انیرودھ روی چندر اور کاویا مارن یونان میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے
انیرودھ روی چندر بھارتی فلم انڈسٹری کے ایک نمایاں میوزک ڈائریکٹر ہیں، اور کاویا مارن آئی پی ایل کی حیدرآباد ٹیم کی شریک مالکہ ہیں۔
Published : November 12, 2026 at 1:15 PM IST
حیدرآباد: میوزک کمپوزر انیرودھ روی چندر اور سن رائزرز حیدرآباد کی شریک مالکہ کاویا مارن گزشتہ روز 11 نومبر کو یونان میں منعقدہ ایک نجی تقریب میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس تقریب میں شرکت کرنے والے نمایاں مہمانوں میں سپر اسٹار رجنی کانت اور تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن شامل تھے۔ انیرودھ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شادی کی پہلی سرکاری تصاویر شیئر کیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد، دو روزہ تقریبات کے دوران لی گئی پسِ پردہ (بیہائنڈ دی سین) تصاویر بھی آن لائن سامنے آ گئیں، جن میں ستاروں سے سجی اس خاندانی تقریب کی جھلکیاں قریب سے دیکھی جا سکتی ہیں۔
بڑے پیمانے پر شیئر کی جانے والی تصاویر میں سے ایک میں، نوبیاہتا جوڑے کو سفید پھولوں کے پس منظر کے سامنے کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ رجنی کانت، ایم کے اسٹالن، کاویا کے والدین سن گروپ کے چیئرپرسن کالانیتھی مارن اور کاویری مارن نیز انیرودھ کے والدین، روی راگھویندر اور لکشمی روی چندر بھی موجود ہیں۔
شادی کے لیے طے شدہ رنگوں کی تھیم کے مطابق، رجنی کانت نے سفید 'ویشتی' (روایتی دھوتی) کے ساتھ ہلکے گلابی مائل خاکستری رنگ کی قمیض پہنی، جبکہ ایم کے اسٹالن نے کریم مائل خاکستری قمیض کے ساتھ اسی رنگ کی ویشتی کا انتخاب کیا جس پر سنہری کناری تھی, انہوں نے اپنی اس لباس کی تکمیل کے لیے گہرے رنگ کے دھوپ کے چشمے بھی لگا رکھے تھے۔
کالانیتھی مارن اور روی راگھویندر، دونوں نے روایتی ویشتی کے ساتھ صاف ستھری سفید قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ کاویری مارن 'پیچ پنک' (آڑو جیسے گلابی) رنگ کے بھاری کڑھائی والے لباس میں نمایاں نظر آئیں، جبکہ لکشمی روی چندر نے پھولوں کے نمونوں سے سجی، ہلکے سبز مائل رنگ کی ریشمی ساڑھی پہن رکھی تھی۔
شادی کی مرکزی تقریب کے لیے، انیرودھ نے ایک کلاسک شکل کا انتخاب کیا, ایک ہاتھی دانت کا ریشمی کُرتا جس میں سونے کی بارڈر والی ویشتی تھی، جس میں ایک لمبی، پیچیدہ کڑھائی والی جیکٹ اور مماثل کمربند کے ساتھ مکمل کیا گیا تھا۔ کاویہ نے ایک گلابی، فرش کی لمبائی والے لہینگا میں کی جس میں تفصیلی کڑھائی اور سیکوئن کا کام دکھایا گیا ہے، جس میں سٹیٹمنٹ چوکر اور مماثل بالیاں ہیں۔
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سن پکچرز نے اپنے ایکس ہینڈل پر تقریب کی مزید جھلکیاں بھی شیئر کیں، جس میں انیرودھ اور کاویہ کے درمیان ایک پیارا لمحہ بھی شامل ہے، اسٹیج پر ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آن لائن شیئر کی گئی تصاویر میں سے ایک میں، نوبیاہتا جوڑے کو سفید پھولوں کی پنکھڑیوں کی بارش کے درمیان، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے دیکھا جا سکتا ہے۔