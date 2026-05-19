امیتابھ بچن نے راموجی فلم سٹی کی تعریف کی، اپنا تجربہ شیئر کیا، کہا اس کا عالمی معیار کا انفراسٹرکچر، مربوط...

امیتابھ بچن نے راموجی فلم سٹی کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے آر ایف سی میں فلم کی شوٹنگ کا تجربہ بھی شیئر کیا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 7:45 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی ایک فلم اسٹوڈیو کمپلیکس ہے جو حیدرآباد شہر، ہندوستان میں واقع ہے۔ 2,000 ایکڑ (810 ہیکٹر) پر پھیلے اس کمپلیکس نے 2005 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے فلم اسٹوڈیو کمپلیکس کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ کئی بڑی فلموں کی شوٹنگ کا مرکز رہا ہے۔ حال ہی میں بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن نے اس باوقار فلم سٹی کی تعریف کی ہے۔
پیر 18 مئی کو، امیتابھ بچن نے انسٹاگرام پر فلم راموجی کی تعریف کی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ کے اقتباسات میں لکھا ہے، میرا راموجی فلم سٹی میں شوٹنگ کا ہر تجربہ یادگار رہا ہے۔ میں نے اس فلم سٹی میں پوری آسانی کے ساتھ شوٹنگ کی ہے۔ اس کا عالمی معیار کا بنیادی ڈھانچہ، مربوط پیداواری سہولیات اور پیشہ ورانہ ماحول فلم سازی کو آسان اور پرلطف بناتا ہے۔'
آر ایف سی کی ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے، بگ بی نے اپنی پوسٹ میں مزید لکھا، 'گزشتہ چند سالوں میں، یہ دنیا بھر میں فلم سازی کے لیے بہترین مقامات میں سے ایک بن گیا ہے۔' فلم سٹی کو مبارکباد دیتے ہوئے اداکار نے آخر میں لکھا، 'پورے جذبے اور لگن کے ساتھ ہندوستانی سنیما کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری ٹیم کے لیے میری نیک خواہشات۔'
راموجی فلم سٹی کا نام آتے ہی ٹمٹماتی روشنیاں اور طرح طرح کے فلم سیٹ آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ سیاح دور دراز سے لائیو ایکشن پرفارمنس سے لے کر پریوں کی کہانی جیسی پریڈ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فلم سٹی ان گنت فلموں کی جائے پیدائش بھی ہے جہاں تخلیقی کام کیا جاتا ہے۔ اس فلم سٹی نے ہزاروں ستاروں کی میزبانی کی ہے۔
خاص بات یہ ہے کہ امیتابھ بچن کی بلاک بسٹر فلم 'سوریہ ونشم' (1999) کی شوٹنگ حیدرآباد کے راموجی فلم سٹی میں ہوئی تھی۔ فلم کی شوٹنگ مغل طرز کے محل جیسے سیٹ پر کی گئی جس میں ایک باغ بھی تھا۔
اس کے علاوہ ایس ایس راجامولی کی 'باہوبلی'، ناگ اشون کی 'کالکی 2898 اے ڈی' (2024) جیسی کئی بلاک بسٹر فلموں کی شوٹنگ بھی راموجی فلم سٹی کے اندر کی گئی تھی، جس کے لیے ایک بہت بڑا اور خاص طور پر بنایا گیا سیٹ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ سیٹ اب بھی سیاحوں کے لیے محفوظ ہے۔