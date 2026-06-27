ایک انجینئر او اے آئی اسپیشلسٹ، اوڈیشہ کی پونم مہارانہ مس یونیورس انڈیا کے لیے کوالیفائی
سمیرکمار آچاریہ نے برہم پور کی پونم مہارانہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو مس انڈیا یونیورس کیلئے انکی تیاریوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔
Published : June 27, 2026 at 12:04 PM IST
برہم پور: 22 سالہ مس یونیورس اوڈیشہ 2026 پونم مہارانہ اگست میں نئی دہلی میں منعقد ہونے والے مس انڈیا یونیورس مقابلے میں شرکت کیلئے منتظر ہیں۔ پونم جو سخت تیار ی اور تربیتی سیشن سے گزر رہی ہیں، نے بتایا کہ یہ مقابلہ ان کے لیے کتنی اہمیت کاحامل ہے۔
میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ صرف ایک مقابلہ یا خطاب ہے، یہ میرے لیے کل کائنات جیسا ہے کیونکہ یہ ایک خواب میں پہلا بڑا سنگ میل ہے جسے میں نے بچپن سے دیکھا ہے۔ مجھے ایسے باوقار پلیٹ فارم پر اوڈیشہ کی نمائندگی کرنے پر فخر ہے۔ یہ میرے والدین، سرپرستوں اور تربیت کاروں کے مسلسل تعاون کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔
برہم پور سے تعلق رکھنے والی، کمپیوٹر سائنس کی گریجویٹ، اے آئی اور مشین لرننگ میں مہارت کے ساتھ، پونم مس یونیورس انڈیا میں اوڈیشہ کی نمائندگی کریں گی، جہاں ملک بھر سے مقابلہ کرنے والے شرکت کریں گے۔
کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک مکمل کرنے کے بعد پونم کام کے لیے پونے چلی گئی، جہاں اس نے اپنے شوق کو پروان چڑھانا شروع کیا۔ پونم کا کہنا ہے کہ نامعلوم راستے پر چلنا آسان نہیں تھا۔ پونم جو فائنل میں جگہ بنانے اور مس یونیورس انڈیا کا ٹائٹل جیتنے کے لیے پرامید ہیں، کہتی ہیں کہ "انتخاب کا عمل انتہائی مسابقتی تھا، جس میں تقریباً 100 امیدواروں نے آڈیشنز میں حصہ لیا۔
ریاستی سطح کا انتخابی پروگرام پونے، مہاراشٹر میں منعقد ہوا۔
وہ اپنے والد، بیبھوڈیندر مہارانا، والدہ، سنگیتا مہارانہ، اور سرپرستوں ریتیکا کو اعتماد، بات چیت کی مہارت اور مقابلہ کی دنیا میں مدد کرنے کا سہرا دیتی ہیں۔ پونم کہتی ہیں کہ ان کی خواہش کبھی ایک فیلڈ تک محدود نہیں رہی۔ بڑی ہو کر، وہ ایک آل راؤنڈر بننا چاہتی تھی، اکیڈمکس اور غیر نصابی سرگرمیوں کو یکساں اہمیت دیتے ہوئے خاموشی سے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔
وہ کہتی ہیں کہ "مس یونیورس ہمیشہ سے میرا خواب تھا۔ میں اپنے ملک کے لیے مقابلے کی تاریخ کا حصہ بننا چاہتی تھی۔ اس لیے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے دل سے اس خواب کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔
بہت سے امیدواروں کے لیے خاندان کی مدد سے محروم ہونا ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تاہم پونم کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اس کے والدین شروع سے ہی ان کے پیچھے مضبوطی سے ہیں، اور اسے خلوص اور لگن کے ساتھ ہر مقصد کا تعاقب کرنے کی ترغیب دی۔
مزید پڑھیں:ترشا نے وجے کے بغیر خوشبو سندر کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی، چرنجیوی، انیل کپور، جیکی شراف، وینکٹیش اور ناگرجن کوساتھ دیکھا گیا
وہ کہتی ہیں کہ میرے والدین ہمیشہ سے میرا سب سے بڑا سہارا رہے ہیں۔ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں، ان کے تعاون نے مجھے اپنی پوری کوشش کرنے کی طاقت دی ہے۔ وہ مس یونیورس انڈیا کے لیے اپنی تیاری کو تیز کر رہی ہیں، پونم اپنی شخصیت، اعتماد اور اسٹیج پرفارمنس کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہیں۔ جب کہ وہ مستقبل میں فلموں میں مواقع کی منتظر بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کا فوری ہدف قومی سطح پر مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔