کیا راگھو جویال اس انفلوئنسر کو ڈیٹ کر رہے ہیں؟ تصاویر نے انٹرنیٹ پر آگ لگا دی
اس متاثر کن اداکارہ کے ساتھ راگھو جویال کی آرام دہ تصاویر نے سوشل میڈیا پرسنسنی پیدا کر دی ہے۔
Published : June 29, 2026 at 4:11 PM IST
حیدرآباد: ڈانسر اداکار راگھو جویال اور متاثر کن اداکارہ نہاریکا این ایم نے اپنی آرام دہ تصاویر سے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر دلکش تصاویر شیئر کیں، جس سے آن لائن بڑے پیمانے پر قیاس آرائیاں ہوئیں۔ مداح یہ پوچھنے کے لیے تبصرے کے سیکشن میں گئے کہ آیا دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں یا کسی نئے پروجیکٹ کا اشارہ دے رہے ہیں۔ مزید برآں، متاثر کن اداکار آشیش چنچلانی نے اس پوسٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اس کے ارد گرد کی گفتگو کو مزید ہوا دی۔
راگھو جویال اور نہاریکا این ایم نے کیا پوسٹ کیا؟
راگھو جویال کے ساتھ لی گئی دو دلکش تصاویر میں نہاریکا این ایم نے سرخ سویٹ شرٹ پہن رکھی ہے۔ اگرچہ اس نے پوسٹ کا مقصد واضح نہیں کیا، لیکن اس نے تصویروں میں سرخ دل، بری آنکھ اور ستارے کی ایموجیز شامل کیں۔ اب ان تصاویر پر مداحوں کا ردعمل بھی آ رہا ہے۔
آشیش چنچلانی اور مداحوں کا ردعمل
آشیش چنچلانی نے چار 'بری آنکھ' ایموجیز کا استعمال کرتے ہوئے تبصرہ کیا اور ان دونوں کو ٹیگ کیا۔ نہاریکا نے بوسے کے ایموجی کے ساتھ جواب دیا۔ مداحوں نے کمنٹس سیکشن میں اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
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ایک اور مداح لکھتا ہے، "میں بہت پرجوش ہوں۔" کسی اور نے تبصرہ کیا، "ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی گانا آ رہا ہے، بالکل آشیش چنچلانی کا۔" لوگ تصاویر پر اس طرح کے تبصرے پوسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن راگھو اور نہاریکا نے کوئی اشارہ نہیں چھوڑا ہے۔