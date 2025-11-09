اے آر رحمان، رام چرن اور جھانوی کپور کے ایک ساتھ آنے سے راموجی فلم سٹی جھگمگا اٹھی
راموجی فلم سٹی سنیچر کی رات اس وقت جگمگا اٹھی جب رام چرن اور جھانوی کپور اے آر رحمان لائیو کنسرٹ میں شامل ہوئے۔
Published : November 9, 2025 at 1:57 PM IST
حیدرآباد: یہ پہلا موقع ہے جب لیجنڈری میوزک کمپوزر اے آر رحمان رام چرن کی آنے والی فلم کے لیے موسیقی تیار کر رہے ہیں۔ فلم کا نام 'پیڈی' ہے اور یہ ایک رورل ایکشن ڈرامہ ہے جس کی ہدایت کاری بوچی بابو ثنا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والا پہلا سنگل "چکیری" سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے۔ دریں اثنا، اے آر رحمان آٹھ نومبر کو حیدرآباد کی راموجی فلم سٹی میں ایک لائیو کنسرٹ میں شامل ہوئے۔ 'پیڈی' کی ٹیم اس کنسرٹ میں موجود تھی۔
Our #PEDDI's Special Appearance at ARR's Concert Today ❤️🔥— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) November 8, 2025
Can't Wait for the #ChikiriChikiri Vibe Videos to Come Out 🥁🥁@AlwaysRamCharan @arrahman pic.twitter.com/7B4vaHKrNT
رحمان کے کنسرٹ کی کئی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ وائرل تصاویر اور ویڈیوز میں کنسرٹ میں لوگوں کی زبردست بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی رحمان نے اسٹیج پر "RRR" اسٹار کا استقبال کیا، ہجوم نے زوردار تالیاں بجائیں۔ شائقین نے اے آر رحمان کی مقبول تیلگو اور ہندی ہٹ گانوں سے خوب لطف اٹھایا۔ ان گانوں میں "پیڈی" کا نیا ریلیز کردہ سنگل "چکیری" بھی شامل تھا۔
Clicks from @arrahman MEGA concert event 🤩#Peddi #ChikiriChikiri pic.twitter.com/5Tsjj1Lo47— Mega Power Star RamCharan (@RamCharanXFans) November 9, 2025
رحمن نے انسٹاگرام پر اپنے کنسرٹ کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے کیپشن میں لکھا کہ "راموجی فلم سٹی، حیدرآباد میں اے آر رحمان کے ونڈرمنٹ کنسرٹ میں رام چرن کی سرپرائز اپیرنس نے اسٹیج کو جگمگا دیا، جس سے شائقین کی خوشی اور بڑھ گئی۔ ایک یادگار رات جہاں موسیقی، اسٹارڈم نے سرخیاں بٹوریں۔
A short & sweet moment ✨— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) November 8, 2025
Mega Power Star @AlwaysRamCharan talks about #Peddi at @arrahman sir’s live concert 🔥🎶 #ChikiriChikiri pic.twitter.com/nlYsgNh5FH
رحمان کے "کلٹ فینس" نے کہا، انہوں نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنا ان کا خواب تھا اور انہیں خوش ہے کہ رحمان ان کی فلم "پیڈی" کے لیے ساتھ آ رہے ہیں۔
What a day.. Much needed break!! #ARRahman concert in Ramoji Film City, Hyderabad— Sree Harsha Pedada (@Harsha_Pedada) November 8, 2025
fanpit entry and full justice served 🥳🥳 Max enjoyment..
Reached venue at 3:40PM to beat traffic (concert started at 7) and get that front row experience pic.twitter.com/0DVcjMEGBu
پیڈی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھانوی کپور نے کہا کہ "میں ان لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر کے بہت خوش ہوں جنہیں میں اپنا آئیڈیل مانتی ہوں۔" پیڈی کی شوٹنگ آخری مراحل میں ہے، اور فلم اگلے سال 27 مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے۔
#ChikiriChikiri Live Performance at #ARRahman's Musical Concert 🎙️🎵🎹 pic.twitter.com/t8VpBlQIBu— RC 16 ❤️✨ (@GuduriRC04) November 8, 2025
بوچی بابو ثنا کی ہدایت کاری میں بن رہی "پیڈی" ایک دیہی ایکشن ڈرامہ ہے جس میں رام چرن اور جھانوی کپور پہلی بار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ فلم کا پہلا سنگل، "چکیری،" پہلے ہی شائقین کے دلوں میں اتر چکا ہے، جس سے اے آر رحمان کی موسیقی کی مقبولیت مزید بڑھ گئی ہے۔
#ARRahman concert in Hyderabad 🔥💥🥵 pic.twitter.com/iLiQ6tt4Wm— Sai Saladi (@saladisai96) November 8, 2025
مزید پڑھیں:
راموجی فلم سٹی کا بی ایل ٹی ایم 2025 میں جلوہ، ہندوستان کے اعلیٰ کارپوریٹ ایونٹ کی ڈیسٹینیشن کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کیا
ای ٹی وی کے بے مثال 30 سال: ٹالی ووڈ ستاروں نے راموجی راؤ کو پیش کیا خراج، چینل کا شاندار سفر جاری
ایک یادگار تجربہ: راموجی فلم سٹی کی طرف سے ایڈونچر شائقین کے لیے 'ساہس' کی پیشکش
مس ورلڈ 2025: باہوبلی کے سیٹ سے مغل گارڈن تک، 108 ممالک کی حسیناؤں نے راموجی فلم سٹی کا لطف اٹھایا