انل کپورایک بار پھر نانا بن گئے، اداکار نے اپنی بیٹی سونم اورنومولود بچے کے لیے جذباتی نوٹ لکھا
انل کپور نے سوشل میڈیا پر جذباتی انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 4:56 PM IST
حیدرآباد: سونم کپور نے اپنے دوسرے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ اس سے اسٹار فیملی کے گھر میں ایک بار پھر خوشی کا ماحول پیدا ہوگیا ہے۔ کپور خاندان اس خوشخبری سے بہت خوش ہیں، کیونکہ یہ جوڑا دوسری بار والدین بن گیا ہے۔ اس کی روشنی میں، انیل کپور نے اپنے دوسرے نواسے کا استقبال کرتے ہوئے ایک جذباتی پوسٹ شیئر کی ہے۔
انل کپور نے سوشل میڈیا پر جذباتی نوٹ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "اور اسی طرح… میرا دل اور بھی بڑا ہو گیا ہے۔ دنیا میں خوش آمدید، میرے پیارے بچے۔
انہوں نے مزید کہا، "آپ کا شکریہ، سونم اور آنند؛ آپ کے نانا کا دل خوشی سے چھلک رہا ہے۔ خوش آمدید، میرے پیارے بچے۔ محبت سے بھری زندگی میں خوش آمدید۔
انہوں نے اپنے بڑے نواسے وایو کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ چھوٹا ایک پیارے بڑے بھائی کے طور پر اپنے نئے کردار کو خوشی سے قبول کرے گا۔
انسٹاگرام پر خوشی کی خبر شیئر کرتے ہوئے سونم نے بیٹے کی آمد کا اعلان کیا اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس لمحے کو اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کے لیے ایک خوبصورت سنگ میل قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ ان کا بڑا بیٹا وایو اپنے نئے کردار میں قدم رکھنے کے لیے پرجوش ہے۔ اس اعلان کے بعد، کرینہ کپور خان، ریا کپور، اور ہما قریشی سمیت کئی مشہور شخصیات نے فوری طور پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ سونم اور آنند، جو 2018 میں شادی کے بندھن میں بندھے تھے،انہوں نے نومبر 2025 میں اپنے دوسرے حمل کا انکشاف کیا تھا۔ جوڑے نے اگست 2022 میں اپنے پہلے بچے، وایو کا استقبال کیا اور اب اپنے دوسرے بیٹے کی آمد کے ساتھ اپنے خاندان کو مزید بڑھا دیا ہے۔
مزید پڑھیں: رندیپ ہڈا جلد ہی کچھ اچھی خبر دینگے
غور طلب ہے کہ سونم نے شادی کے فوراً بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اب وہ خصوصی طور پر ماڈلنگ ریمپ پر نظر آتی ہیں۔ مزید برآں، سونم کپور سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتی ہیں، جہاں وہ باقاعدگی سے دلکش اور شاندار فیشن کے حوالے سے تصاویر شیئر کرتی رہتی ہیں۔