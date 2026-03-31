ارجن رامپال 'دھورندھر 2' کی کامیابی پر جذباتی ہو گئے، کہا، "خواب پورا ہو گیا"
ارجن رامپال گذشتہ 25 برسوں سے فلم انڈسٹری میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے سال 2001 میں بالی ووڈ میں قدم رکھا۔
Published : March 31, 2026 at 12:42 PM IST
حیدرآباد: رنویر سنگھ کی جاسوسی ایکشن تھرلر فلم دھوندھر 2 اس وقت باکس آفس پر راج کر رہی ہے۔ یہ ملٹی اسٹارر فلم ناظرین کو خوب محظوظ کر رہی ہے۔ فلم میں رنویر سنگھ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھون، اور سارہ ارجن شامل ہیں۔ فلم کی شاندار کامیابی پر پوری اسٹار کاسٹ انتہائی خوش اور پُرجوش ہے۔ دریں اثنا، فلم میں 'دہشت گرد میجر اقبال' کا کردار ادا کرنے والے ڈیشنگ اداکار ارجن رامپال نے دھوندھر 2 کی کامیابی پر ایک جذباتی نوٹ شیئر کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا خواب سچ ہو گیا۔ اس جذباتی پوسٹ میں اداکار نے اپنی پہلی فلم سے لے کر دھوندھر 2 تک کی یادیں شیئر کیں۔
ارجن رامپال کی جذباتی پوسٹ
ارجن نے اس پوسٹ کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی کچھ پرانی تصاویر کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے دھوندھر کی پوری ٹیم، اداکاروں اور ہدایت کار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور رنویر سنگھ کو "ببر شیر" بتایا۔ اپنی پوسٹ میں ارجن نے لکھا کہ "بچپن میں کاؤ بوائے کا کردار ادا کرنے سے لے کر میری پہلی فلم موکشا اور پھر دھوندھر تک، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں میرے ساتھ وہ سبھی لوگ تھے جو اس کا حصہ رہے۔ میری پیاری فین فیملی، اس سفر میں میرے ساتھ رہنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔" ان کی پوسٹ کے ساتھ دی گئی تصویر اور ویڈیو میں ارجن رامپال کی چھوٹی عمر سے لے کر دھوندھر میں ان کے روپ تک کی جھلکیاں دکھ رہی ہیں۔
ارجن رامپال کا فلمی کریئر
ارجن نے اپنا بالی ووڈ ڈیبیو پیار عشق اور محبت (سنہ 2001) سے کیا۔ اس کے بعد ارجن کئی فلموں میں نظر آئے جن میں موکشا، دیوانہ پن، آنکھیں، دل ہے تمہارا، دل کا رشتہ، تہذیب، اور اسمبھو شامل ہیں۔ مداحوں نے انہیں ڈان، اوم شانتی اوم، راک آن!!، ہاؤس فل، راج نیتی، را ون، ستیہ گرہ، بھگونت کیسری (2023)، اور دھوندھر میں بھی دیکھا ہے۔ آدتیہ دھر کی فلم دھوندھر: دی ریوینج میں انہوں نے 'پاکستانی دہشت گرد میجر اقبال' کے طور پر زبردست پرفارمنس پیش کی۔ یہ جاسوسی ایکشن تھرلر 19 مارچ کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔
