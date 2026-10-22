امیتابھ بچن 84 برس کی عمر میں بھی کئی بڑے پروجیکٹس میں مصروف، صحت کی وجہ سے کچھ دن آرام کرنے کا فیصلہ
امیتابھ بچن آخری مرتبہ بڑے پردے پر رجنی کانت کی تامل فلم ویٹائیان میں نظر آئے تھے۔
Published : October 22, 2026 at 12:03 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن 84 برس کی عمر میں بھی کئی اہم فلمی پروجیکٹس میں مصروف ہیں۔ تاہم اپنی صحت پر توجہ دینے کے لیے وہ کچھ وقت آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس دو بڑے بجٹ کی فلموں کے علاوہ ایک کورٹ روم ڈرامہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مقبول کوئز شو کون بنے گا کروڑ پتی سیزن 18 کی میزبانی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
امیتابھ بچن آخری مرتبہ بڑے پردے پر رجنی کانت کی تامل فلم ویٹائیان میں نظر آئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرحان اختر کی فلم 120 بہادر کے لیے راوی کے طور پر اپنی گونج دار آواز بھی دی۔ ہندی فلموں کے ناظرین نے انہیں آخری مرتبہ 2024 میں ریلیز ہونے والی فلم کلکی 2898 اے ڈی میں دیکھا تھا۔
کلکی 2 اور برہماسترا 2 میں نظر آئیں گے امیتابھ
امیتابھ بچن کی آئندہ فلموں کی بات کی جائے تو وہ جلد ہی پربھاس کی فلم کلکی 2 میں نظر آئیں گے، جس پر فی الحال کام جاری ہے۔
اس کے علاوہ وہ ایان مکھرجی کی فلمی سیریز آسٹرا ورس کی دوسری قسط برہماسترا:پارٹ ٹو دیو میں بھی اداکاری کریں گے۔ اس فلم میں رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ اہم کرداروں میں نظر آئیں گے، جبکہ امیتابھ بچن ایک بار پھر اپنے سابقہ کردار رگھو، یعنی ’گروجی‘ کے روپ میں دکھائی دیں گے۔
سوشل میڈیا پر چند دن کچھ نہ لکھنے کا اعلان
دریں اثنا امیتابھ بچن نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں اور فالوورز کے لیے ایک جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ چند دنوں کے لیے لکھنے سے وقفہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر موجودگی پر معذرت کرتے ہوئے مداحوں سے تعاون اور سمجھ بوجھ کی اپیل کی۔
امیتابھ بچن گزشتہ کئی برسوں سے انٹرنیٹ پر سرگرم ہیں اور اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے خیالات، تجربات اور زندگی سے متعلق تازہ معلومات مداحوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بدھ کے روز انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں بتایا کہ انہیں چند دن آرام کرنے اور صحت یاب ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
84 سال کی عمر کو پہنچنے والے اداکار نے اپنی طبیعت کی خرابی یا آرام کی ضرورت کی اصل وجہ ظاہر نہیں کی، تاہم مداحوں سے رابطہ نہ کر پانے پر معذرت کی۔
انہوں نے لکھا کہ 'معذرت چاہتا ہوں میں آپ سب سے معافی کا طلب گار ہوں۔ مجھے چند دن آرام کرنے اور صحت یاب ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ لکھ نہیں پا رہا ہوں۔'
مداحوں نے صحت یابی کے لیے دعائیں کیں
امیتابھ بچن کی اس پوسٹ کے جواب میں مداحوں نے ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انہیں اپنی صحت کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا۔ایک مداح نے لکھا، سر براہِ کرم اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہے۔ ایک اور مداح نے تبصرہ کیا، سر، جلد صحت یاب ہو جائیں۔
پانچ دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط فلمی سفر
امیتابھ بچن ہندوستانی سنیما کے سب سے نمایاں اور مقبول اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا فلمی کیریئر پانچ دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران انہوں نے کئی یادگار فلموں میں اداکاری کی، جن میں ’دیوار‘، ’شعلے‘، ’اگنی پتھ‘، ’بلیک‘ اور ’پیکو‘ جیسی فلمیں شامل ہیں۔
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فلموں کے علاوہ امیتابھ بچن ٹیلی ویژن پر بھی اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور طویل عرصے سے جاری کوئز شو ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ کے میزبان کے طور پر ناظرین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مداحوں کو اب ان کی صحت یابی اور دوبارہ سوشل میڈیا پر واپسی کا انتظار ہے۔