اریجیت سنگھ کا پلے بیک سنگنگ چھوڑنے کا اعلان، بتائی یہ وجوہات
خود ارجیت سنگھ نے پلے بیک سنگنگ چھوڑنے کی ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات بتائی ہیں جن میں سے ایک سب سے اہم ہے۔
Published : January 28, 2026 at 12:45 PM IST
حیدرآباد: بہترین گلوکاروں میں سے ایک اریجیت سنگھ نے اپنے لاکھوں مداحوں کو اس وقت مایوس کیا جب انہوں نے اچانک پلے بیک سنگنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا۔ 27 جنوری کی رات کو اریجیت نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کا پلے بیک سنگنگ کیریئر یہیں ختم ہو رہا ہے۔ اریجیت سنگھ کی اچانک ریٹائرمنٹ کی خبر نے گلوکاری کی دنیا اور ان کے کروڑوں مداحوں کو دنگ کر دیا ہے۔ اب ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ اریجیت سنگھ نے 38 سال کی عمر میں پلے بیک سنگنگ سے ریٹائرمنٹ کیوں لے لی؟ آئیے جانتے ہیں گلوکار کی ریٹائرمنٹ کی کیا وجوہات بتائی جارہی ہیں۔
اریجیت سنگھ نے پلے بیک سنگنگ کیوں چھوڑی؟
گلوکار نے اپنی پوسٹ میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ گلوکاری چھوڑنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ میں کافی عرصے سے گانا چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخر کار میں نے ہمت کر لی، پہلی وجہ یہ ہے کہ میں آسانی سے بور ہو جاتا ہوں، اس لیے میں مختلف جگہوں پر اسٹیج شوز کرتا رہتا ہوں۔ اب وہ بھی مجھے بور کرنے لگا ہے۔ مجھے کچھ مختلف قسم کی موسیقی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں نئے نئے گانے گا سکوں۔" جو ابھر رہے ہیں ان سے سیکھوں گا اریجیت سنگھ نے اپنی ہی پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں پلے بیک سنگنگ چھوڑنے کی وجہ بتائی۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ وہ اب تھک چکے ہیں۔
مداح جذباتی ہو گئے
اب اریجیت سنگھ کے فیصلے نے بلاشبہ ان کے مداحوں کے دل توڑ دیے ہیں، اور لاکھوں مداح ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ ان کے مداح ان سے التجا کر رہے ہیں جب کہ گلوکار کا کہنا ہے کہ وہ نئے گلوکاروں کو میدان میں آتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کمار سانو نے اریجیت سنگھ کی پوسٹ پر تبصرہ کیا، "مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کیونکہ آپ کی آواز لاکھوں میں سے ایک ہے، میں نے ہمیشہ ایک شخص کے طور پر آپ کی تعریف کی ہے، اور آپ واقعی ایک حیرت انگیز گلوکار ہیں۔
مزید پڑھیں: دھورندھر سے شہرت یافتہ اداکار عصمت دری اور جنسی ہراسانی کے الزام میں گرفتار
اریجیت سنگھ کا پہلا پلے بیک گانا
27 جنوری کی رات، ارجیت سنگھ نے اپنی ریٹائرمنٹ پوسٹ میں لکھا، "سب کو نیا سال مبارک ہو، میں ان تمام محبتوں اور احترام کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھے برسوں میں دی ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں بطور پلے بیک سنگر کوئی نیا کام نہیں کروں گا۔ میرے گلوکاری کے کیریئر کا یہ باب یہیں ختم ہوتا ہے، اور یہ شاندار سفر جیت گیا ہے۔" واضح رہے کہ اریجیت سنگھ نے فلم ’مرڈر 2‘ کے لیے اپنا پہلا پلے بیک گانا ’پھر محبت‘ گایا تھا، جسے آج بھی سنا جاتا ہے۔ یہ گانا 2009 میں ریکارڈ کیا گیا اور دو سال بعد 2011 میں ریلیز ہوا۔