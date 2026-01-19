ارمان ملک اسپتال میں داخل، تصویر شیئر کر کے دی جانکاری، کہا پچھلے کچھ دنوں سے۔۔۔
معروف گلوکار ارمان ملک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گلوکار نے اسپتال سے اپنی ایک تصویر پوسٹ کی اور اپنی صحت کے بارے میں بتایا۔
Published : January 19, 2026 at 1:59 PM IST
ممبئی: گلوکار ارمان ملک نے اتوار 18 جنوری کو سوشل میڈیا پر ایک تصویر پوسٹ کی جس نے ان کے مداحوں کو پریشان کر دیا۔ ارمان نے آج سوشل میڈیا پر اسپتال سے اپنی ایک تصویر شیئر کی، جس سے مداح پریشان ہو گئے کہ گلوکار کو کیا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ارمان نے اس پوسٹ کے ذریعے صحت سے متعلق اپ ڈیٹ فراہم کیا، تاہم انہوں نے اپنے ہسپتال میں داخل ہونے کی وجہ نہیں بتائی۔
گلوکار ارمان ملک نے اتوار کو اپنے X (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر ہسپتال سے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس نے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ تصویر میں ارمان کو بازو میں IV لائن کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں اسپتال کا لباس پہنے بیٹھے نظر آئے۔
last few days have not been fun 🥲— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) January 18, 2026
but I’m good now! time to rest up & recharge 🤍 pic.twitter.com/5pCA9as2bb
اپنی صحت کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے ہوئے ارمان نے اپنے سابق ہینڈل پر ایک پوسٹ میں لکھا، "پچھلے کچھ دن اچھے نہیں رہے، لیکن میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آرام کرنے اور ری چارج کرنے کا وقت آگیا ہے۔" تاہم گلوکار نے اپنے ہسپتال میں داخل ہونے کی وجہ نہیں بتائی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں۔
ارمان کی پوسٹ نے مداحوں میں تشویش کو جنم دیا، جنہوں نے "جلد صحت یاب ہو جاؤ" کے پیغامات اور دعائیں بھیجیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ پر بھی سوال کیا۔ ایک مداح نے کمنٹس سیکشن میں لکھا، "ارمان؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ براہ کرم اپنا خیال رکھیں، آپ کی صحت اہم ہے، آرام کریں۔ میں آپ کو مثبت توانائی بھیج رہا ہوں، جلد صحت یاب ہوجاؤ"۔ ایک اور نے لکھا، "یہ دراصل ایک بری نظر ہے۔
اپنے سابق ہینڈل پر پوسٹ کرنے سے چند گھنٹے قبل، ارمان نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک پوسٹ دوبارہ شیئر کی، جس میں لکھا تھا، "اس سال آپ کو ان چیزوں کی فہرست میں شامل کرنا نہ بھولیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ارمان ملک 7 فروری کو گڑگاؤں میں سولو کنسرٹ کے ساتھ لائیو اسٹیج پر واپس آئیں گے۔ یہ پہلا میوزیکل اقدام ہے جو لائیو پرفارمنس کو ماحولیاتی وجہ سے جوڑتا ہے۔ یہ کنسرٹ پہلے نومبر میں ہونا تھا لیکن بعد میں ملتوی کر دیا گیا۔ شائقین اس کنسرٹ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔