کس پر الزام لگائیں...'امیتابھ بچن نے دھرمیندر سے ملاقات کے بعد ایک پوسٹ شیئرکی، بگ بی کے چہرے پر اداسی عیاں تھی
دھرمیندر سے ملاقات کے بعد امیتابھ بچن نے اپنے والد ہری ونش رائے بچن کی ایک نظم سوشل میڈیا پرشیئر کی۔
Published : November 13, 2025 at 9:02 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن سوشل میڈیا پر اکثر نئی پوسٹس شیئر کرتے رہتے ہیں۔آج 13 نومبر کو بگ بی نے ایک نئی پوسٹ شیئر کی۔ اس پوسٹ میں انہوں نے اپنے مرحوم والد ہری ونش رائے بچن کی ایک نظم سے چند سطروں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ پوسٹ اپنے دوست اداکار دھرمیندر سے ملاقات کے بعد کی۔
جمعرات کو امیتابھ بچن نے اپنے X (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر اپنے والد کی ایک نظم کا حوالہ دیتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی۔انہوں نے لکھا وہ کس پر الزام لگائے، اور کس سے دکھ کا اظہار کریں، جب مٹی مٹی کے ساتھ ناانصافی کرے، ہری ونش رائے بچن۔ بگ بی اس پوسٹ میں اپنی ایک تصویر کے ساتھ اداس نظر آرہے ہیں۔
T 5563 -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 13, 2025
" वो किसे दोषी ठहराये, और किसको दुख सुनाये ; जब कि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय " ~
हरिवंश राय बच्चन pic.twitter.com/iKxMCzEG5b
نظم کا مفہوم یہ ہے کہ جب مجرم اور شکار دونوں برابر ہوں تو کسی پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ صورت حال واضح کرتی ہے کہ جب معاشرے کے ارکان آپ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرتے ہیں، تو متاثرین کے لیے انصاف حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
بگ بی نے اپنے دوست سے ملنے کے بعد یہ پوسٹ شیئر کی۔ مداح یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ یہ امیتابھ بچن کی پوسٹ ان کے دوست دھرمیندر کے لیے ہے۔
بدھ کی شام 12 نومبر امیتابھ بچن اپنے دوست کے گھر گئے۔ دھرمیندر کے گھر کے باہر کھڑے میڈیا نے انہیں کیمرے میں قید کر لیا۔ بگ بی اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے پہنچے۔
دھرمیندر کو بدھ 12 نومبر کی صبح ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان کے ڈسچارج ہونے کے بعد بریچ کینڈی ہسپتال کے ڈاکٹر پراتیک صمدانی نے دھرمیندر کی صحت کے بارے میں ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ گھر پر ہی صحت یاب ہوں گے۔
مزید پڑھیں: دھرمیندر ہسپتال سے ڈسچارج، اب گھر پر آرام کریں گے، سنی دیول نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا
ڈاکٹر نے میڈیا سے مزید اپیل کرتے ہوئے کہا، "ہم میڈیا اور عام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مزید قیاس آرائیوں سے گریز کریں اور اس دوران ان کی اور ان کے خاندان کی پرائیویسی کا احترام کریں۔ ہم ان کی جلد صحت یابی، اچھی صحت اور لمبی عمر کے لیے سب کی محبتوں، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے شکر گزار ہیں۔ براہ کرم اس کا احترام کریں کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔