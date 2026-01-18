فرقہ واریت کے تنازع پر اے آر رحمان کی صفائی، کہا میرا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا
معروف موسیقار اے آر رحمان نے "فرقہ واریت" کے تبصرے پر تنازع کے بعد صفائی دینے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔
حیدرآباد: معروف موسیقار اے آر رحمان ان دنوں خبروں میں ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ہندی فلم انڈسٹری میں فرقہ وارانہ امتیاز اور تعصب کے مسائل پر بات کی۔ انہوں نے گذشتہ چند برسوں میں پاور ڈائنامکس میں نمایاں تبدیلی کو بھی اجاگر کیا۔ ان بیانوں کے بعد سے اے آر رحمان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اے آر رحمان بالی ووڈ سے متعلق اپنے بیان پر صفائی دیتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی۔
18 جنوری کو بروز اتوار معروف موسیقار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا، جس میں کیپشن دیا، "موسیقی، ثقافت، شکریہ۔ اس فن اور زمین کا ہمیشہ خدمت گزار رہوں گا جس نے مجھے بنایا۔"
اس کلپ میں انہوں نے براہ راست تنازع پر بات نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے بھارت، موسیقی اور ثقافت کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کی۔
تنازع کے بیچ اے آر رحمان کا ویڈیو پیغام
انسٹاگرام پر گلوکار نے کہا کہ 'پیارے دوستو، موسیقی ہمیشہ سے میرے لیے جڑنے، جشن منانے اور کلچر کی احترام کرنے کا میرا ذریعہ رہی ہے۔ بھارت میری تحریک، میرا ٹیچر اور گھر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کا اپنے بیانات سے کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ویڈیو میں رحمن کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ارادوں کو غلط سمجھا جا سکتا ہے، لیکن میرا مقصد ہمیشہ موسیقی کے ذریعے آگے بڑھنا، احترام کرنا اور خدمت کرنا رہا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میرا ارادہ کبھی کسی کو تکلیف دینے کا نہیں تھا، مجھے امید ہے کہ میرا خلوص محسوس کیا جائے گا۔" مجھے ایک ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، جو مجھے ایک ایسی جگہ بنانے کی اجازت دیتا ہے جو مسلسل اظہار رائے کی آزادی کو فروغ دیتا ہے اور متنوع ثقافتوں کی آوازوں کا احترام کرتا ہے۔ 'جھالا' اور 'روحِ نور' بنانے سے لے کر، جسے میں نے ویوز (WAVES) سمٹ میں عزت مآب وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، نوجوان ناگا موسیقاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے، ایک اسٹرنگ آکسٹرا بنانے، ہندوستان کا پہلا کثیر الثقافتی ورچوئل بینڈ، 'سیکرٹ ماؤنٹین'، اور ہنس زیمر کے ساتھ رامائن کے لیے اسکور کمپوز کرنے کا اعزاز حاصل کرنا، ہر سفر نے میرے مقصد کو مضبوط کیا ہے۔"
تنازع کہاں سے شروع ہوا؟
یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب رحمان سے انٹرویو کے دوران بولی وڈ میں بطور تمل موسیقار ان کے تجربات کے بارے میں پوچھا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں کسی امتیاز کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو رحمان نے کہا کہ "ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں کبھی پتہ ہی نہ چلا ہو، ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسے چھپا لیا ہو، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ پچھلے آٹھ برسوں میں شاید، کیونکہ اقتدار میں تبدیلی آئی ہے، اور جو لوگ اب تخلیقی نہیں ہیں ان کے پاس اب طاقت ہے۔ یہ فرقہ وارانہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے سامنے نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ''میں نے سرگوشیوں کے ذریعے سنا کہ انہوں نے آپ کو بک کیا ہے، لیکن میوزک کمپنی نے آگے بڑھ کر اپنے پانچ موسیقاروں کو چن لیا۔ میں نے کہا، 'ارے، یہ بہت اچھا ہے، یہ میرے لیے آرام ہے، میں اپنے خاندان کے ساتھ چل کر سکتا ہوں۔'' ان کے اس انٹرویو پر فلمی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
کنگنا رناوت کا رحمان پر حملہ
اس انٹرویو پر ردعمل کا اظہار کرنے والوں میں بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت بھی شامل تھیں۔ سنیچر کے روز انہوں نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ایک لمبا نوٹ شیئر کیا، جس میں "امتیازی سلوک" اور "تعصب" کے بارے میں بات کی۔ کنگنا رناوت نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "ڈیئر اے آر رحمان، مجھے فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ امتیازی سلوک اور تعصب کا سامنا ہے کیونکہ میں ایک بھگوا پارٹی کی حمایت کرتی ہوں، پھر بھی میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں آپ سے زیادہ تعصب پسند اور نفرت انگیز شخص سے کبھی نہیں ملی۔"
اداکارہ نے فلم ایمرجنسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اپنی ہدایت کاری میں بننے والی فلم 'ایمرجی' کی کہانی سنانا چاہتی تھی، کہانی سننا بھول جائیں، آپ نے مجھ سے ملنے سے بھی انکار کردیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ کسی پروپیگنڈا فلم کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔
