہوتی تھی - پھر بھی ہمیشہ گہرے اظہار سے بھری رہتی تھی۔ اس کے باوجود، انہیں محض "ورسٹائل" کا لیبل لگانا ایک چھوٹی بات ہوگی۔
آشا بھوسلے کی واضح خصوصیت نہ صرف ان کے گلوکاری کیرئیر کی لمبی عمر تھی بلکہ خود کو مسلسل نئے سرے سے ایجاد کرنے کی ان کی قابل ذکر صلاحیت بھی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ سنیما کے دور سے لے کر عالمی مراحل تک، اور ونائل ریکارڈز سے لے کر ڈیجیٹل اسٹریمنگ پلیٹ فارمز تک، انہوں نے اپنے موسیقی کے انداز کو مسلسل تیار کرتے ہوئے متعلقہ رہنے کی کوشش کی۔
آشا کے مقبول ترین گانوں میں "ابھی نہ جاو چھوڑ کر،" "آنکھوں کی مستی میں،" "دل چیز کیا ہے،" "پیا تو اب تو آجا،" "دنیا میں لوگون کو،" اور "زارا سا جھوم لون میں" شامل ہیں۔ انہوں نے مینا کماری، مدھوبالا، اور زینت امان سے لے کر کاجول، ارمیلا ماتونڈکر، اور یہاں تک کہ پدمنی اور وجیانتی مالا جیسی جنوبی ہندوستانی اداکاراؤں کی ایک بڑی تعداد کے لیے آواز کے طور پر کام کیا۔
ان کی 1997 کی غیر فلمی البم جانم سمجھ کرو، جو لیسلی لیوس نے ترتیب دی تھی، جس میں مدھر ٹریک "رات شبنمی۔" شامل تھا۔ اس نے عدنان سمیع کے ساتھ "کبھی تو نظر ملاؤ" اور آسٹریلوی کرکٹر بریٹ لی کے ساتھ "تم میرے لیے ایک ہو" اور "ہاں میں تمہارا ہوں" میں بھی کام کیا۔
2006 میں انہوں نے اپنی دوسری گریمی نامزدگی You Have Stollen My Heart: R.D. برمن کے بالی ووڈ کے گانے کے لیے حاصل کی، جسے اس نے امریکی سٹرنگ کوارٹیٹ، کرونوس کوارٹیٹ کے ساتھ ریکارڈ کیا۔ خود کو مسلسل نئے سرے سے ایجاد کرتے ہوئے، آشا نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی موجودگی قائم کی۔ ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فی الحال 750,000 سے زیادہ فالوورز ہیں۔
وہ ایک ایسی فنکارہ ہے جو ہمیشہ ترقی کرتی رہی، اپنی شخصیت اور گانوں کو زندگی کے لیے ایک جوش اور محبت کے گہرے احساس سے دوچار کر رہی تھی ،جس میں زندگی کی تمام پیچیدگیاں شامل ہیں، بشمول اچھے اور برے، خوشی اور غم سب شامل تھے