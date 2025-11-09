ETV Bharat / entertainment

اے آر رحمان، رام چرن اور جھانوی کپور کے ایک ساتھ آنے سے راموجی فلم سٹی جھگمگا اٹھی

راموجی فلم سٹی سنیچر کی رات اس وقت جگمگا اٹھی جب رام چرن اور جھانوی کپور اے آر رحمان لائیو کنسرٹ میں شامل ہوئے۔

راموجی فلم سٹی، حیدرآباد میں اے آر رحمان کے کنسرٹ میں رام چرن اور جھانوی کپور کی شرکت
راموجی فلم سٹی، حیدرآباد میں اے آر رحمان کے کنسرٹ میں رام چرن اور جھانوی کپور کی شرکت (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 9, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
حیدرآباد: یہ پہلا موقع ہے جب لیجنڈری میوزک کمپوزر اے آر رحمان رام چرن کی آنے والی فلم کے لیے موسیقی تیار کر رہے ہیں۔ فلم کا نام 'پیڈی' ہے اور یہ ایک رورل ایکشن ڈرامہ ہے جس کی ہدایت کاری بوچی بابو ثنا کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والا پہلا سنگل "چکیری" سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے۔ دریں اثنا، اے آر رحمان آٹھ نومبر کو حیدرآباد کی راموجی فلم سٹی میں ایک لائیو کنسرٹ میں شامل ہوئے۔ 'پیڈی' کی ٹیم اس کنسرٹ میں موجود تھی۔

رحمان کے کنسرٹ کی کئی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ وائرل تصاویر اور ویڈیوز میں کنسرٹ میں لوگوں کی زبردست بھیڑ دیکھی جا سکتی ہے۔ جیسے ہی رحمان نے اسٹیج پر "RRR" اسٹار کا استقبال کیا، ہجوم نے زوردار تالیاں بجائیں۔ شائقین نے اے آر رحمان کی مقبول تیلگو اور ہندی ہٹ گانوں سے خوب لطف اٹھایا۔ ان گانوں میں "پیڈی" کا نیا ریلیز کردہ سنگل "چکیری" بھی شامل تھا۔

رحمن نے انسٹاگرام پر اپنے کنسرٹ کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس کے کیپشن میں لکھا کہ "راموجی فلم سٹی، حیدرآباد میں اے آر رحمان کے ونڈرمنٹ کنسرٹ میں رام چرن کی سرپرائز اپیرنس نے اسٹیج کو جگمگا دیا، جس سے شائقین کی خوشی اور بڑھ گئی۔ ایک یادگار رات جہاں موسیقی، اسٹارڈم نے سرخیاں بٹوریں۔

رحمان کے "کلٹ فینس" نے کہا، انہوں نے اپنی تقریر میں اعتراف کیا کہ اے آر رحمان کے ساتھ کام کرنا ان کا خواب تھا اور انہیں خوش ہے کہ رحمان ان کی فلم "پیڈی" کے لیے ساتھ آ رہے ہیں۔

پیڈی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جھانوی کپور نے کہا کہ "میں ان لوگوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کر کے بہت خوش ہوں جنہیں میں اپنا آئیڈیل مانتی ہوں۔" پیڈی کی شوٹنگ آخری مراحل میں ہے، اور فلم اگلے سال 27 مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے۔

بوچی بابو ثنا کی ہدایت کاری میں بن رہی "پیڈی" ایک دیہی ایکشن ڈرامہ ہے جس میں رام چرن اور جھانوی کپور پہلی بار ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ فلم کا پہلا سنگل، "چکیری،" پہلے ہی شائقین کے دلوں میں اتر چکا ہے، جس سے اے آر رحمان کی موسیقی کی مقبولیت مزید بڑھ گئی ہے۔

AR RAHMAN HYDERABAD CONCERT
AR RAHMAN CONCERT
RAM CHARAN IN AR RAHMAN CONCERT
اے آر رحمان کنسرٹ
AR RAHMAN RFC CONCERT

