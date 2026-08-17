اننیا راج کا انتقال اہل خانہ کے مطابق گزشتہ ایک برس سے علیل تھی اداکارہ
اداکارہ اننیا راج ایک سال تک 'جسمانی اور ذہنی تکلیف'سے لڑنے کے بعد انتقال کر گئیں۔ ان کے اہل خانہ نے اس خبرکی تصدیق کی
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 17, 2026 at 12:40 PM IST
حیدرآباد: 7 آورز ٹو گو (2016) دی فائنل ایگزٹ (2017) اور گھوسٹ (2019) کی مشہور اداکارہ اننیا راج 27 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں۔ ان کے اہل خانہ نے اتوار کو تصدیق کی کہ وہ 15 جولائی کو اپنی نیند میں انتقال کرگئیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی صورتحال کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ایک نوٹ شیئر کیا۔
اننیا راج کے اہل خانہ نے اتوار 16 اگست کو ان کے انسٹاگرام ہینڈل کے ذریعے ان کے انتقال کی تصدیق کی۔ اداکارہ ایک سال سے جسمانی اور ذہنی صحت سے لڑ رہی تھیں۔ان کے انتقال کے حوالے سے اپنے بیان میں خاندان نے لکھا یہ اننیا کا خاندان ہے۔ گہرے دکھ کے ساتھ ہم 16 اگست کی صبح 6اننیا کے انتقال کی خبر شیئر کر رہے ہیں۔ وہ اپنی نیند میں انتقال کر گئیں۔ وہ ایک سال سے جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کر رہی تھی
خاندان نے مزید کہا، "وہ ایک مضبوط ارادے والی لڑکی ۔ بچے آپ کو بہت یاد کیا جائے گا۔ ہم سب سے اس کی روح کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اور ہم اس مشکل وقت میں اپنی رازداری اور امن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔
اننیا کے اچانک انتقال پر بہت سے لوگوں نے غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، ریسٹ ان پیس، اننیا راج۔ یہ واقعی چونکا دینے والا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ خدا آپ کو جہاں بھی ہو، سکون عطا کرے۔ ایک اور نے لکھا، اننیا کی خبر سن کر مجھے گہرا صدمہ پہنچا۔ میں کافی عرصے سے ان کا مداح تھا، اس کا اتنا معصوم اور خوبصورت چہرہ تھا۔
ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے ابدی سکون عطا کرے۔ اوم شانتی، شانتی، شانتی"۔ پھر بھی ایک اور صارف نے لکھا، "وہ خوبصورت، اظہار خیال کرنے والی اور ایک شاندار روح تھی۔ یہ حیران کن ہے۔ خدا اس کی روح کو سکون عطا کرے۔ خدا براہ کرم اننیا کے خاندان کا خیال رکھیں۔
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'7 آورز ٹو گو، 'دی فائنل ایگزٹ'، اور 'گھوسٹ' جیسی بالی ووڈ فلموں میں متاثر کن پرفارمنس دینے کے علاوہ، اننیا ٹی سیریز، زی میوزک، اور ٹائمز میوزک جیسے ٹاپ لیبلز کے لیے میوزک ویڈیوز میں بھی نظر آئی ہیں۔ سری نواس راجو کی تحریر اور ہدایت کاری میں بننے والی تیلگو فلم 'تھاگڑے لے' میں بھی وہ نظر آئیں۔