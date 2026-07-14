رام مندر تنازع: سوشل میڈیا تبصروں پر انوپم کھیر کا جواب، کہا نہ پہلے ڈرا، نہ آج ڈرتا ہوں، نہ آئندہ ڈروں گا
رام مندر تنازع پر انوپم کھیر کے ایک بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد اداکار نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔
Published : July 14, 2026 at 11:15 AM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار انوپم کھیر رام مندر کے معاملے پر اپنے ریمارکس پر تنازعہ میں آگئے۔ یہ تنازع اس وقت کھڑا ہوا جب انہوں نے اپنی آنے والی فلم 'شری رام بھومی' کی شوٹنگ کے لیے ایودھیا کے دورے کے دوران رام مندر میں چوری پر تبصرہ کیا۔ تنقید کے درمیان ان کی اور اداکار نصیرالدین شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر دوبارہ منظر عام پر آئی۔ تنقید کا جواب دیتے ہوئے انوپم نے ایک نیا ویڈیو شیئر کیا جس میں دعوی کیا گیا کہ ان کے الفاظ کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔
13 جولائی کو انوپم کھیر نے اپنے Xایکس (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر ایک ویڈیو شیئر کی اور کیپشن میں ایک لمبا نوٹ لکھا۔ نوٹ میں انہوں نے کہا لوگ سچ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں جب وہ ان کے ایجنڈے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔
ایک نوٹ میں، انہوں نے کہا میں نے کچھ دن پہلے رام مندر میں چوری کے بارے میں جو کہا تھا وہ پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہا گیا تھا۔ میں اپنے کہے گئے ہر لفظ پر قائم ہوں، تاہم کچھ لوگ سچ کی بجائے مسئلہ تلاش کرتے ہیں، وہ بحث، تنازعہ اور شور مچاتے ہیں، اسی وجہ سے میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔
انہوں نے واضح کیا کہ وہ ٹرول یا اثر انداز کرنے والوں سے بے خوف ہیں۔ انہوں نے لکھا،میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ماضی میں کبھی نہیں ڈرتا تھا، نہ آج ڈرتا ہوں، اور نہ ہی مستقبل میں ڈروں گا۔ چاہے اس میں ٹرول ہوں نام نہاد اثرورسوخ رکھنے والے یا سیاست دان کسی کی طرف سے کوئی بھی شور میرے موقف کو نہیں بدلے گا۔ میں وہی بولوں گا جو میں صحیح سمجھوں گا۔ آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں بولنا میرا فرض ہے۔
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غور طلب ہے کہ 'شری رام بھومی' کی شوٹنگ کے لیے ایودھیا کے دورے کے دوران انوپم کھیر نے رام مندر میں چندے کی چوری کے واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ مغل دور میں ہونے والی تباہی اور لوٹ مار کے مقابلے میں یہ چوری معمولی ہے۔