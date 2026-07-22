امیتابھ بچن کی سرجری نہیں ہوئی، بگ بی نے وائرل پوسٹ پر سچائی بتا دی
اداکار نے منگل کے روز اپنے بلاگ میں سرجری، صحتیابی اور آئی سی یو میں رہنے کے بارے میں ایک طویل نوٹ شیئر کیا۔
Published : July 22, 2026 at 11:49 AM IST
حیدرآباد: امیتابھ بچن نے اپنے بلاگ پوسٹ میں سرجری، آئی سی یو اور صحت یابی کے بارے میں لکھنے کے بعد صحت سے متعلق پھیلنے والی افواہوں کو مسترد کر دیا، جس سے مداحوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ 83 سالہ اداکار نے کہا کہ ان کی پوسٹ کو غلط سمجھا گیا اور واضح کیا کہ ان کی کوئی سرجری نہیں ہوئی ہے۔
بچن نے کہا کہ ان کا اشارہ حال ہی میں ختم ہونے والے فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹائن کی اسپین سے ہار اور لیونل میسی کے اس ہار سے ابھرنے کی جدوجہد کی طرف تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ پوسٹ خود ان کی صحت کے بارے میں تھی۔
معاملے کو واضح کرتے ہوئے لیجنڈری اداکار نے کہا کہ 'میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری کوئی سرجری نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ میں محض مثال دے رہا تھا کہ سرجری یا آئی سی یو کے بعد کا وقت سب سے مشکل ہوتا ہے، جب آپ گھر آتے ہیں اور اپنی کمزور حالت سے نبردآزما ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیمپئن ہارتا ہے، تو اس کے بعد کا سب سے مشکل وقت خود کو سنبھالنا ہوتا ہے'۔
انہوں نے مزید کہا کہ 'میں ارجنٹائن کی ہار (فیفا ورلڈ کپ میں اسپین کے خلاف) اور میسی کا تذکرہ ایک ایسے چیمپئن کے طور پر کر رہا تھا جو ہار گیا۔ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اشارہ میری اپنی ذات کی طرف ہے۔' جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی صحت کیسی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، 'بالکل... اب تک (ٹھیک ہوں)'۔
جس بلاگ پوسٹ نے تشویش پیدا کی
فیفا ورلڈ کپ فائنل کے ایک دن بعد، جس میں اسپین نے ارجنٹائن کو شکست دے اپنا دوسرا عالمی خطاب جیتا، منگل کو امیتابھ بچن نے اپنے ٹمبلر بلاگ پر سرجری، صحت یابی اور آئی سی یو میں رہنے کے بارے میں ایک طویل نوٹ شیئر کیا، جس میں انہوں نے ورلڈ کپ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔
انہوں نے لکھا کہ 'ہسپتال میں سرجری اور آئی سی یو میں، ماہر ڈاکٹروں اور طبی عملے کی نگرانی میں، چھٹی اور گھر واپسی۔ گھر واپسی کا یہ دور جسمانی، نفسیاتی اور عملی طور پر سب سے مشکل دور ہوتا ہے۔ آپ ایک معزز چیمپئن ہیں، اور ایک دن ہار آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دور ہے۔'
اسی پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ 'کچھ لوگ ہمت دکھاتے ہیں، کچھ ہار مان لیتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں اور بہادر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چیمپئن بنے رہتے ہیں، جو ایسا نہیں کرتے، وہ سمجھوتہ کر لیتے ہیں اور ماضی کی عظمت میں جیتے ہیں، یہ انتخاب ہر کوئی ذاتی طور پر کرتا ہے، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ صحت مند رہیں، خوش رہیں۔'
بچن کے آنے والے پروجیکٹس
بچن اگلی بار 'کالکی 2898 اے ڈی' کے سیکوئل میں اشوتھاما کے کردار میں نظر آئیں گے۔ ناگ اشون کی اس فلم میں پربھاس اور کمل ہاسن بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ وہ 'کون بنے گا کروڑ پتی' کے ہوسٹ کے طور پر بھی واپسی کریں گے، جس کا نیا سیزن 10 اگست سے آن ایئر ہوگا۔
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