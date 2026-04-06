83 سال کی عمر میں بھی امیتابھ بچن کا گھر بیٹھنے سے انکار، اپنے بلاگ میں بتائی یہ وجہ
امیتابھ بچن کا تازہ بلاگ ان کے مداحوں کے بیچ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 3:12 PM IST
حیدرآباد: "صدی کے میگا اسٹار" امیتابھ بچن کی عمر 83 برس ہے اور وہ آج بھی بالی ووڈ میں سرگرم ہیں۔ اب بھی، ان کی اداکاری میں ایک نمایاں چستی اور شدت سے نظر آتی ہے۔ وہ سیٹ پر انتھک ایکشن اور اسٹنٹ کر رہے ہیں۔ صرف آئندہ چند سالوں میں وہ بالی ووڈ میں چھ دہائیاں مکمل کر لیں گے۔ بگ بی نے اپنے پورے کیرئیر میں 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے۔ انہوں نے مشہور ٹی وی شو "کون بنے گا کروڑ پتی" کے 16 سیزن کی میزبانی بھی کی ہے۔ مزید برآں، وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہتے ہیں اور ہر اتوار کو اپنے بنگلے 'جلسہ' کے باہر اپنے مداحوں سے ملنے بھی آتے ہیں۔ امیتابھ بچن اپنی بلاگ تحریر کے لیے بھی اکثر سرخیاں بٹور لیتے ہیں، جس میں وہ اپنی ذاتی زندگی کے تجربات کو شیئر کرتے ہیں۔ اب، ان کا تازہ ترین بلاگ ط ان کے مداحوں کے بیچ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔
بگ بی کی پریشان کن بلاگ پوسٹ
غور طلب ہے کہ امیتابھ بچن فی الحال "کون بنے گا کروڑ پتی" کے سیزن 18 کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ، ان کے پاس پائپ لائن میں دو بڑی افسانوی فلمیں ہیں: "رامائن" اور *کالکی 2898 AD پارٹ ٹو"۔ اپنے تازہ بلاگ میگا اسٹار نے لکھا: "ایک 'سستی' سے بھرا ہوا دن۔۔۔اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔۔۔ بس یہ ہے کہ ہر روز کام نہ کرنا میرے لیے پریشان کن محسوس ہوتا ہے۔۔۔اور جب آپ روزمرہ کے ایک مقررہ شیڈول کے مطابق کام نہیں کرتے۔۔۔ عادت بنانے کی پوری تال جو وقت گزرنے کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔۔۔ اچانک اس دن کو ایک پراسرار ہم آہنگی کے ساتھ کامل کام میں بدل دیتا ہے۔" انھوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہمیشہ کے کاموں کو چھوڑ دینا ان کے معمولات کو بگاڑ دیتا ہے۔
فکر دماغ اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے
بگ بی نے مزید کہا، "آپ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ آج کا دن آپ کی خواہش کے مطابق کیوں نہیں گزر رہا ہے۔" لہٰذا، اگر ہم تھوڑا سا بھی فہم رکھتے ہیں، تو ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ "ہمارے ارد گرد امن و سکون قائم رہے۔" تاہم، کچھ لوگوں کے لیے، ایسا کبھی ہوتا نظر نہیں آتا — ایک حقیقت جو پریشانی کا ایک اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل پریشانی کی حالت میں رہنا دماغ اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس موروثی کمزوری کے پیش نظر، بے چینی کے بوجھ میں دن گزارنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بگ بی نے اپنے بلاگ میں اپنی ذاتی جدوجہد کے بارے میں بات کی ہو۔ اس سے قبل، ایک اور بلاگ پوسٹ میں، انہوں نے شیئر کیا تھا کہ انہیں اپنی پتلون پہننے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ مزید برآں، وہ "کون بنے گا کروڑ پتی" کے سیزن 17 کے سیٹ پر بظاہر جذباتی ہو گئے تھے۔ اس موقع پر، انھوں نے تبصرہ کیا تھا کہ، "بعض اوقات، ہم ایک لمحے کو اتنی گہرائی سے گزارتے ہیں- اس میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں- کہ آخر کار جب وہ اپنے نتیجے پر پہنچتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی شروع ہوا ہے، اور ابھی بہت جلد ختم ہو رہا ہے۔ سب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔"
