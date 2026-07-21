سرجری کے بعد آئی سی یو میں رہا، اسپتال سے گھر واپسی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ قرار: امیتابھ بچن کا انکشاف
امیتابھ بچن نے لکھا کہ وہ اسپتال میں زیر علاج رہے، آئی سی یو میں رکھاگیا اور بعدازاں انہیں ڈسچارج کرکے گھر بھیج دیا گیا۔
Published : July 21, 2026 at 6:04 PM IST
ممبئی : بالی ووڈ کے معروف اداکار امیتابھ بچن نے اپنی صحت کے حوالے سے ایک چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ حال ہی میں سرجری سے گزرے، کچھ وقت انتہائی نگہداشت کے وارڈ (آئی سی یو) میں بھی رہے اور اب صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ 83 سالہ اداکار نے کہا کہ اسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد کا وقت جسمانی، ذہنی اور عملی اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے۔
امیتابھ بچن نے اپنے ذاتی بلاگ میں جذباتی انداز میں لکھا کہ وہ ماہر ڈاکٹروں اور طبی عملے کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج رہے، سرجری ہوئی، آئی سی یو میں رکھا گیا اور بعد ازاں انہیں ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپتال سے گھر آنا صحت یابی کی علامت ہے، لیکن حقیقت میں اصل آزمائش اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "گھر واپسی کا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، جسمانی، نفسیاتی اور عملی ہر لحاظ سے۔" ان کے مطابق بیماری انسان کو صرف جسمانی طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی متاثر کرتی ہے، اور ایسے وقت میں حوصلہ برقرار رکھنا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔
اپنے بلاگ میں امیتابھ بچن نے زندگی کے فلسفے پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے لکھا کہ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک کامیاب انسان بھی خود کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ ان کے مطابق کچھ لوگ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور مزید مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ حالات سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے اور کسی کے انتخاب کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ آخر میں انہوں نے اپنے مداحوں کے لیے پیغام دیا کہ "خوش رہیں، صحت مند رہیں۔"
اگرچہ امیتابھ بچن نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کی سرجری کس بیماری یا کس طبی مسئلے کی وجہ سے کی گئی، تاہم ان کے اس انکشاف کے بعد مداحوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں مداحوں نے ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
اس سے قبل بھی رواں سال مئی میں امیتابھ بچن کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں سامنے آئی تھیں، تاہم اس وقت ان کے قریبی ذرائع نے واضح کیا تھا کہ وہ صرف معمول کے طبی معائنے کے لیے اسپتال گئے تھے۔ حالیہ بلاگ میں پہلی مرتبہ انہوں نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ سرجری اور آئی سی یو کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، البتہ بیماری کی نوعیت سے متعلق کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔
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83 برس کی عمر کے باوجود امیتابھ بچن مسلسل فلموں اور ٹیلی ویژن میں سرگرم ہیں۔ وہ جلد "کون بنے گا کروڑ پتی" کے نئے سیزن کی میزبانی کرتے نظر آئیں گے، جبکہ فلم "کالکی 2898 اے ڈی" کے سیکوئل پر بھی کام کر رہے ہیں۔ صحت کے اس تازہ انکشاف کے باوجود ان کے مداح پُرامید ہیں کہ وہ جلد مکمل صحت یاب ہو کر اپنی مصروفیات دوبارہ شروع کریں گے۔