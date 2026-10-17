میوزک کمپوزر انیرودھ اور آئی پی ایل ٹیم کی مالک کاویہ مارن کی شادی طے، جانیں استقبالیہ کی تاریخ
سال 2025 میں، ریڈٹ پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ انیرودھ اور کاویہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں۔
Published : October 17, 2026 at 12:56 PM IST
حیدرآباد: معروف فلمی میوزک کمپوزر انیرودھ روی چندر اور آئی پی ایل ٹیم سن رائزرز حیدرآباد کی سی ای او کاویہ مارن جلد ہی شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ان کے اہل خانہ سے پہلے ہی اس خبر کی تصدیق کی۔ مارن خاندان کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے نہ صرف شادی کی تصدیق کی بلکہ استقبالیہ کی تاریخ کا بھی اعلان کیا، جو بلاشبہ ستاروں سے سجا ہوگا۔
انیرودھ روی چندر کاویہ مارن سے شادی کریں گے!
وزیر اعلیٰ ریونت نے کاویہ کے والدین، کلانیتی مارن اور کاویری مارن کی تصاویر اور ویڈیوز ٹویٹر پر شیئر کیں اور بتایا کہ انہیں شادی کے استقبالیہ میں مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ "سن گروپ کے چیئرمین مسٹر کلانیتی مارن اور ان کی اہلیہ مسز کاویری مارن نے وزیر اعلیٰ مسٹر اے ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور انہیں اپنی بیٹی کاویہ مارن کی شادی کے استقبالیہ میں مدعو کیا۔"
Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran— Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026
انہوں نے مزید لکھا کہ "کاویہ مارن اور انیرودھ روی چندر کی شادی کا استقبالیہ 21 نومبر کو چنئی میں ہوگا۔ مہینوں کی افواہوں کے بعد اس خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق ہو گئی ہے۔"
جب انیرودھ روی چندر نے 'افواہوں' کو مسترد کر دیا
سال 2025 میں، ریڈٹ پر ایک پوسٹ نے دعویٰ کیا گیا کہ انیرودھ اور کاویہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے خاندان دونوں کی شادی پر بات کر رہے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلی تو انیرودھ نے سوشل میڈیا پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ "شادی؟ ہا ہا... پرسکون ہو جائیں... برائے مہربانی افواہیں پھیلانا بند کریں۔" تاہم ان کی ڈیٹنگ کی افواہیں جاری رہیں۔ اس سال جون میں ان کے چچا اداکار وائی جی مہندرا نے کے پی ٹی وی کو بتایا کہ "میں انہیں اس موقعے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے جو بتایا گیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ وہ شادی کر رہے ہیں۔"
وائی جی مہندرا نے شادی کی تاریخ یا مقام جیسی مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ تاہم، کاویہ کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ "کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔" اسے قابل اور محنتی قرار دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ "وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ اتنی بڑی ٹیم کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے اپنے والد کی کاروباری ذہانت وراثت میں ملی ہے۔ وہ ایک اچھے جوڑے ہیں۔ انہیں موسیقی میں مل کر کام کرنا چاہیے۔"
انیرودھ، کاویہ اور ان کے اہل خانہ نے ابھی تک ان کی شادی یا اس سے متعلقہ تفصیلات کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ یہ جوڑا یونان میں شادی کرے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت کے پوسٹ نے بھی تصدیق کی کہ شادی کے دعوت نامے ذاتی طور پر کئی اہم شخصیات کو بھیجے گئے ہیں۔ انیرودھ نے حال ہی میں نانی کی "دی پیراڈائز" اور رجنی کانت کی "جیلر 2" کے لیے موسیقی تیار کیا۔ رجنی کانت روی چندر کے چچا ہیں۔ ان کی کئی فلمیں پائپ لائن میں ہیں جن میں شاہ رخ خان کی ’کنگ‘، رجنی کانت کی ’دھرمن‘ اور کمل ہاسن کی ’انڈین 3‘ شامل ہیں۔
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