'الفا' اسٹیلر اسٹار کاسٹ: عالیہ بھٹ سے لے کر ریتک روشن تک، یہاں جانیں جاسوس تھرلر میں کس کا کیا ہے کردار
'الفا' ایک ایسی فلم ہے جو ہندوستانی سنیما کی پہلی ایکشن فلم بنے گی جس میں جاسوس کا مرکزی کردار خواتین ادا کر رہی ہیں۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 7:53 PM IST
حیدرآباد: 'الفا'، ہندوستانی سنیما کی تاریخ میں پہلی ایسی فلم ہے جس میں جاسوس کا لیڈ کردار خوتین ادا کررہی ہیں۔ یہ جاسوسی تھرلر، دنیا بھر میں ریلیز کے لیے تیار ہے۔ بالی ووڈ کی محنتی اداکارہ عالیہ بھٹ اور شروری واگھ اس فلم کی سرخیوں میں ہیں، جو کہ ہائی اوکٹین ایکشن کرداروں میں نظر آ رہی ہیں۔ بھارت کے معروف پروڈکشن ہاؤس یش راج فلمز نے اس جاسوسی ایکشن تھرلر کو اپنی اسپائی یونیورس کے کے تحت تیار کیا ہے۔ اس فلم کی ہدایت کاری تجربہ کار فلمساز راہول راویل کے بیٹے شیو راویل نے کی ہے۔ 'الفا' ریلیز سے صرف دو دن دور ہے۔ یہ ملٹی اسٹارر تین جولائی کو ہندوستان اور دنیا بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے تیار ہے۔ ریلیز سے پہلے، آئیے کاسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہیں — بشمول عالیہ بھٹ اور شروری واگھ — جانتے ہیں کون کس کردار میں ہے۔
'الفا' کی اسٹیلر اسٹار کاسٹ
'الفا' ایک متاثر کن اسٹار کاسٹ سے سجی فلم ہے۔ عالیہ بھٹ اور شروری کے ساتھ اس فلم میں بابی دیول، انیل کپور اور ریتھک روشن ہیں۔ آئی ایم ڈی بی کے مطابق، آر مادھاون، دیا مرزا، اور دیبیندو بھٹاچاریہ بھی معاون کرداروں میں نظر آ سکتے ہیں۔ ریتھک روشن نے ایک مختصر کردار ادا کرتے ہوئے فلم کے جوش میں اضافہ کیا۔
عالیہ بھٹ اور شروری واگھ کے کردار
'الفا' میں، عالیہ بھٹ 'سیتا' کا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایک نوجوان، نڈر، اور خطرناک خفیہ ایجنٹ (ایک 'الفا قاتل') ہے۔ 'سیتا' کو بچپن سے ہی ایک مہلک قاتل کے طور پر پالا گیا ہے اور اس نے سخت تربیت حاصل کی ہے۔ اس فلم میں متعدد فائٹ سیکونسز اور ان کے ذریعے کیے گئے اسٹنٹس پیش کیے جائیں گے۔ دریں اثنا، شروری واگھ بھی مشن کے دوران عالیہ کے ساتھ شدید ایکشن میں مصروف نظر آئیں گی۔ وہ فلم میں ایک خاتون جاسوس کے روپ میں نظر آئیں گی اور ایک موقع پر عالیہ اور شروری آمنے سامنے آئیں گی۔ دونوں ایک غیر قانونی فوجی پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گی، اس دوران وہ فتح سنگھ لکھاوات کے ساتھ ٹکراتی نظر آئیں گی۔
بابی دیول
بوبی دیول 'الفا' میں ایک شدید اور ڈارک رول میں نظر آئیں گے۔ ان کے کردار کا نام فتح سنگھ لکھاوات ہے، اور وہ 'سیتا' (عالیہ بھٹ) کو تربیت دیتا ہے۔ سیتا اور فتح سنگھ کے بیچ باپ بیٹی کا رشتہ ہے۔ کہانی ایک ایسا موڑ لے گی جو سیتا اور فتح کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دے گی۔
انیل کپور
بالی ووڈ کے کرشماتی اداکار انیل کپور را اور اے ڈبلیو کے چیف کرنل وکرانت کول کے روپ میں نظر آئیں گے۔ جب انیل کپور، عالیہ بھٹ اور شروری واگھ کی تینوں ولن کو ختم کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو میجر کبیر ان کی مدد کے لیے ایک نجات دہندہ کی طرح فلم میں انٹری لیں گے۔
ریتھک روشن
میجر کبیر دھالیوال (ریتھک روشن) - یش راج اسپائی یونیورس کے فلم میں ایک خاص کردار ادا کریں گے۔ عالیہ بھٹ اور شروری اپنے مشن میں کامیابی کے لیے مدد کے لیے کبیر سے رجوع کریں گی۔ ٹریلر کا اختتام ایک منظر کے ساتھ ہوتا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ عالیہ اور شروری اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کبیر کے کیمپ میں پہنچتے ہیں۔ ریتھک روشن کا یہ کیمیو 'الفا' کو ہٹ بنانے کے لیے کافی ہے۔ ٹریلر صرف کبیر کی آنکھوں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ عالیہ اور سیتا کو اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے، یہ فلم دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یہ 'الفا' کی لیڈ کاسٹ ہے، جو 3 جولائی کو بڑی اسکرین پر سنسنی پیدا کرنے کے لیے تیار ہے۔
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