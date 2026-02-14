اروندھتی رائے کا غزہ تنازع پر فلسطینیوں کی حمایت میں برلن فلم فیسٹیول کے بائیکاٹ کا اعلان
مصنفہ نے اپنے بیان میں کہا کہ "انہیں (جیوری صدر کو) یہ کہتے ہوئے سنناکہ فن کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، حیران کن بات ہے"۔
Published : February 14, 2026 at 9:59 AM IST
برلن: ایوارڈ یافتہ بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے جمعے کو اعلان کیا کہ وہ جیوری صدر وِم وینڈرز کے تبصروں کی وجہ سے برلن فلم فیسٹیول سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ برلن فلم فیسٹیول کے جیوری صدر نے غزہ جنگ پر ایک تبصرے میں کہا کہ فن کو "سیاست سے دور رہنا" چاہیے۔
اروندھتی رائے نے اے ایف پی کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ وہ جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں فلسطینی سرزمین کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر وینڈرز اور جیوری کے دیگر ارکان کے جوابات سے "صدمے اور ناگواری" کی کیفیت سے دوچار ہوئی ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ اروندھتی رائے اپنے ناول "دی گاڈ آف سمال تھنگز" کے لیے 1997 کا بکر پرائز جیت چکی ہیں۔ انہیں برلن فلم فیسٹیول میں 1989 کی فلم "ان وِچ اینی گیوز اٹ دوز وَنس" کا بحال شدہ ورژن پیش کرنے کے لیے مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس فلم میں انہوں نے اداکاری کرنے کے ساتھ اس کا اسکرین پلے بھی لکھا ہے۔
تاہم، انہوں نے کہا کہ وینڈرز اور جیوری کے دیگر اراکین کے "بے حس" بیانات نے انہیں "گہرے افسوس کے ساتھ" دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا۔ واضح رہے کہ جمعرات کو ایک پریس کانفرنس کے دوران جب اسرائیل کے لیے جرمنی کی غیر مشروط حمایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فلم فیسٹیول کے جیوری صدر وینڈرز نے فلم سازوں کو "سیاست کا کاؤنٹر ویٹ (متوازن کرنے والا)" قرار دیتے ہوئے کہا کہ "ہم واقعی سیاست کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتے"۔
ان کے علاوہ جیوری کی ایک اور ساتھی رکن ایوا پوززنسکا نے کہا کہ جیوری سے اس معاملے پر سیدھا موقف اختیار کرنے کی توقع کرنا "تھوڑا سا غیر منصفانہ" ہے۔ اروندھتی رائے نے اپنے بیان میں کہا کہ "انہیں یہ کہتے ہوئے سننا کہ فن کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے حیران کن ہے"۔
مصنفہ نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو "ریاست اسرائیل کی طرف سے فلسطینی عوام کی نسل کشی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دور کے عظیم ترین فلم ساز اور فنکار کھڑے ہو کر ایسا نہیں کہہ سکتے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔
اروندھتی بھارت کے سب سے مشہور باحیات مصنفین میں سے ایک ہیں۔ وہ فلسطینی کاز کے مضبوط حامی ہیں۔ ان کا شمار مودی حکومت کے سخت ناقدین میں بھی ہوتا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مرحوم مصری ہدایت کاروں کی دو فلموں کے بحال شدہ ورژن، عطیہ العنودی کی "سیڈ سونگ آف توحہ" اور حسین شریف کی "دی ڈس لوکیشن آف عنبر" کو بھی فیسٹیول سے واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی غزہ تنازع پر فلم فیسٹویل کے جیوری کا موقف بتایا گیا ہے۔
برلن فلم فیسٹیول کے ایک ترجمان نے اے ایف پی کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا کہ "برلینال ان فیصلوں کا احترام کرتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان کا خیرمقدم نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی موجودگی سے فیسٹیول کے مباحثے کو تقویت ملتی"۔
سیاست سے کنارہ کشی پر سوال
برلینال روایتی طور پر موجودہ حالات، ترقی پسند پروگرامنگ کے لیے شہرت رکھتا ہے، لیکن اس سال کے ایڈیشن میں اب تک کئی ستاروں کو موجودہ بڑے سیاسی مسائل پر واضح موقف اختیار کرنے سے کتراتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔
فلم 'سنی ڈانسر' میں اداکاری کرنے والے امریکی اداکار نیل پیٹرک ہیرس سے جمعہ کے روز پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے فن کو سیاسی سمجھتے ہیں اور کیا اس سے 'فسطائیت کے عروج' سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ "ایسے کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو غیر سیاسی ہوں" اور جو لوگوں کو "عجیب طور پر الگورتھم اور منقسم دنیا" میں رابطہ تلاش کرنے میں مدد کر سکے۔
یہ اس فیسٹیول کا پہلا ایڈیشن نہیں ہے جو غزہ جنگ پر تنازعات میں گھرا ہو۔ 2024 میں فیسٹیول کا دستاویزی ایوارڈ "No Other Land" کو دیا گیا، جو اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی برادریوں کی زمیوں اور گھروں پر اسرائیلی قبضے پر بنی ہے۔ جرمن حکومت کے اہلکاروں نے اس سال کی ایوارڈ تقریب میں اس فلم کے ڈائریکٹرز اور دیگر کے غزہ کے بارے میں "یک طرفہ" تبصروں پر تنقید کی۔
واضح رہے کہ دہائیوں سے محصور کئی جنگوں سے تباہ حال غزہ پٹی میں نئی جنگ اس وقت حماس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے سات اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ بول دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً بارہ سو افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں پہلے سے محصور غزہ کے خلاف اسرائیل نے تباہ جنگ مسلط کی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے اندھادھند اور ہلاکت خیز حملوں سے غزہ میں کم از کم 71,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو اقوام متحدہ بھی قابل اعتماد قرار دیتا ہے۔
مزید پڑھیں:
آسکر ایوارڈ یافتہ فلسطینی ڈائریکٹر پر اسرائیلی آباد کاروں کا حملہ، فوج نے حراست میں لے لیا
آسکر ایوارڈز: مغربی کنارے میں اسرائیلی بربریت پر بنی 'نو ادر لینڈ' نے بہترین دستاویزی فلم کا آسکر جیت لیا
جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے خونی حملے، تین صحافیوں سمیت 11 فلسطینی ہلاک
غزہ میں ایک اور امتحان، اب موسم سرما کی بارش نے خیمے اجاڑ دیے
جنگ کے بعد غزہ میں طوفان نے تباہی مچا دی، بچے سردی سے تڑپ رہے ہیں، گھروں کو بہا لے گیا سیلاب
اسرائیلی بمباری میں پھنسے غزہ کے باشندوں کو 'نئی سرحد' کا خدشہ