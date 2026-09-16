معروف اداکار اننت ناگ کو 2024 کا دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دینے کا اعلان
بھارتی سنیما کے معروف اور سینئر اداکار اننت ناگ کو یہ ایوارڈ 72ویں نیشنل فلم ایوارڈز تقریب کے دوران پیش کیا جائے گا۔
Published : September 16, 2026 at 6:00 PM IST
حیدرآباد : بھارتی سنیما کے معروف اور سینئر اداکار اننت ناگ کو فلمی دنیا میں ان کی گراں قدر خدمات اور شاندار طویل فلمی سفر کے اعتراف میں 2024 کا باوقار دادا صاحب پھالکے ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ اعلان دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سلیکشن کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔ اننت ناگ کو یہ باوقار اعزاز ہندوستانی سنیما میں ان کی نمایاں خدمات، طویل عرصے پر محیط کامیاب فلمی سفر اور متعدد نسلوں کے ناظرین و فنکاروں کو متاثر کرنے والے کرداروں کے اعتراف میں دیا جارہا ہے۔
اننت ناگ کو یہ ایوارڈ 72ویں نیشنل فلم ایوارڈز تقریب کے دوران پیش کیا جائے گا۔ یہ تقریب 22 ستمبر 2026 کو گجرات کے ایکتا نگر میں منعقد ہوگی۔ اننت ناگ نے بھارتی سنیما میں کئی دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر کے دوران مختلف زبانوں اور متعدد فلمی اصناف میں کام کیا اور اپنی منفرد اداکاری کے ذریعے ایک نمایاں مقام بنایا۔
ان کی فنی خدمات نے نہ صرف فلمی شائقین کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے فنکاروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی۔ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ ہندوستانی سنیما کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز سمجھا جاتا ہے، جو فلمی صنعت میں غیر معمولی اور طویل مدتی خدمات انجام دینے والی شخصیات کو دیا جاتا ہے۔
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اننت ناگ کو 2024 کے لیے اس اعزاز سے نوازے جانے کا فیصلہ ہندوستانی فلمی دنیا میں ان کی طویل وابستگی اور فنِ اداکاری کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر سامنے آیا ہے۔