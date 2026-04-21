'سیارہ' اداکارہ انیت پڈا کے دادا کا انتقال، تصویر شیئر کر کے لکھا، 'میری زندگی کا واحد پیار'
سیارہ کی اداکارہ انیت پڈا نے اپنے دادا کا ہاتھ تھامے ہوئے ایک دلکش تصویر شیئر کی ہے، جس پر جذباتی پیغام لکھا ہے۔
Published : April 21, 2026 at 1:45 PM IST
حیدرآباد: سیارہ اداکارہ انیت پڈا کے دادا انتقال کرگئے۔ اداکارہ نے یہ خبر ایک تصویر پوسٹ کرکے شیئر کی جس میں وہ اپنے دادا کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہیں۔ اپنے انسٹاگرام پر ایک جذباتی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے اسے پیار سے یاد کیا اور "اپنی زندگی کی واحد محبت" کو کھونے پر اپنے غم کا اظہار کیا۔ اداکارہ، جس نے پہلے اپنے دادا کی الزائمر کی بیماری کے ساتھ جنگ کے بارے میں بات کی تھی، اپنے پیغام میں ان کے تعلقات کی یاد تازہ کی۔
اپنی پوسٹ میں اداکارہ نے لکھا کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں کبھی نہیں بھولے۔ منگل کو، انیت پڈا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اپنے دادا کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہیں۔ کیپشن میں، اپنے دادا کی یاد تازہ کرتے ہوئے- جو الزائمر سے لڑ رہے تھے- انہوں نے لکھا: "میری زندگی کا واحد پیار: تم مجھ سے دور ہو رہے تھے، پھر بھی تم 'مکھن' کو نہیں بھولے۔ تم نے محبت کو تھامے رکھا، حالانکہ تم اپنی یادوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔واضح رہے کہ انیت کو گھر میں مکھن بلایا کرتے ہیں"
انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان کے ساتھ گزارے گئے ہر لمحے کی ہر مشترکہ یاد اور خزانے کو زندہ رکھے گی۔ اداکارہ نے لکھا میں ایک ساتھ گزارے گئے ہر لمحے کی قدر کروں گی۔ میں ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کروں گی۔ میں آپ کے لطیفے یاد رکھوں گی اور جب بھی موقع ملے گا ان کو دہراؤں گی۔ میں آپ کی مہربانی اور آپ کی روشنی ہر اندھیرے کمرے میں پھیلاؤں گی۔ میں آپ کی کہانیاں یاد رکھوں گی اور انہیں دنیا کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں آپ کی محبت کو یاد رکھوں گی - آپ نے مجھے سب سے اچھے سے سکھایا، میں سب سے زیادہ پیار کروں گی۔
انہوں نے مزید کہا آج میں نے آسمان کا سب سے روشن ستارہ دیکھا، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کہاں گئے۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ میں آپ سے پیار کرتی رہوں گی دادا جان۔
جب انیت پڈا نے الزائمر سے لڑنے کے بارے میں بات کی
انیت، جنہوں نے فلم سیارہ میں الزائمر کے مریض کا کردار ادا کیا تھا، ایک بار انکشاف کیا تھا کہ ان کے دادا اسی بیماری سے لڑ رہے تھے۔ پچھلے سال ایک انٹرویو میں، انہوں نے شیئر کیا، "میرے دادا کو الزائمر ہے، اس لیے یہ فلم میرے لیے ایک اور بھی جذباتی تجربہ تھا۔ ان کی حالت اب ایسی ہے کہ انھیں زیادہ تر چیزیں یاد نہیں ہیں؛ تاہم مجھے اس فلم پر پورا بھروسہ تھا کیونکہ یہ پیغام دیتی ہے کہ 'دماغ بھول جاتا ہے، لیکن دل کبھی نہیں بھولتا'- اور یہ بات میرے دادا پر بالکل لاگو ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی پچھلی چند ملاقاتوں کے دوران ان کے دادا ان کی موجودگی میں سکون محسوس کیا۔ اس نے اسے ایک جانی پہچانی شخصیت کے طور پر پہچانا، پھر بھی الزائمر کی بیماری کی وجہ سے وہ پوری طرح سے یاد نہیں کر سکے کہ وہ کون تھی یا کیا ہو رہا تھا۔
انہوں نے بتایا، "لہذا، جب میری فلم ریلیز ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ وہ مجھے نہیں پہچانیں گے اور نہ ہی یاد کریں گے؛ چونکہ وہ بستر پر تھے اور تھیٹر نہیں جا سکتے تھے، میرے والدین نے انہیں تمام ویڈیوز دکھائیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، 'ہیراپت' اور 'مکھن دی مووی'- اور یہ واقعی ایک خاص لمحہ تھا۔
مزید پڑھیں: معروف پلے بیک گلوکارہ آشا بھونسلے کا 92 سال کی عمر میں انتقال