شاہ رخ سے لے کر سلمان تک، بالی ووڈ ستاروں نے اننت امبانی کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور تصاویر بھی شیئر کیے
آج 10 اپریل کو معروف صنعت کار مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی اپنی 31 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔
Published : April 10, 2026 at 11:39 AM IST
حیدرآباد: ملک کے امیر ترین صنعت کاروں میں سے ایک مکیش امبانی کے بیٹے اننت امبانی آج 10 اپریل کو اپنی 31 ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہندوستان اور بیرون ملک کی ممتاز شخصیات سوشل میڈیا پر اننت کے ساتھ تصاویر شیئر کرنے اور ان کی سالگرہ کی دلی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ شاہ رخ خان سے لے کر سلمان خان تک متعدد مشہور شخصیات نے اننت کے ساتھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فی الحال اننت کی سالگرہ کی مبارکبادیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کس نے اننت کو ان کی 31 ویں سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔
Here’s wishing Anant Ambani a very happy birthday... May you continue to do all the good u do….and uphold all that is positive and right. Keep up the good work and keep bringing smiles to people thru your work. God Bless you with the best of health and happiness always.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2026
شاہ رخ خان
اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اننت کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے، شاہ رخ خان نے لکھا: "اننت امبانی کو سالگرہ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔۔۔ آپ اچھے کام کرتے رہیں اور مثبت طاقت اور دیانت کو برقرار رکھیں۔ بہترین کام جاری رکھیں اور اپنی کوششوں سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لاتے رہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ صحت مند اور خوش رکھے۔"
سلمان خان
بالی ووڈ کے 'دبنگ خان' سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اننت کے ساتھ تصاویر شیئر کرتے ہوئے سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے لکھا: "سنو — اور اگر آپ کی یادداشت کمزور ہے، تو یہ لکھ لیں۔۔۔ یہ شخص پوری ملک کو ترقی دے گا۔۔۔ میرے چھوٹے بھائی، اننت زندہ باد! دل اور دماغ دونوں کے 'امبانی' — اننت امبانی۔
Anant my brother, you are the kindest and the sweetest brother anyone can have. I pray to Mahadev that you stay in the best of health and be successful in all your ventures. Stay happy always and be the same loving brother you are to me.— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 9, 2026
Happy birthday, God bless you!
سنجے دت
بالی ووڈ کے 'بابا' سنجے دت بھی اننت امبانی کے ساتھ دوستی کا خاص رشتہ رکھتے ہیں۔ سنجے دت نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اننت کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور ان دونوں کی ایک تصویر شیئر کی۔ سنجے دت نے لکھا: "اننت، میرے بھائی — آپ سب سے مہربان اور سب سے پیار کرنے والے بھائی ہیں۔ میں مہادیو سے دعا کرتا ہوں کہ آپ صحت مند رہیں اور اپنی تمام کوششوں میں کامیابی حاصل کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں، اور میرے لیے وہ پیار کرنے والے بھائی رہیں جو آپ ہمیشہ رہے ہیں۔"
"ہیپی برتھ ڈے! خدا آپ کو خوش رکھے! ہر ہر مہادیو۔"
رنویر سنگھ
بالی ووڈ پاور ہاؤس رنویر سنگھ بھی اننت امبانی کے قریبی دوستوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ رنویر سنگھ نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرکے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی۔
یہ بھی پڑھیں: